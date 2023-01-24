首领航空集团成功收购美国最大的135运营商之一

飞马航空 (Pegasus Elite Aviation)

全新2022年湾流G650ER加入飞马航空运营的公务机机队

洛杉矶2023年1月24日 /美通社/ -- 美国私人公务机行业的佼佼者飞马航空（ Pegasus Elite Aviation, Inc.） 运营和管理着遍布全球的湾流公务机机队，该公司于2022年底被首领航空集团（Prima Air Group)成功收购。

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首领航空集团收购的飞马航空为私人公务机行业提供了多样化的机队，涵盖从涡轮螺旋桨飞机一直到超远程的湾流G650ER。首领航空集团由一支拥有百年航空经验的管理团队领导，包括飞马航空在内，目前全职员工超过100人，其中包括49名全职飞行员、25名全职乘务员，以及协助确保安全高效运营的地面支持和售后服务团队。

此次的收购，只是首领航空集团的商业发展计划之一。黄春华博士继成为首领航空有限公司（Prima Air, Inc)的大股东后，于2021年底成立了首领航空集团（Prima Air Group, LLC)。黄春华博士不仅是企业家，也是慈善家，其个人在过去两年内陆续向其英国和中国的母校以及美国的医院捐赠了逾1亿美元。

首领航空有限公司(Prima Air Inc）创始人兼首席执行官Lina Tullberg女士于2019年成立企业，2020年疫情期间提供美中私人包机，成功送回滞留美国的百余位旅客回家。2021年底，黄春华博士个人100%持有的柏嘉金融LLC成为首领航空第一大股东，后建立了首领航空集团。黄博士表示："我们将继续拓展公司的公务机机队，以此支持本土企业的发展。" 黄春华博士的声明彰显了他对私人公务机行业发展的信心。

首领航空集团（Prima Air Group)合伙人兼总裁Lina Tullberg女士补充道："凭借着我们专业的航空精英团队，高效的135运营经验和不断增长的更新、更安全、更舒适的公务机机队，我们不仅是美国将很快成为全球领先的公务机运营商之一"

飞马航空首席执行官Tim Prero表示："在黄博士 和Lina 的领导下，以及我们增长和显著改进的机队，今年开始必将取得突飞猛进的业绩。特别是这架全新的湾流650ER加入我们135运营机队，大家都看到了首领航空集团成功收购飞马航空，成功的收购只是开始，带给飞马航空的增长更是有目共睹！"

湾流 650ER是目前航程最远、速度最快的公务机。最大巡航速度为0.925马赫，续航里程为7500海里。 Prero进一步解释道："将2022年款G650ER加入我们现有的机队中，使我们能够更好地满足国内外快速增长的多元化客户群的需求。"

恰逢农历新年之际，柏嘉金融恭祝湾流公司再次成功交付这架650公务机，同时也祝贺首领航空集团和飞马航空实现另一项重要里程碑。

如需了解有关首领航空的更多信息，请访问 www.flyprimaair.com 。 如需其他垂询，请联系626-889-5818 或发电子邮件到：[email protected]。

Prima Air

SOURCE Prima Air