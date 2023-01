Shutterstock introduce la IA generativa en su plataforma creativa todo en uno

Nuestro generador de imágenes AI permite a cualquier persona crear imágenes de alta calidad con solo describir lo que están buscando - sin preocupaciones, único en su tipo, y listo en cuestión de segundos

NUEVA YORK, 25 de enero de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), la plataforma creativa líder mundial para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación, ha anunciado hoy el lanzamiento de su plataforma de generación de imágenes por AI , disponible para todos los clientes de Shutterstock a nivel mundial en todos los idiomas que ofrece el sitio. La tecnología de conversión de texto en imagen convierte los mensajes en imágenes más grandes que la vida real, creadas éticamente y listas para ser licenciadas. Se trata de la última incorporación a Creative Flow, el amplio conjunto de herramientas de Shutterstock diseñado específicamente para ofrecer la experiencia creativa más fluida posible.

"Shutterstock ha desarrollado asociaciones estratégicas en los últimos dos años con actores clave de la industria como OpenAI, Meta y LG AI Research para impulsar sus esfuerzos de investigación de IA generativa, y ahora somos capaces de llevar de forma única capacidades de IA generativa producidas de forma responsable a nuestros propios clientes", explicó Paul Hennessy, consejero delegado de Shutterstock. "Nuestra plataforma generativa fácil de usar transformará la forma en que las personas cuentan sus historias: ya no es necesario ser un experto en diseño o tener acceso a un equipo creativo para crear un trabajo excepcional. Nuestras herramientas se basan en un enfoque ético y en una biblioteca de activos que representa el mundo diverso en el que vivimos, y nos aseguramos de que los artistas cuyas obras contribuyeron al desarrollo de estos modelos sean reconocidos y recompensados".

Esto es lo que diferencia a nuestra plataforma de generación de imágenes por IA:

FACILIDAD Y CALIDAD: Estamos revolucionando la forma en que se crean visuales para campañas, proyectos y marcas poniendo la IA generativa al alcance de todos. Creemos que nuestros usuarios no deberían tener que aprender a escribir instrucciones largas y complejas para beneficiarse de esta tecnología. Por eso nuestro generador de imágenes produce imágenes únicas, variadas e impresionantes a partir de una sola palabra o de frases cortas y sencillas. Y con un selector de estilo intuitivo y compatibilidad con más de 20 idiomas, permitimos a personas de todo el mundo dar vida a sus visiones creativas sin límites.

CONVENIENCIA: Shutterstock es su ventanilla única para todas sus necesidades creativas. Usted puede buscar stock, crear y publicar diseños ganadores, y generar contenido - todo en un solo lugar. Si quieres ir un paso más allá, puedes pulir tu activo recién generado en Create, nuestra herramienta de edición fácil de usar que te permite personalizar tus visuales sin ser un diseñador profesional, y conectarlo al resto de las aplicaciones que componen el Creative Flow de Shutterstock. Esto resulta en la pieza perfecta de contenido cada vez, lo que le permite cerrar la brecha entre la idea, el diseño y la ejecución. Cada cliente de Shutterstock ya tiene acceso a todo este conjunto de herramientas a través de su suscripción actual.

CONFIANZA: Somos los primeros en apoyar un modelo de generación de IA responsable que paga a los artistas por sus contribuciones, lo que nos convierte en su socio de confianza para generar y licenciar las imágenes que necesita para mejorar su marca. Además, hemos incorporado cuidadosamente medidas para mitigar los sesgos que pueden ser inherentes a algunos de nuestros conjuntos de datos, y seguimos explorando formas de representar de manera justa a los grupos infrarrepresentados.

El generador de imágenes AI, y el resto de nuestras capacidades que están listas para convertir tus ideas en logros, se pueden encontrar en shutterstock.com.

DECLARACIONES DE FUTURO

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados (Private Securities Litigation Reform Act) de 1995. Todas las afirmaciones que no sean hechos históricos son de carácter prospectivo. Entre las afirmaciones de carácter prospectivo se incluyen, a título meramente enunciativo y no limitativo, las que se refieren a la orientación, las perspectivas del sector, las actividades futuras, los resultados de las operaciones o la situación financiera, los dividendos futuros, nuestra capacidad para llevar a cabo adquisiciones e integrar las empresas adquiridas o que podamos adquirir en nuestras operaciones actuales, las características, productos o servicios nuevos o previstos, las estrategias de gestión, nuestra posición competitiva y la pandemia de COVID-19. Puede identificar las declaraciones prospectivas por palabras como "puede", "hará", "debería", "podría", "espera", "pretende", "anticipa", "cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "proyecta", "busca", "potencial", "oportunidades" y otras expresiones similares, así como por sus negativos. Sin embargo, no todas las declaraciones prospectivas contienen estas palabras. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podrían hacer que nuestros resultados reales difirieran materialmente de los expresados o implícitos en las declaraciones prospectivas aquí contenidas. Dichos riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros, los comentados bajo el título "Factores de riesgo" en nuestro Informe Anual más reciente en el Formulario 10-K y en nuestro Informe Trimestral en el Formulario 10-Q para el trimestre finalizado el 30 de junio de 2022, así como en otros documentos que la empresa pueda presentar ocasionalmente ante la Comisión de Bolsa y Valores. Como resultado de tales riesgos, incertidumbres y factores, los resultados reales de Shutterstock pueden diferir materialmente de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros discutidos en o implícitos en las declaraciones prospectivas contenidas en este documento. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa se hacen sólo a partir de esta fecha y Shutterstock no asume ninguna obligación de actualizar la información incluida en este comunicado de prensa o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, desarrollos futuros o de otra manera, excepto cuando sea requerido por la ley.

ACERCA DE SHUTTERSTOCK

Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK ), es la plataforma creativa global líder para marcas transformadoras y empresas de medios de comunicación. Directamente y a través de las filiales de su grupo, la amplia colección de Shutterstock incluye fotografías con licencia de alta calidad , vectores , ilustraciones , modelos 3D , videos y música . Trabajando con su creciente comunidad de más de 2 millones de colaboradores, Shutterstock añade cientos de miles de imágenes cada semana, y actualmente cuenta con más de 424 millones de imágenes y más de 27 millones de videoclips disponibles.

Con sede en Nueva York, Shutterstock tiene oficinas en todo el mundo y clientes en más de 150 países. La empresa también es propietaria de Splash News, la principal agencia de noticias de entretenimiento del mundo para redacciones y empresas de medios de comunicación de todo el mundo; Pond5, el mayor mercado de contenido de videos del mundo ; TurboSquid, el mayor mercado de contenidos 3D del mundo ; PicMonkey, una plataforma líder de diseño gráfico y edición de imágenes en línea ; Offset, una colección de imágenes de alta gama ; Shutterstock Studios, una tienda creativa integral ; PremiumBeat, una biblioteca de música libre de derechos de autor ; Shutterstock Editorial, una fuente de imágenes editoriales y videos para los medios de comunicación de todo el mundo; y Bigstock , una oferta de medios de stock orientada al valor.

Si desea más información visite www.shutterstock.com y siga a Shutterstock en Twitter y en Facebook .

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1989531/Shutterstock_Generative_AI.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1075411/Shutterstock_Red_Logo.jpg

SOURCE Shutterstock, Inc.