Shufti Pro nimmt 20 Mio. USD in Serie-A-Finanzierung zur Beschleunigung des Wachstums ein

Das Mantra von Shufti Pro ist es, beim Thema KYC („Know your customer") ein nahtloses digitales Kundenerlebnis zu bieten, und als solches bietet das Unternehmen eine vielfältige Palette von Lösungen an, bei der die Identitätsprüfung im Mittelpunkt steht. Angesichts der sich verändernden Welt und der sich beschleunigenden digitalen Transformation sind digitale Identitätsdienste zum Eckpfeiler jedes Unternehmens geworden, das die Identität seiner Kunden überprüfen möchte.

Unternehmen durchlaufen weiterhin den Prozess der digitalen Transformation, und es ist wichtiger denn je, sich dabei auf vertrauenswürdige IDV-Partner verlassen zu können. Victor Fredung, der CEO von Shufti Pro, erläuterte: „Unsere konfigurierbare und vollautomatische Plattform ermöglicht es den Kunden, einen reibungslosen Verifizierungsprozess zu integrieren, der speziell auf ihre Geschäftsziele zugeschnitten ist, und bietet die Flexibilität, Datenschutz- und Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Dazu gehört auch die Möglichkeit, eine Lösung vor Ort bereitzustellen. Wir bemühen uns, die weltweite Abdeckung anzubieten, die von international tätigen Unternehmen gefordert wird."

Es besteht ein globaler Bedarf an einer flexiblen und konformen Lösung für Onboarding, Hintergrundprüfungen und Management, die grenzüberschreitend und ohne Vorurteile gegenüber Regionen, Geschäftstypen und Sprachen funktioniert. Die Welt fordert eine umfassendere Lösung für ihre digitale Krise, und Shufti Pro beantwortet diese Fragen mit einzigartigen Fähigkeiten:

Automatisierung - die fortschrittlichste vollautomatische Lösung.

Weltweite Abdeckung verschiedener Lesefunktionen in allen wichtigen Sprachen einschließlich Arabisch.

Konfigurierbar und hochgradig individualisierbar bei gleichzeitiger Spezialisierung auf einzigartige Anforderungen. Unsere Lösung kann direkt vor Ort installiert werden, was ein einzigartiger Vorteil auf dem Markt ist. Wir erfüllen selbst strengste regulatorische Vorgaben wie VideoKYC in Deutschland oder die Vorratsdatenspeicherung in den VAE.

Laut dem Gründer und CTO von Shufti Pro, Shahid Hanif, betreut das Unternehmen bereits mehr als 500 Kunden weltweit. Weiter erklärte er: „Bei der Finanzierungsrunde ging es darum, einen strategischen Partner zu finden, der die entsprechenden Erfahrungen und Kenntnisse hat, und wir glauben wirklich, ihn gefunden zu haben. Wir können nun aufregendere Produkte entwickeln und Onboarding- und Compliance-Probleme auf der ganzen Welt lösen."

Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Updata, ein Unternehmen, das außergewöhnliche Ergebnisse für Kunden, Mitarbeiter und Aktionäre schafft, Unternehmer in B2B-Software, die wachstumsorientiert denken und nach Kapitaleffizienz streben.

„Wir waren beeindruckt von den technologischen und kommerziellen Fortschritten, die ein Bootstrap-Unternehmen erzielt hat. Shufti Pro ist bereit, auf diesem starken Fundament aufzubauen und das Wachstum zu beschleunigen." - Braden Snyder, Partner bei Updata Partners.

Informationen zu Shufti Pro

Shufti Pro ist ein Anbieter von Identitätsprüfungsdiensten, der KYC-, KYB- und AML-Dienste anbietet, um weltweit tätige Unternehmen beim Onboarding zu unterstützen und das Risiko legitimer Kunden zu managen. Das in Großbritannien ansässige Unternehmen verfügt über fünf Regionalbüros und hat seit seiner Gründung im Jahr 2017 bereits 17 verschiedene IDV-Produkte auf den Markt gebracht. Shufti Pro betreut Kunden in mehr als 230 Ländern und Regionen und kann ID-Dokumente weltweit in mehr als 150 Sprachen verifizieren.

