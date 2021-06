Shoptalk, principal salon de la Grande Distribution aux États-Unis, dévoile Shoptalk Europe, dont la tenue est prévue à l'ExCeL de Londres du 6 au 8 juin 2022

Plus de 50 conférenciers et sponsors ont confirmé leur participation un an avant l'événement

LONDRES, 19 juin 2021 /PRNewswire/ -- Shoptalk, la principale conférence américaine dans les secteurs de la vente au détail, de l'épicerie et des biens de consommation rapide (fast moving consumer goods (FMCG)), a annoncé son expansion mondiale avec le relancement de Shoptalk Europe. Se déroulant à l'ExCeL de Londres du 6 au 8 juin 2022, Shoptalk Europe offrira une plateforme permettant à l'ensemble de l'écosystème européen du commerce de détail de se réunir pour réimaginer l'avenir du commerce de détail.

Pendant ces trois jours, Shoptalk Europe accueillera plus de 200 intervenants de premier plan, issus de secteurs très divers, allant de détaillants établis à de nouvelles startups innovantes et à des investisseurs très actifs. La moitié des orateurs ainsi que le programme se concentreront sur des sujets liés à l'épicerie et aux produits de grande consommation. Plus de 25 conférenciers ont confirmé leur présence un an avant l'événement, notamment :

La Redoute International - Michael Truluck , PDG

, PDG Mister Spex - Dirk Graber , PDG

, PDG Outfittery - Julia Bösch, PDG et cofondatrice

Julia Bösch, PDG et cofondatrice Olaplex - JuE Wong , PDG

, PDG Cosabella - Guido Campello , PDG et directeur de la création

, PDG et directeur de la création Chiquelle - Pouya Boland , cofondatrice et PDG

, cofondatrice et PDG FTD - Charlie Cole , PDG

, PDG WM Morrisons - Matt Kelleher , directeur informatique du groupe

- , directeur informatique du groupe John Lewis - Cassandra Hicks Bergsland , directrice d'Omnichannel

, directrice d'Omnichannel MediaMarktSaturn N3XT - Sonja Moosburger , directrice générale

- , directrice générale Stanley Black & Decker - Heather Kang , présidente et directrice générale, Commerce international

, présidente et directrice générale, Commerce international Pizza Hut - Helen Vaid , chef de la clientèle mondiale

, chef de la clientèle mondiale Randa Apparel & Accessories - David Katz , vice-président exécutif et chef du marketing

, vice-président exécutif et chef du marketing Fressnapf - Lars Kietzer , chef de produit et vice-président produit

, chef de produit et vice-président produit PepsiCo - Anna Farberov , GM PepsiCo Labs, Global Venture & Innovation

, GM PepsiCo Labs, Global Venture & Innovation Zalando - Carsten Keller , vice-président, Services directs aux consommateurs

, vice-président, Services directs aux consommateurs Crocs - Jessica Alsing , VP Digital Commerce, Asie et Europe

, VP Digital Commerce, Asie et Sonae - Bruno Mourão, Responsable de la Transformation IT & Stratégie & Expérimentation IT

Bruno Mourão, Responsable de la Transformation IT & Stratégie & Expérimentation IT Endeavour Drinks Group, une unité du Woolworths Group - Benjamin Thompson , chef de la transformation numérique

, chef de la transformation numérique Mars - Gary Arora , Leader mondial de la rampe de lancement et responsable de l'accélérateur Seeds of Change

, Leader mondial de la rampe de lancement et responsable de l'accélérateur Seeds of Change Atomico - Sasha Astafyeva , partenaire

, partenaire dan pearlman Group - Nicole Srock .Stanley, fondatrice et chef de la direction

.Stanley, fondatrice et chef de la direction YourStudio - Tom Philipson , cofondateur et directeur général

, cofondateur et directeur général IGD - Susan Barratt , PDG

, PDG The Wharton School, University of Pennsylvania - Barbara Kahn , Baker professeur de marketing

Shoptalk Europe accueillera plus de 2 500 participants issus de la grande distribution et des marques, des startups, des entreprises technologiques, des investisseurs, des médias et des analystes pour apprendre, tisser des liens, collaborer et évoluer. « Nous avons été époustouflés par le soutien des sponsors et des intervenants », a déclaré Sarah Netherway, directrice de l'événement, Shoptalk Europe. « Le besoin d'un événement de qualité supérieure sur le commerce de détail en Europe est très évident à en juger par le soutien précoce que nous avons reçu. »

« Shoptalk est unique dans la façon dont il réunit toutes les parties de l'écosystème du commerce de détail, de toute l'Europe et au-delà », a déclaré Katy Fryatt, directrice du lancement de Shoptalk Europe. Shoptalk Europe s'est déroulé avec succès en 2017 à Copenhague, au Danemark. « Nous sommes enthousiastes à l'idée de construire un événement du calibre et de l'échelle dont l'Europe a besoin. »

Parmi les premiers sponsors confirmés pour Shoptalk Europe figurent Awin, BlinkReceipt, Bloomreach, Checkout.com, commercetools, Cymbio, Flow Commerce, Forter, Halla, Localistico, Manhattan Associates, Narvar, NewStore, Nextail, Northfork, Pacvue, Pinterest, Pitney Bowes, Pixlee TurnTo, Proximity Insight, Riskified, Salsify, Shoppermotion, Shopware, Signifyd, Syndigo, Taggstar, True Fit, UntieNots et Yotpo.

La communauté Shoptalk Europe sera également invitée à prendre part au Meetup d'automne de Shoptalk. Les Meetups de Shoptalk rassemblent des groupes importants pour des réunions virtuelles et des discussions entre pairs. A ce jour, ils ont facilité plus de 33 000 réunions en ligne pour plus de 4 000 participants. Le Shoptalk Meetup d'automne aura lieu du 19 au 21 octobre 2021.

Pour plus d'informations, visitez :www.shoptalkeurope.com et www.shoptalkfall.retailmeetup.com

À propos de Shoptalk

Organisé par Hyve Group plc (LSE : HYVE:LN), Shoptalk est réputé pour sa capacité à organiser les événements les plus importants et les plus dynamiques du secteur de la vente au détail, et à rassembler des milliers d'acteurs de l'évolution du secteur pour leur permettre de collaborer à une échelle inégalée dans un large éventail de domaines d'utilisation en ligne et hors ligne et de nouveaux formats innovants, notamment les tables rondes, les réunions hébergées et les rencontres. Pendant cinq ans, Shoptalk a défini la communauté des innovateurs du secteur de la vente au détail en réunissant des détaillants et des marques bien établis avec des start-ups technologiques et de vente directe aux consommateurs, de grandes entreprises technologiques et Internet, des investisseurs en capital-risque, des promoteurs immobiliers, des analystes financiers, des médias et autres. Pour plus d'informations, visitez www.shoptalk.com et www.shoptalkeurope.com.

À propos de Hyve :

Hyve Group plc est une entreprise d'événements mondiaux de nouvelle génération dont l'objectif est de rassembler et de connecter des écosystèmes sectoriels entiers des quatre coins du monde. Nous répondons aux besoins de nos clients en matière d'apprentissage, de réseautage et de commerce par le biais d'événements en presentiel et en ligne de premier plan sur le marché. Hyve Group plc est synonyme de meilleures pratiques cohérentes au niveau mondial et de qualité inégalée. Notre vision est de créer le premier portefeuille mondial d'événements incontournables axés sur le contenu, offrant une expérience et un retour sur investissement exceptionnels à nos clients. Le portefeuille de marques mondiales de Hyve, leader sur le marché, comprend : Shoptalk, Spring Fair, MosBuild, Bett, Mining Indaba et Retail Meetup, récemment acquis, une plateforme numérique révolutionnaire permettant la mise en réseau et le commerce en ligne à grande échelle.

Un lieu où les affaires sont personnelles, où les décisions font bouger les marchés et où les leaders d'aujourd'hui inspirent ceux de demain.

SOURCE Shoptalk