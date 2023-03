Shruti Shibulal, PDG et directrice de Tamara Leisure Experiences, rejoint un groupe d'experts mondiaux pour discuter de l'égalité des sexes dans le tourisme à l'ITB Berlin

BANGALORE, Inde, 14 mars 2023 /PRNewswire/ -- L'ITB Berlin, le plus grand salon du tourisme au monde, a accueilli une commission d'experts sur le thème « Égalité des sexes : le tourisme en tant que porte ouverte à l'autonomisation des femmes et le rôle de l'égalité des sexes dans la lutte contre le changement climatique » à Berlin, en Allemagne.

Shruti Shibulal, Director and CEO of Tamara Leisure Experiences and other panel members discussing 'Gender Equality: Tourism as a door opener for female empowerment and the role of gender equality in addressing the climate crisis at ITB Berlin

Cette commission était dirigée par Dagmo Ahmed Jama, directrice du marketing intégré pour la société de gestion des aéroports d'Oman, et a accueilli d'éminentes participantes : Mme Shruti Shibulal, directrice et PDG de Tamara Leisure Experiences Pvt Ltd., Danielle D'Silva, responsable du développement durable chez Booking.com, Barbara Glanz, directrice générale B2B Europe chez Intrepid Travel, et Nino Zambakhidze, présidente de l'Association des agriculteurs géorgiens (GFA).

Cette commission s'est penchée sur la réalité du changement climatique et son impact disproportionné sur les femmes afin de discuter de la manière dont le tourisme peut faciliter des pratiques inclusives et équitables qui incluent le développement du capital humain et la création d'emplois importants afin d'améliorer les conditions de vie des femmes et des communautés de manière durable.

Considérant cette question d'un point de vue à la fois stratégique et global, Shruti Shibulal a déclaré : « Le vrai problème est la fidélisation du personnel. Nous devons étudier de près la manière dont nous pouvons retenir les femmes sur le marché du travail. Premièrement, cela passe par la formation ; les femmes doivent avoir la possibilité d'acquérir des connaissances financières et d'autres compétences clés. Deuxièmement, le leadership. Nous avons besoin de plus de femmes dans des rôles de direction, et pas seulement d'un statut de pure forme. Nous avons besoin de modèles féminins et de mentors à des postes de direction. Il faut faire de la place aux femmes et lutter pour leur inclusion.

Il est essentiel de faire preuve d'empathie pour parvenir à l'égalité des sexes. Les femmes comme les hommes ont leurs propres défis à relever, et l'inclusion doit être un sujet de conversation plus uni. Certaines personnes sont conscientes de la nécessité de bâtir l'égalité pour les femmes, mais les femmes n'ont pas forcément cette même conscience envers les hommes. Il faut donc développer une empathie mutuelle pour garantir un changement durable. »

Cette année, la convention ITB était axée sur la « maîtrise de la transformation » dans le secteur du tourisme, et plus particulièrement sur la durabilité. Tamara Leisure Experiences, un groupe hôtelier responsable, s'est développé jusqu'à devenir un leader d'opinion dans le domaine du tourisme durable en Inde. Lors de la convention ITB, le groupe a présenté sur la scène mondiale son complexe ayurvédique certifié par le NABH (National Accreditation Board for Hospitals & Healthcare Providers, conseil national d'accréditation des hôpitaux et des prestataires de soins de santé) : Amal Tamara.

Par ailleurs, la PATWA (Pacific Area Travel Writers Association, association des écrivains voyageurs de la région Pacifique) a décerné à Tamara Leisure Experiences une distinction internationale dans la catégorie « Chaîne d'hôtels-boutiques de l'année - Inde » à l'occasion de la convention. Lors de la cérémonie de remise des prix, qui s'est tenue dans le cadre du PATWA World Tourism and Aviation Leaders Summit (sommet mondial des leaders du tourisme et de l'aviation), Shruti Shibulal a abordé le thème des « nouvelles initiatives dans le domaine du tourisme » aux côtés d'éminents dirigeants : Winnie Muchanyuka, PDG de l'Autorité du tourisme du Zimbabwe, M. Alain St. Ange, ancien ministre du Tourisme, de l'Aviation civile, des Ports et de la Marine de la République des Seychelles, Georgi Alipiev, responsable de la Direction des affaires internationales et des visas du ministère du Tourisme de la République de Bulgarie, et S. E. Edmund Bartlett, ministre du Tourisme de la Jamaïque.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/2030265/Tamara_Leisure_Experiences.jpg

SOURCE Tamara Leisure Experiences