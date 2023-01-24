首領航空集團成功收購美國最大的135運營商之一

飛馬航空 (Pegasus Elite Aviation)

全新2022年灣流G650ER加入飛馬航空運營的公務機機隊

洛杉磯2023年1月24日 /美通社/ -- 美國私人公務機行業的佼佼者飛馬航空 （ Pegasus Elite Aviation, Inc.） 運營和管理着遍佈全球的灣流公務機機隊，該公司於2022年底被首領航空集團（Prima Air Group）成功收購。

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首領航空集團收購的飛馬航空為私人公務機行業提供了多樣化的機隊，涵蓋從渦輪螺旋槳飛機一直到超遠程的灣流G650ER。 首領航空集團由一支擁有百年航空經驗的管理團隊領導，包括飛馬航空在內，目前全職員工超過100人，其中包括49名全職飛行員、25名全職乘務員，以及協助確保安全高效運營的地面支持和售後服務團隊。

此次的收購，只是首領航空集團的商業發展計劃之一。 黃春華博士繼成為首領航空有限公司（Prima Air, Inc) 的大股東后，於2021年底成立了首領航空集團（Prima Air Group, LLC)。黃春華博士不僅是企業家，也是慈善家，其個人在過去兩年內陸續向其英國和中國的母校以及美國的醫院捐贈了逾1億美元。

首領航空有限公司（Prima Air Inc）創始人兼首席執行官Lina Tullberg女士於2019年成立企業，2020年疫情期間提供美中私人包機，成功送回滯留美國的百余位旅客回家。 2021年底，黃春華博士個人100%持有的柏嘉金融LLC成為首領航空第一大股東，後建立了首領航空集團。 黃博士表示：「我們將繼續拓展公司的公務機機隊，以此支持本土企業的發展。」黃春華博士的聲明彰顯了他對私人公務機行業發展的信心。

首領航空集團（Prima Air Group）合夥人兼總裁Lina Tullberg女士補充道：「憑借着我們專業的航空精英團隊，高效的135運營經驗和不斷增長的更新、更安全、更舒適的公務機機隊， 我們不僅是美國將很快成為全球領先的公務機運營商之一。」

飛馬航空首席執行官Tim Prero表示：「在黃博士 和Lina 的領導下，以及我們增長和顯著改進的機隊，今年開始必將取得突飛猛進的業績。 特別是這架全新的灣流650ER加入我們135運營機隊，大家都看到了首領航空集團成功收購飛馬航空，成功的收購只是開始，帶給飛馬航空的增長更是有目共睹！」

灣流 650ER是目前航程最遠、速度最快的公務機。 最大巡航速度為0.925馬赫，續航里程為7500海裡。 Prero進一步解釋道：「將2022年款G650ER加入我們現有的機隊中，使我們能夠更好地滿足國內外快速增長的多元化客戶群的需求。」

恰逢農曆新年之際，柏嘉金融恭祝灣流公司再次成功交付這架650公務機，同時也祝賀首領航空集團和飛馬航空實現另一項重要里程碑。

如需了解有關首領航空的更多訊息，請訪問 www.flyprimaair.com 。如需其他垂詢，請聯繫626-889-5818 或發電子郵件到：[email protected]。

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SOURCE Prima Air