Showroomprivé: Chiffre d’affaires T1 2018 - Léger recul du chiffre d’affaires / Déploiement du plan « Performance 2018-2020 » conforme aux attentes

Showroomprivé enregistre une baisse de 1,9% de son chiffre d'affaires net au premier trimestre 2018 à 150,8 millions d'euros.

Cette baisse s'inscrit dans un contexte de consommation peu porteur au premier trimestre ainsi que dans le prolongement d'une saison d'hiver 2017-2018 difficile pour le Groupe.

Dans le cadre du plan « Performance 2018-2020 », le Groupe a également renforcé son niveau d'exigence dans l'exécution commerciale. Cette sélectivité accrue, qui a pour objectif d'améliorer la performance financière à moyen terme, a ponctuellement pesé sur le chiffre d'affaires.

Parallèlement, les autres mesures du plan « Performance 2018-2020 » ont été déployées conformément aux attentes avec de premières avancées tangibles.

Un point sur les avancées du plan « Performance 2018-2020 » sera fait à l'issue du second trimestre de l'année.

CHIFFRES CLÉS T1 2018

T1 2017 T1 2018 Chiffre d'affaires net (millions EUR)* 153,8 150,8 Chiffre d'affaires Internet total (millions EUR)* 149,3 145,8 Nombre d'acheteurs (en millions)** 1,5 1,5 Chiffre d'affaires par acheteur (EUR)** 96,2 93,8 Nombre de commandes (en millions)** 3,7 3,4 Nombre moyen de commandes par acheteur** 2,4 2,3 Panier moyen (EUR)** 40,4 40,6 (millions) 31/03/2017 31/03/2018 Acheteurs cumulés** 7,0 8,2

%Croissance Chiffre d'affaires net (millions EUR)* -1,9% Chiffre d'affaires Internet total (millions EUR)* -2,4% Nombre d'acheteurs (en millions)** -5,9% Chiffre d'affaires par acheteur (EUR)** -2,5% Nombre de commandes (en millions)** -8,6% Nombre moyen de commandes par acheteur** -2,9% Panier moyen (EUR)** 0,4% Variation Acheteurs cumulés** 17,2%

* IFRS

** Hors Beauteprivee

Commentant ces résultats, Thierry Petit et David Dayan, Co-fondateurs et Co-CEOs de Showroomprivé ont déclaré : « Nous retenons de ce trimestre les avancées conformes aux attentes de notre plan « Performance 2018-2020 », dont les effets positifs devraient se matérialiser progressivement au cours de l'année. La mise en œuvre de ces chantiers sur lesquels nous sommes pleinement concentrés, explique en partie le recul de notre activité du premier trimestre. Nous restons convaincus des vertus de notre plan « Performance 2018-2020 » et pleinement confiants dans le potentiel du Groupe à moyen terme ».

FAITS MARQUANTS DU PREMIER TRIMESTRE

Chiffre d'affaires net en baisse de 1,9% à 150,8 millions d'euros (-7,7% à périmètre comparable).

La baisse de l'activité s'est matérialisée en France comme à l'International reflétant notamment un environnement de consommation difficile.

comme à l'International reflétant notamment un environnement de consommation difficile. La mise en œuvre des différents chantiers du plan « Performance 2018-2020 », ainsi que le renforcement du niveau d'exigence commerciale et du seuil de sélectivité des ventes pèsent sur l'activité à court terme sans remettre en cause les effets positifs attendus à moyen terme.

1,5 million d'acheteurs sur la période, en baisse de 5,9%, et un revenu par acheteur en baisse de 2,5%, qui s'inscrivent dans le prolongement de la moindre dynamique commerciale observée depuis le 4 ème trimestre 2017.

trimestre 2017. Le déploiement du plan « Performance 2018-2020 » se déroule conformément aux attentes avec des premières avancées tangibles : Amélioration de l'efficacité opérationnelle, avec notamment le renforcement en cours de l'approche commerciale et le déploiement de nouveaux outils de pilotage. Renforcement des équipes commerciales par des profils seniors, avec des arrivées dans les catégories qui ont moins bien performé en fin d'année 2017. Des succès commerciaux d'envergure sur le trimestre avec des marques stratégiques grâce au focus du Groupe sur ses relations avec les marques. Premières offres de monétisation de trafic. Les relations opérationnelles engagées avec Carrefour sont bien amorcées : les deux Groupes travaillent actuellement sous forme d'ateliers sur chacun des 4 axes de synergies identifiées que sont l'offre, la logistique, le marketing et la data. Les premières initiatives communes verront le jour au deuxième trimestre de l'année.



DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué de presse ne contient que des informations sommaires et n'a pas pour but d'être détaillé.

Ce communiqué de presse peut contenir de l'information et des déclarations prospectives relatives au Groupe et à ses filiales. Ces déclarations incluent des projections financières et des estimations et leurs hypothèses sous-jacentes, des déclarations par rapport aux plans, aux objectifs et aux attentes vis-à-vis des opérations à venir, des produits et services futurs, et des déclarations vis-à-vis de la performance future. Les déclarations prospectives peuvent être identifiées par les mots « croire », « anticiper », « objectif » ou des expressions similaires. Bien que le Groupe estime que les attentes reflétées par de telles déclarations prospectives soient raisonnables, les investisseurs et les actionnaires du Groupe sont avertis du fait que l'information et les déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, nombre desquels sont difficiles à prévoir et généralement hors du contrôle du Groupe, ce qui pourrait impliquer que les résultats et les événements effectifs diffèrent significativement et défavorablement de ceux communiqués, sous-entendus ou indiqués par cette information et ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents déposés ou devant être déposés à l'Autorité des marchés financiers par le Groupe (notamment ceux détaillés au chapitre 4 du document de référence de la Société). Le Groupe ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, à des événements futurs ou à tout autre élément.

PROCHAINES INFORMATIONS

Assemblée Générale des Actionnaires : 14 juin 2018

Résultats du 1er semestre 2018 : fin juillet 2018

