SI Advisors faz mudança na gestão para se transformar na maior empresa de reformas da América Latina

SÃO PAULO, 23 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- O mercado de reforma e decoração, que experimentou grande crescimento durante e no pós-pandemia, acaba de ganhar um player totalmente renovado. Trata-se da SI Advisors, que chegou ao mercado em 2020, com o conceito de apartamento plug and play, e agora traz um posicionamento ainda mais ousado para oferecer reformas completas, com entrega ultrarrápida em até 90 dias úteis e preço fixo por metro quadrado.

Com a remodelação, a SI Advisors tem em seu plano de negócio a abertura de lojas próprias e de um e-commerce robusto de móveis e decoração, com centenas de itens próprios e outros oriundos de uma ampla rede de fornecedores de alto padrão. Tanto os espaços físicos quanto o on-line permitirão a qualquer pessoa acesso ao universo de produtos, o que antes se restringia aos clientes da reforma. O conceito da startup foi criado pelo empreendedor Rony Susskind, que, ao comandá-la, promete revolucionar o mercado de reformas e decoração no país.

"A SI Adivsors já renasce grande. Tem como objetivo oferecer a melhor experiência em reformas e soluções em marmoraria e marcenaria de padrão elevado, ao contar com processos ágeis e muita tecnologia agregada. Assim, o cliente pode buscar por projetos nesses segmentos em nossas mais de 30 lojas que serão abertas pelo Brasil até o final de 2023, sendo todas próprias", explica o CEO da startup. "Nossa metodologia é extremamente disruptiva ao finalizar a obra em no máximo 90 dias úteis, com um custo pré-fixado por metro quadrado, e nos permite ter a capacidade para reformar mais de 70 apartamentos por mês", acrescenta.

Para Susskind, isso é possível porque, além de muita inovação e maquinário de última geração em marmoraria e marcenaria, a SI Advisors tem um grande estoque próprio de materiais de padrão elevado, disponível para ser utilizado nas obras. "E não paramos por aí: teremos ainda um e-commerce de decoração, com objetos dignos de 'capa de revista', para que qualquer pessoa no Brasil e no mundo possa comprar peças refinadas para dar aquele toque no decor da casa a preços justos", pontua o empreendedor.

Hub de negócios em reformas

O empreendedor era sócio da SI Advisors, quando o negócio, no ano passado, tinha como objetivo comprar imóveis antigos, muito bem localizados na capital paulista, reformá-los, decorá-los e vendê-los a um preço extremamente competitivo com os lançamentos da cidade. No entanto, Susskind resolveu encerrar sua participação para buscar novos desafios profissionais, após passar por um problema sério de saúde. Mente inquieta e apelidado como "Steve Jobs da construção", ele é conhecido no mercado por ter comandado as construções e reformas de apartamentos de luxo, entre eles o de personalidades como Fabiana Justus. Em fevereiro deste ano, o empreendedor resolveu voltar ao mercado em que fez sua história.

Após encerrar a antiga sociedade, Rony Susskind readquiriu a SI Advisors e mudou a estratégia de atuação para criar o maior hub de negócios em reformas e decoração da América Latina. A seu favor, além de capital, ele tem o momento pelo qual passa o setor, que continua aquecido com a alta procura por mudanças nos ambientes, provocada pelos períodos de isolamento social, e com a nova tendência de home office a partir das rotinas adotadas durante e no pós-pandemia.

"A necessidade de ficar em casa, para muitos brasileiros, foi o motivador da realização de reformas. Além disso, o mercado teve alta procura por imóveis novos durante a pandemia, o que contribuiu muito com o crescimento das reformas, para atender às necessidades dos proprietários em ambientes cada vez mais customizados e aconchegantes", afirma o Susskind.

A remodelação do negócio da startup SI Advisors

A SI Advisors pretende reformar 1.300 apartamentos até o final de 2023 e se lança ao desafio de realizar uma média de mais de 70 entregas por mês, com a força de sua marcenaria e marmoraria próprias e do e-commerce de decoração, envolvendo todos os ambientes da casa, como cozinhas, quartos e banheiros.

Como não falta ousadia, a startup já começou as obras e vai inaugurar três showrooms em São Paulo: um no Pacaembu, em maio; outro no Jardim Europa, em julho; e, por fim, um na Vila Leopoldina, em agosto. Tudo para receber o público e, claro, os pedidos de reforma. Esses espaços funcionarão com ambientes que oferecem experiências para o cliente, pois neles é possível conhecer a qualidade das obras realizadas pelos times da startup e dos materiais que utilizam. Afinal, tudo o que há nas lojas estará à venda, e o cliente pode adquirir para usar no imóvel que deseja reformar ou simplesmente decorar.

Susskind conta que, desde que a SI Advisors retomou as atividades, a procura tem sido tão alta que há uma fila de clientes e algumas reformas já iniciadas. "Nosso plano é continuar a investir muito em automação para que mais e mais projetos possam sair do computador e se transformar em realidade apenas no apertar de um botão em nossas máquinas. Para atender a alta demanda, estamos em busca de um terreno com cerca de 50 mil m², para ampliar a nossa fábrica totalmente automatizada onde nada será modulado. Conosco, o cliente recebe tudo sob medida, como um minucioso trabalho de um alfaiate".

Em busca de otimizar os processos, a startup conta ainda com uma biblioteca proprietária de prototipagem para projetos de ambientes e, para isso, já contratou alguns dos melhores desenvolvedores do mercado. "Queremos focar em crescimento acelerado para revolucionar o mercado de reformas em São Paulo, com garantia de entrega de projetos em tempo recorde: 90 úteis dias, além do preço fixo por metro quadrado para a obra", ressalta o empreendedor.

"O fato é que a SI Advisors renasce como uma startup que obedece a padrões de qualidade e excelência orientados às necessidades dos clientes. Essa capacidade já existe no mercado no conceito de boutique. Agora, o que estamos fazendo é praticar isso em escala. Com o nosso plano de crescimento, em pouco tempo, seremos a maior empresa de reformas e decoração da América Latina", finaliza o CEO da SI Advisors.

