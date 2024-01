SHQ Response réécrit les règles de la visualisation et de la collaboration en matière de cyberrisques

LONDRES, 16 janvier 2024 /PRNewswire/ -- SecurityHQ réécrit les règles avec les dernières capacités de gestion des risques et des incidents pour la plateforme primée SHQ Response .

Permettre aux RSSI de visualiser et d'atténuer les cyberrisques

La plateforme SHQ Response fait office de salle d'urgence, et le centre des risques constitue le pôle bien-être pour tous les contrôles et actions en matière de cybersécurité. Pour ce faire, il a fallu réécrire complètement la façon dont les risques sont visualisés et dont les clients travaillent avec leur équipe de sécurité.

Le centre de gestion des risques est conçu pour prévenir les urgences avant qu'elles ne surviennent. Pour y parvenir, SecurityHQ a combiné sa propriété intellectuelle et ses connaissances en matière d'atténuation des risques et de cybersécurité avec plusieurs sources reconnues dans le secteur, notamment le National Institute of Standards and Technology ( NIST ), le National Cyber Security Centre (NCSC), les Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge (ATT&CK) de MITRE , afin de proposer des actions sur la manière d'identifier, de cartographier et d'accroître les risques.

La plateforme SHQ Response est unique dans l'industrie, car elle combine différentes sources et est toujours replacée dans le contexte du client. « Le centre des risques en lui-même rend cette offre unique, car l'utilisateur est maintenant capable de calculer l'impact des menaces de sécurité sur l'entreprise, la probabilité que les risques se produisent, d'identifier toutes les différentes tactiques et techniques, et de mettre en évidence la meilleure façon de réduire ces risques, le tout à partir d'un seul endroit. » – Chris Cheyne, directeur SOC et directeur technique, SecurityHQ

La combinaison de SecurityHQ, NIST, MITRE, et NCSC Intelligence

Avec la plateforme SHQ Response, les utilisateurs sont désormais en mesure de :

Cartographier les menaces, les actifs et les vulnérabilités pour en déduire les risques ;

Gérer les risques conformément à la norme NIST 800-30.

Déterminer la maturité et les mesures d'atténuation à impact élevé, liées à la norme NIST 800-53 ;

Suivre les mesures d'atténuation, l'attribution des tâches et les progrès accomplis ;

Relier les incidents de conformité aux risques, afin de réduire les incidents répétitifs qui génèrent des nuisances ;

Recevoir des rapports exécutifs mensuels personnalisés fournis par l'équipe d'analyse des données afin de hiérarchiser les actions ;

par l'équipe d'analyse des données afin de hiérarchiser les actions ; Visualiser la carte graphique des incidents, qui présente des informations en temps réel sur les incidents, notamment l'onglet Perspective temporelle, l'onglet Représentation graphique et l'onglet Tactique de MITRE ;

Enquêter sur les incidents et les classer par ordre de priorité. Catégoriser les incidents en fonction des ATT&CK de MITRE et attribuer un niveau de risque en fonction des attributs de l'ICA, de la criticité des actifs et de l'impact possible.

« Nous n'avons jamais vu de plateforme capable de faire cela. Il existe de nombreuses plateformes de gestion des risques, mais elles ne traitent pas les risques de cybersécurité de manière très détaillée. La plateforme SHQ Response a simplifié la cybersécurité en permettant aux clients d'être partie prenante de leur parcours en matière de sécurité. Elle a été conçue pour permettre aux entreprises d'en savoir plus sur les menaces potentielles et de résoudre les problèmes liés à la cybersécurité, en collaboration avec les experts en sécurité qu'elles ont désignés. » – Feras Tappuni, PDG, SecurityHQ

Et ce n'est que le début. La plateforme SHQ Response fait évoluer en permanence ses capacités de réponse aux incidents afin de répondre aux demandes du marché et d'améliorer l'expérience des clients. Pour obtenir plus d'informations sur les développements de la plateforme SHQ Response, cliquez ici pour contacter un expert en sécurité.

