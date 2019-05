Shoppings da CCP ganham nova Plataforma para ampliar ainda mais resultados no e-commerce

SÃO PAULO, 30 de maio de 2019 /PRNewswire/ -- Para reforçar o posicionamento de referência em tecnologia e inovação, a CCP (Cyrela Commercial Properties) acaba de investir na reformulação do ON Stores, portal de comércio eletrônico dos shoppings que administra em SP, RJ e GO (Grand Plaza Shopping, Shopping Cerrado, Shopping Cidade São Paulo, Shopping D, Shopping Metropolitano Barra e Tietê Plaza Shopping).

Com o apoio da VTEX, a companhia vem tornando o seu canal de vendas online ainda mais eficiente. "Queremos uma relação direta com o consumidor e a clara percepção de valor em praticidade na operação e variedade e qualidade em produtos", diz a gerente de marketing e canais digitais da CCP, Penelope Lacerda.

O investimento também prioriza retorno aos lojistas. "Além de disponibilizar um ambiente digital moderno, completo e com baixo custo de investimento, intensificamos ações para expandir as oportunidades de venda".

Em operação desde março deste ano, a nova plataforma tem layout revitalizado, maior estoque de produtos e mais visibilidade para itens, promoções e lojas.

Além de facilitar a navegação, novas funcionalidades simplificam o cadastro do cliente, geram buscas mais precisas por meio de categorização e permitem acesso ao marketplace pela home www.onstores.com.br e diretamente pela URL da loja online de cada shopping.

As mudanças focam, ainda, a gestão multicanal, atenta ao comportamento do consumidor. "O desafio é promover novas oportunidades de relacionamento e de negócios, associadas a uma experiência mais completa dos nossos clientes", explica Penelope.

EVOLUÇÃO – Pioneiro no setor de shoppings, o marketplace da CCP apresenta taxas recorrentes de crescimento. O avanço acentua-se em 2019, em decorrência, especialmente, do aperfeiçoamento da plataforma.

Entre o final de 2018 e abril deste ano, o número de lojas no portal cresceu 22%. O aumento de adesão amplia diversidade de produtos e atratividade junto aos usuários. Apenas neste primeiro quadrimestre, o volume de visualizações equivale a todo o acumulado de 2018.

Como canal de vendas estratégico, o e-commerce da CCP tem influenciado os lojistas. Parte dos que já operavam no ON Stores vem ampliando suas ofertas. Ao mesmo tempo, novos varejistas continuam chegando, entre eles, Agaxtur, Arezzo, Cacau Show, Chilli Beans, CVC, Hope, Abreu Turismo, McDonald´s, O Boticário, Samsung e The Body Shop.

"O ON Stores reúne mais de 320 lojistas. A tendência é que isso aumente, especialmente com a adesão de outros players do varejo com os quais estamos negociando", afirma Penelope.

