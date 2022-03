SHOPPING PÁTIO HIGIENÓPOLIS TRAZ DE VOLTA PET DAY: DESFILE DE FANTASIAS DE CÃES, FEIRA DE ADOÇÃO, PALESTRA E OFICINAS FAZEM PARTE DA PROGRAMAÇÃO

O desfile (sábado, 12/03) terá participação de cerca de 30 cães previamente inscritos (não são aceitas inscrições no dia do evento) , que serão avaliados por um júri de especialistas, que escolherá aqueles que mais se destacam por simpatia, figurino, coreografia e integração pet e seu tutor. Só podem desfilar animais com coleira e outras proteções necessárias, conforme regulamento.

A programação inclui oficinas temáticas – para que as crianças criem adereços para seus pets – recreação canina, sob orientação de especialistas, palestra sobre comportamento animal e uma feira para adoção de cães, para quem ainda não tem o seu. Anotem a programação completa:

Pet Day – Shopping Pátio Higienópolis

Acesso Gratuito, 10 a 13 de março de 2022

Desfile de fantasia pet: somente no sábado, 12 de março, às 16h, no Vão Central. Antes do desfile, o adestrador e especialista em comportamento canino, Alexandre Rossi , falará e mostrará como treinar seu cão.





Caricatura Pet : Cartunista estará à disposição para desenhar o pet de estimação; somente sábado e domingo, das 11h às 19h. Vagas limitadas; sujeito à fila de espera





Coloração Pet: O cão pode ficar colorido – é usada tinta atóxica, específica para esta finalidade; somente domingo, das 14h às 19h. Vagas limitadas; sujeito à fila de espera.

Atividades Contínuas (10 a 13 de março, das10h às 19h; domingos, das 11h às 19h,

Oficina de Fantasia Pet, Paper Toy e Acessórios , para crianças, que devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis

Pet Play e Espaço Agility - Play ground para pets, com túnel, zig zag, lombada, aro, rampa, palquinho, gangorra, piscina de bolinha, escorregador . Só será permitida a entrada do animal, desde que acompanhado de um responsável maior de 15 anos. Sujeito à fila de espera.

Adote um Pet , em parceria com as ONGs Encontre um Amigo e Cão sem Dono (feira de adoção com exposição dos cães adotáveis)

, em parceria com as ONGs e (feira de adoção com exposição dos cães adotáveis) Padaria Pet – guloseimas especiais para os pets.

