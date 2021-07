Shutterstock.AI lança dados no AWS Data Exchange para promover soluções de visão computacional

NOVA YORK, 29 de julho de 2021 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço completo, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, negócios e empresas de mídia, anunciou hoje a disponibilidade de seus dados (imagens, 3D, vídeo e metadados associados) no AWS Data Exchange, um serviço que facilita encontrar, inscrever e usar dados de terceiros na nuvem. O anúncio segue o lançamento da Shutterstock.AI, uma subsidiária recém-formada com insights e dados no centro de sua missão.

A disponibilidade dos dados da Shutterstock.AI no AWS Data Exchange permitirá que os clientes, desde startups tecnológicas até gigantes industriais, treinem modelos de visão computacional em escala com precisão, promovendo sua tecnologia de visão computacional.

"Os clientes precisam de conjuntos de conteúdo amplos e metadados de qualidade para treinar modelos de visão computacional com confiança e eficiência", disse Chris Casey, diretor mundial de desenvolvimento de negócios, AWS Data Exchange, Amazon Web Services, Inc. "A Shutterstock.AI conta com uma das maiores bibliotecas de ativos disponíveis neste espaço com variedade e metadados notáveis. Estamos entusiasmados que os clientes da AWS em todos os níveis de maturidade de aprendizado de máquina agora possam inovar usando os dados da Shutterstock.AI no AWS Data Exchange."

A Shutterstock.AI oferecerá inicialmente uma série de conjuntos de dados de treinamento para clientes da AWS no AWS Data Exchange. Os conjuntos de dados incluem coleções de imagens e modelos 3D da biblioteca da Shutterstock.AI de 400 milhões de ativos visuais, juntamente com metadados respaldados por rigorosa revisão humana e de IA. Os conjuntos de dados abrangem várias categorias do setor e foram selecionados para se alinhar com algumas das aplicações mais comuns de visão computacional em comércio eletrônico, viagens e turismo, carros autônomos e eletrônicos de consumo.

"A visão computacional é uma nova tecnologia poderosa com enorme potencial de crescimento", disse Stan Pavlovsky, CEO da Shutterstock. "Estamos entusiasmados com a parceria com a AWS para desenvolver produtos que apoiam as empresas a criar soluções para veículos autônomos, moderação de conteúdo em tempo real e muito mais, ao mesmo tempo em que alavancamos os recursos de entrega de dados da AWS para expandir significativamente o mercado para este conteúdo."

Além de oferecer produtos no AWS Data Exchange, o conteúdo da Shutterstock.AI será usado para alimentar os próprios projetos de visão computacional da Amazon, incluindo a Amazon Rekognition, uma solução que simplifica a adição de análise de imagem e vídeo às aplicações usando tecnologia comprovada, altamente escalável e de aprendizagem profunda que não exige nenhum conhecimento prévio de máquina.

A Shutterstock.AI trabalhará com a AWS para fornecer esses dados a novos clientes, bem como permitir que os atuais clientes da Shutterstock.AI utilizem o AWS Data Exchange para agilizar a entrega, a ingestão e o faturamento de seus dados existentes.

Com o tempo, a Shutterstock.AI e a AWS expandirão continuamente a seleção de conjuntos de dados oferecidos no AWS Data Exchange em resposta ao feedback e demanda do cliente. A Shutterstock.AI também trabalhará para agregar valor adicional à comunidade de visão computacional, produzindo liderança intelectual para profissionais, conduzindo pesquisas e desenvolvendo produtos para aplicações expandidas de visão computacional.

Para mais informações sobre os conjuntos de dados da Shutterstock.AI no AWS Data Exchange, explore o catálogo da Shutterstock.AI e inscreva-se em um webinar em 5 de agosto.

SOBRE A SHUTTERSTOCK

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é uma plataforma criativa líder global que oferece soluções de serviço integral, conteúdo de alta qualidade e ferramentas para marcas, empresas e veículos de mídia. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias licenciadas de alta qualidade, vetores, ilustrações, vídeos, modelos 3D e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 1,8 milhão de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens toda semana e, atualmente, tem mais de 380 milhões de imagens e mais de 22 milhões de videoclipes disponíveis.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. As marcas da empresa também incluem a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade, a Shutterstock Studios, loja para criação customizada integral; a PremiumBeat, uma biblioteca exclusiva de músicas exclusivas livres de royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte inovadora de imagens editoriais e vídeos para a mídia mundial; a TurboSquid, um líder em mercado de conteúdo 3D, a Amper Music, uma plataforma de música movida a IA; e a Bigstock uma coleção de mídia orientada para o valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

DECLARAÇÕES PROSPECTIVAS

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995, especialmente na discussão sob o capítulo "Atualização de orientação de 2021". Todas as declarações que não sejam de fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob o capítulo "Fatores de risco" em nosso Relatório Anual mais recente arquivado no Formulário 10-K, que foi protocolado na Comissão de Valores Mobiliários (a "SEC") em 11 de fevereiro de 2021 (nosso "Formulário 10-K de 2020"), e em nossas demonstrações financeiras consolidadas, observações relacionadas, e as outras informações que aparecem em outra parte no Formulário 10-K de 2020, nosso relatório trimestral no Formulário 10-Q protocolado na SEC em 27 de julho de 2021 e nossos outros documentos protocolados junto à SEC. Devido a esses riscos e incertezas, você não deve confiar excessivamente em quaisquer declarações prospectivas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são feitas apenas na data deste comunicado de imprensa, e a Shutterstock não pretende e, exceto conforme exigido por lei, não assumimos nenhuma obrigação de atualizar quaisquer declarações prospectivas aqui contidas após a data deste comunicado de imprensa para refletir os resultados reais ou eventos ou circunstâncias futuras.

