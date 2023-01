Shutterstock expande relacionamento de longa data com a Meta

A Shutterstock fornecerá conteúdos para o investimento contínuo da Meta em IA

NOVA IORQUE, 12 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), a principal plataforma criativa global para marcas transformadoras e empresas de mídia, ajudará a alimentar o investimento contínuo da Meta em IA. A ampliação deste relacionamento reflete o compromisso de ambas as empresas em estar na vanguarda da inovação da IA, bem como a robustez da extensa biblioteca de conteúdos da Shutterstock.

"A IA tem o potencial de impulsionar uma explosão de criatividade", disse Paul Hennessy, diretor executivo da Shutterstock. "A Shutterstock está expandindo seu relacionamento de longa data com a Meta. Essa expansão segue a lógica de nossas parcerias com a OpenAI e a LG AI Research, anunciadas no ano passado, cujo objetivo é reforçar nosso investimento em tecnologia que permita materializar ideias criativas de uma forma mais rápida. Queremos automatizar o trabalho necessário para concluir projetos criativos e ajudar os criadores a entender o impacto de seu trabalho. Nossos conteúdos permanecerão no centro desses avanços, dentro e fora de nossa plataforma, e continuaremos moldando o futuro da IA generativa de uma forma ética e centrada nos artistas".

Com uma biblioteca inigualável de conteúdos de alta qualidade, uma aposta continuada no lançamento de novas soluções criativas e uma longa experiência na criação de um ecossistema em escala que compensa e conecta os colaboradores aos criadores, a Shutterstock é a parceira ideal para líderes do setor que desejem investir na criação de novas experiências alimentadas por IA. Ao adquirir acesso a coleção de milhões de imagens, vídeos e músicas da Shutterstock, a Meta pretende usar esses dados para desenvolver, treinar e avaliar seus recursos de aprendizado de máquina.

Este relacionamento expandido com a Meta faz parte da visão estratégica da Shutterstock de estar no centro de tecnologia, do design, do conteúdo e da inovação. A Shutterstock é uma das primeiras empresas a pagar aos artistas por suas contribuições para o treinamento de modelos de aprendizado de máquina. A empresa provou ser um parceiro confiável para quem entra nesse espaço, garantindo a criação e o licenciamento responsáveis dos conteúdos por meio de uma transferência de IP transparente.

Este comunicado contém declarações prospectivas, de acordo com o conceito definido pela Lei de Reforma de Litígios Sobre Títulos Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas as declarações que não constituam fatos históricos são declarações prospectivas. Alguns exemplos de declarações prospectivas são afirmações sobre a orientação, as perspectivas do setor, os negócios, resultados de operações, condições financeiras ou dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar as empresas que adquirimos anteriormente ou possamos adquirir no futuro, os recursos, produtos ou serviços novos e planejados, as estratégias de gestão, nossa posição competitiva, e a pandemia da COVID-19. As declarações prospectivas podem ser identificadas por termos como "pode", "irá", "deverá", "poderá", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial" e "oportunidades", bem como por outras expressões semelhantes e suas formas negativas. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm essas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, a incertezas e a outros fatores que podem fazer com que os resultados reais sejam concretamente diferentes dos resultados que estão expressos ou implícitos nas declarações prospectivas contidas no presente documento. Alguns desses riscos e incertezas são discutidos na seção "Fatores de Risco" de nosso mais recente Relatório Anual (Formulário 10-K) e de nosso Relatório Trimestral para o trimestre encerrado em 30 de junho de 2022 (Formulário 10-Q), bem como em outros documentos que a Empresa pode apresentar periodicamente junto à Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência desses riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir concretamente dos resultados, conquistas ou desempenhos futuros que estão discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado apenas são válidas na data em que foram publicadas; a Shutterstock não assume a obrigação de atualizar ou revisar quaisquer informações ou declarações prospectivas incluídas neste comunicado em consequência de novas informações, desenvolvimentos ou outros acontecimentos, a menos que isso seja exigido por lei.

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) é a maior plataforma criativa mundial para marcas transformadoras e empresas de mídia. Seja diretamente ou por meio das subsidiárias do grupo, a coleção da Shutterstock inclui uma vasta gama de conteúdos licenciados e de alta qualidade, como fotografias , vetores , ilustrações , modelos 3D, vídeos e música. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de 2 milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona todas as semanas centenas de milhares de imagens à sua coleção, disponibilizando atualmente mais de 424 milhões de imagens e mais de 27 milhões de vídeos.

Sediada em Nova Iorque, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A Shutterstock também é proprietária de várias empresas, como a Splash News, a maior agência de notícias de entretenimento do mundo para redações e empresas de mídia; a Pond5, o maior mercado mundial de conteúdo focado em vídeo; a PicMonkey, o maior mercado de conteúdo 3D do mundo; a TurboSquid, uma plataforma de design gráfico e edição de imagens on-line; a Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; a Shutterstock Studios, uma loja criativa e personalizada de ponta a ponta; a PremiumBeat, uma biblioteca cuidadosamente selecionada de música sem royalties; a Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens e vídeos editoriais para a mídia mundial; e a Bigstock, uma coleção econômica de imagens de arquivo.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

