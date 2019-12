Shunde em Guangdong: estrela em ascensão da comunidade de design industrial chinês

SHUNDE, China, 12 de dezembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Semana do Design Criativo da Cidade do Design Industrial de Guangdong (Guangdong Industrial Design City Creative Design Week) começou na Cidade do Design Industrial de Guangdong (GIDC – Guangdong Industrial Design City) em Shunde, distrito da cidade de Foshan, no sul da China, em 9 de dezembro, que é o Dia do Design da China. Com o tema "Design, Empoderamento, Fusão" ("Design, Empowering, Fusion"), o evento objetiva, essencialmente, destacar o profissionalismo, internacionalismo e compartilhamento do design. Seu foco em design facilita a atribuição de marcas de um setor de design industrial mais avançado e internacional, empoderando, portanto, o desenvolvimento da qualidade do que é feito em Shunde ("Designed by Shunde").

Paralelamente, um encontro sobre compartilhamento de práticas de design foi realizado, com a participação de designers de 10 países – Reino Unido, Alemanha, EUA, Itália, Bélgica, Suécia, Turquia, China, Japão e Coreia do Sul – para celebrar o 10o aniversário da criação da GIDC. Designers globais, sob o tema "Design Edificante, Futuro Baseado em Sabedoria" ("Uplifting Design, Wisdom-led Future"), trouxeram percepções sobre novas oportunidades e direções que a comunidade de design industrial da China pode adotar em meio à globalização econômica e à diversificação cultural. No que se refere à Indústria 4.0, à tendência de desenvolvimento do design industrial e a futuras oportunidades para o setor de design, eles também trocaram ideias sobre a adoção do pensamento do design sofisticado e know-how de todo o mundo e encorajaram os designers a serem mais internacionais e criativos.

O diretor da Kurz Kurz Design China, agência de design sediada na Alemanha, Xiong Hao, disse estar esperançoso de que tais eventos capacitaram as pessoas no setor de design para ter um entendimento mais profundo da história do design industrial europeu e aprender melhores práticas, de forma a elevar o design industrial de Shunde para um novo patamar.

A GIDC representa a epítome do desenvolvimento do setor de design industrial de Shunde. Hoje, o Design Shunde, um plano de ação para ampliar os recursos de design industrial do distrito, se tornou uma marca brilhante do distrito. A GIDC está crescendo em força, como está o projeto Design Shunde que, nos últimos anos, tem sido um sucesso. As estatísticas mostram que desde o início de 2019, 100 firmas de design industrial foram registradas em Shunde, elevando o total para 380. Isso tornou Shunde o segundo maior aglomerado de empresas de design industrial em Guangdong, com o número de pessoas envolvidas nessa profissão ultrapassando o marco de 15.000. Cerca de 10 novas empresas de alta tecnologia em design se estabeleceram, elevando o total para cerca de 50. Além disso, o projeto tem feito revoluções na fundação de institutos de pesquisa nacionais, cooperando com designers globais e promovendo o modo "Design Plus", dando um impulso à transformação e modernização do setor de manufatura tradicional.

A GIDC abriga, agora, mais de 280 agências de design de todo o mundo, que reúnem mais de 8.300 designers e desenvolvedores. Com isso, quase 85% dos designs inovadores podem ser comercializados e as receitas geradas pelos serviços de design estão em cerca de 4 bilhões de iuanes. Todas essas cifras têm ajudado a transformar a GIDC em um centro do design industrial e a tornar possível a construção do Aglomerado de Inovação Avançada da Baía de Sanlong (Sanlong Bay High-end Innovation Cluster).

FONTE The Guangdong Industrial Design City (GIDC)

SOURCE The Guangdong Industrial Design City (GIDC)