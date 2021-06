Shopping Pátio Higienópolis Oferece Voucher para Estacionamento para Semana de Comemorações pelo Dia dos Namorados

Paisagismo - Nas entradas principais do shopping, muita cor no paisagismo, com ornamentações em formato de coração, de André Pedrotti, para "revigorar e trazer boas energias".

Mais sobre o Shopping Pátio Higienópolis - Com cerca de 300 operações, entre alimentação, entretenimento, vestuário e acessórios, e serviços, o complexo do Pátio Higienópolis abriga também seis cinemas, Teatro Folha (com apresentações online) e o Paço das Artes, com acesso pelo Boulevard, área a céu aberto, com entrada pelo Piso Pacaembu. O empreendimento segue todas as normas estabelecidas pelas autoridades sanitárias e preconizadas pela Organização Mundial de Saúde.

Para mais informações, basta acessar www.patiohigienopolis.com.br e seguir as dicas pelas redes sociais, em @patiohigienopolis

Serviço:

Shopping Pátio Higienópolis

Av. Higienópolis, 618, São Paulo

Restaurantes: das 11h às 2 1h (fechamento), seguindo as normas vigentes na cidade

