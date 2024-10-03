守护健康，共筑新生 -- 康乐保携手专家聚焦2024世界造口日，传递关爱与支持

北京2024年10月3日 /美通社/ -- 在10月5日，我们迎来2024年的世界造口日。关注造口，共筑新生。逢此重要纪念日，康乐保邀请到领域内各位大咖针对世界造口日做出暖心寄语。

始于1993年的“世界造口日”旨在让造口人士和造口工作者加强联系和交流，对全社会进行造口知识宣教，同时号召全社会对造口人群的关注与关爱。

我们坚信，造口不是生活的障碍，而是新生活的起点。2024世界造口日，让我们一同关爱造口人群。为他们提供高品质的护理方案，帮助他们应对生活中的每一个挑战。关注造口，共筑新生！

SOURCE 康乐保（中国）医疗用品有限公司