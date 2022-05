SHUTTERSTOCK NOMEIA PAUL HENNESSY COMO CEO

NOVA YORK, 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK) ("a Empresa"), a plataforma criativa líder global para marcas e empresas de mídia transformadoras, anunciou hoje que Paul Hennessy foi nomeado CEO, a partir de 1º de julho de 2022. Paul Hennessy, membro da diretoria da empresa desde 2015, é o sucessor de Jon Oringer, fundador da Shutterstock, que atualmente atua como CEO interino. Jon Oringer ocupará o cargo de presidente executivo da diretoria.

Com mais de 20 anos de experiência em liderança global e mercado digital, Paul Hennessy supervisionará a transição tranquila para executar a estratégia da Shutterstock de criar uma plataforma de primeira classe que revolucione e transforme o setor criativo.

"Tendo trabalhado com o Paul como membro da diretoria nos últimos sete anos, sei que ele é capaz de liderar a Shutterstock no próximo capítulo de crescimento e transformação da empresa", disse Jon Oringer, fundador e presidente executivo da diretoria da Shutterstock. "Paul é um líder orientado por dados e focado em crescimento com um histórico de sucesso na liderança e ampliação de empresas transformadoras. Com foco em transformação e inovação, Paul é muito respeitado dentro e fora da organização e demonstrou que é um líder centrado no cliente e no funcionário que tem o compromisso de agregar valor tanto para nossos clientes quanto para nossos acionistas. Estou confiante de que esta será uma transição tranquila, e que como CEO, o Paul aproveitará o potencial da oferta diversificada da Shutterstock. Falando em nome da diretoria, esperamos trabalhar em estreita colaboração com o Paul enquanto ele conduzir a empresa para esta próxima fase."

"Nos últimos sete anos, tive a sorte de ver de perto a transformação e inovação que a Shutterstock atingiu, desde a tecnologia proprietária líder do setor até as aplicações de fluxo de trabalho de primeira classe, e estou honrado em ser o próximo CEO", disse Paul Hennessy. "Acredito que as oportunidades que temos pela frente são infinitas e estou comprometido com nossa estratégia de desenvolver uma plataforma criativa de serviço completo que ofereça uma experiência excepcional para nossos clientes em grande escala. Acredito profundamente nos funcionários da Shutterstock, e mal posso esperar para definir a visão, fazer os investimentos apropriados e criar uma cultura que motive e inspire valor tanto para os acionistas quanto os clientes. Juntamente com nossa talentosa equipe de liderança sênior, Jon e nossa diretoria, estou confiante de que levaremos com sucesso a Shutterstock a uma nova era."

Antes de ingressar na Shutterstock como CEO, Paul Hennessy, 57, atuou como CEO e membro da diretoria da Vroom, Inc., uma loja on-line de carros seminovos. Lá, ele liderou a IPO e as aquisições estratégicas da Vroom Inc. e transformou a empresa em uma das 10 maiores lojas de automóveis dos Estados Unidos, com mais de USD 3 bilhões em faturamento em 2021. Anteriormente, Paul Hennessy desenvolveu e liderou com sucesso estratégias de crescimento da priceline.com, uma prestadora de serviços on-line de reservas e pesquisa relacionada a viagens, como CEO da empresa.

Declarações prospectivas

Este comunicado de imprensa contém declarações prospectivas de acordo com a Lei de Reforma de Contencioso de Títulos Privados de 1995. Todas as declarações que não constituam fatos históricos são prospectivas. Os exemplos de declarações prospectivas incluem, mas não estão limitados a, declarações sobre orientação, perspectivas do setor, negócios futuros, resultados futuros de operações ou condições financeiras, dividendos futuros, nossa capacidade de consumar aquisições e integrar os negócios que adquirimos ou podemos adquirir em nossas operações existentes, recursos novos ou planejados, produtos ou serviços, estratégias de gestão, nossa posição competitiva e a pandemia da COVID-19. Você pode identificar declarações prospectivas por palavras como "pode", "irá", "deveria", "poderia", "espera", "antecipa", "acredita", "estima", "pretende", "planeja", "prevê", "projeta", "busca", "potencial", "oportunidades" e outras expressões semelhantes e as formas negativas dessas expressões. No entanto, nem todas as declarações prospectivas contêm estas palavras. As declarações prospectivas estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas e outros fatores que podem fazer com que nossos resultados reais sejam materialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. Esses riscos e incertezas incluem, entre outros, aqueles discutidos sob a legenda "Fatores de Risco" em nosso mais recente relatório anual no Formulário 10-K, bem como em outros documentos que a empresa pode enviar de tempos em tempos para a Comissão de Valores Mobiliários. Em consequência desses riscos, incertezas e fatores, os resultados reais da Shutterstock podem diferir materialmente de quaisquer resultados, desempenho ou conquistas futuros discutidos ou implícitos nas declarações prospectivas aqui contidas. As declarações prospectivas contidas neste comunicado de imprensa são válidas apenas na data em que foram feitas, e a Shutterstock não assume qualquer obrigação de atualizar as informações incluídas neste comunicado de imprensa ou de revisar quaisquer declarações prospectivas, quer seja como resultado de novas informações, desenvolvimentos futuros ou outros, a menos que seja exigido por lei.

Sobre a Shutterstock, Inc.

A Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), é a plataforma criativa líder mundial para marcas e empresas de mídia transformadoras. Diretamente e por meio das subsidiárias do grupo, a coleção abrangente da Shutterstock inclui fotografias, vetores, ilustrações, modelos 3D, vídeos e música licenciados e de alta qualidade. Trabalhando com uma comunidade crescente de mais de dois milhões de colaboradores, a Shutterstock adiciona centenas de milhares de imagens por semana e, atualmente, disponibiliza mais de 405 milhões de imagens e mais de 25 milhões de vídeos.

Com sede em Nova York, a Shutterstock tem escritórios em todo o mundo e clientes em mais de 150 países. A empresa também é proprietária do Pond5, o maior mercado de vídeo do mundo, do TurboSquid, o maior mercado do mundo de conteúdo 3D, da PicMonkey, uma plataforma on-line líder de design gráfico e edição de imagens; da Offset, uma coleção de imagens de alta qualidade; da Shutterstock Studios, uma loja para criação personalizada de ponta a ponta; da PremiumBeat, uma biblioteca de música livre de royalties com curadoria; da Shutterstock Editorial, uma fonte de imagens editoriais e vídeos de primeira linha para a imprensa mundial; da Amper Music, uma plataforma de música focada em IA; e da Bigstock, uma oferta de estoque de mídia focada em agregar valor.

Para mais informações, acesse www.shutterstock.com e siga a Shutterstock no Twitter e no Facebook.

