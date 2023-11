Shutterstock revela TRUST, sua melhor abordagem para IA ética

Como a primeira a trazer IA comercialmente segura ao setor, a Shutterstock TRUST serve como um guia para marcas e agências que buscam uma estrutura para IA responsável

NOVA YORK, 10 de novembro de 2023 /PRNewswire/ -- Shutterstock, Inc. (NYSE: SSTK), uma plataforma criativa líder mundial que conecta marcas e empresas a conteúdo de qualidade, anunciou hoje a TRUST, uma estrutura oficial de orientação que incorpora os valores de longa data da Shutterstock e o compromisso de usar IA de modo responsável em seus produtos e fluxos de trabalho. TRUST, um acrônimo para Treinamento, Royalties, Ânimo, Salvaguardas e Transparência, reflete os compromissos centrais que a Shutterstock tem mantido ativamente nas últimas duas décadas. Em um setor não regulamentado e em rápida evolução, esta estrutura também pode servir como uma lista de verificação orientada à ação para empresas que experimentam tecnologias de IA e reitera os princípios operacionais vitalícios e centrados no colaborador da Shutterstock.

TRUST (Treinamento, Royalties, Ânimo, Salvaguardas e Transparência) reflete os principais compromissos que a Shutterstock vem defendendo ativamente nas últimas duas décadas e continua como líder do setor em IA ética.

Os compromissos da TRUST incluem:

Treinamento sobre dados devidamente licenciados

Royalties que compensam os artistas de modo justo

Ânimo para promover uma representação que reflita o mundo

Salvaguardas para controlar o conteúdo e proteger os clientes

Transparência como padrão

"Manter a confiança de nossos colaboradores e clientes está em nossa essência, e nossa estrutura TRUST afirma as ações que tomamos para apoiar este compromisso", disse a Dra. Alessandra Sala, Diretora Sênior de IA e Ciência de Dados da Shutterstock. "Sempre treinamos com dados devidamente licenciados, buscamos novas fontes de receita para nossos colaboradores, bem como animamos criadores e grupos sub-representados. A TRUST formaliza estes princípios em uma abordagem clara e direta que outras pessoas do setor podem seguir ao embarcarem em suas próprias jornadas responsáveis de IA."

Treinamento

Respeitar os direitos de propriedade intelectual dos artistas é essencial para os negócios da Shutterstock como líder mundial em licenciamento de conteúdo. Isto inclui garantir que nossos modelos de IA sejam treinados apenas em conteúdo devidamente licenciado e exigir que nossos parceiros de IA mantenham o mesmo padrão. A Shutterstock toma medidas cuidadosas para garantir que tenha direitos de licenciar o conteúdo em sua plataforma e que o conteúdo esteja conforme nossos padrões de conteúdo.

Além disto, os contribuintes têm a opção de não participar de acordos de dados para respeitar sua autonomia e preferências; contudo, até o momento, apenas cerca de 1% dos contribuintes da plataforma Shutterstock optaram por fazê-lo.

Royalties

O Fundo de Contribuintes da Shutterstock é uma comprovação de nosso compromisso em apoiar artistas através de remuneração. Até o momento, o Fundo de Contribuintes da Shutterstock remunerou centenas de milhares de artistas, com pagamentos antecipados a outros milhões, pelo papel que sua propriedade intelectual de conteúdo desempenhou no treinamento de nossa tecnologia generativa.

Ânimo

Nossa missão sempre foi elevar o conteúdo inclusivo e investir no apoio e parceria com criadores de conteúdo sub-representados para atingir o mais amplo espectro de representação. As equipes da Shutterstock se esforçam para melhorar a representação de diferentes gêneros, etnias e orientações, bem como garantir uma plataforma criativa justa mediante iniciativas como o Create Fund e parcerias com a UN AI for Good e a World Ethical Data Foundation. Isto também inclui aprimorar e expandir o uso de conteúdo de estoque criado por pessoas, garantindo que nossos recursos de IA capacitem o uso avançado de tal conteúdo para dar suporte, e não substituir, o talento único dos artistas.

Salvaguardas

A Shutterstock foi pioneira em proteções avançadas de indenização para uma experiência livre de preocupações a seus clientes e seu público, garantindo uma abordagem ética, integridade legal e segurança de marca através de proteções personalizadas e controles de conteúdo.

Os controles de conteúdo em diversos níveis da Shutterstock ajudam a evitar a criação de conteúdo que exiba temas adultos, temas ofensivos ou violência. Estas salvaguardas também incluem proteção contra a responsabilidade de treinamento em IA em todas as licenças de conteúdo gerado por IA. Os usuários da Shutterstock Enterprise também podem receber as mesmas proteções para conteúdo gerado por IA que os ativos de ações tradicionais, enquanto casos especiais recebem uma garantia adicional de ativos.

Em uma pesquisa realizada com clientes da Shutterstock Enterprise, mais de 60% dos entrevistados disseram que o critério mais importante para escolherem uma plataforma de IA é a garantia de uso comercial seguro. A Shutterstock é a única empresa que oferece aos usuários corporativos a opção de revisão humana de seu conteúdo licenciado para indenização.

Transparência

A Shutterstock acredita em práticas transparentes de IA e na procedência do conteúdo. Ela está comprometida com uma distinção clara entre conteúdo gerado por IA e conteúdo criado por pessoas na plataforma da Shutterstock para ajudar a proteger contra deepfakes, desinformação e outras formas de uso indevido. A Shutterstock não vende conteúdo gerado por IA com procedência desconhecida ou pouco clara, sendo que os colaboradores não podem enviar conteúdo gerado por IA à biblioteca principal da Shutterstock. Através do suporte e da adesão à Iniciativa de Autenticidade de Conteúdo, a empresa também está rotulando todo o conteúdo e metadados gerados por IA segundo as normas da indústria C2PA/IPTC para proteger ainda mais seus usuários com informações verificáveis e invioláveis em todas as formas de conteúdo, ao garantir que cada ativo seja certificado com metadados seguros sobre sua criação, autoria e histórico de edição.

A abordagem ética da Shutterstock quanto à IA tornou a empresa uma parceira e colaboradora bem procurada por líderes do setor como NVIDIA, Meta, OpenAI, LG e outros para desenvolver ferramentas e normas de IA generativos fundamentais para criadores em 3D, imagens e texto. A biblioteca de conteúdo de alta qualidade da Shutterstock, enriquecida com amplos metadados, lidera o setor em tamanho, diversidade e anotação, que a torna incomparável para o treinamento de recursos de IA.

