Si compró ciertas barritas de Clif Bar & Company desde abril de 2014, podría recibir un pago en efectivo como parte de un Acuerdo de Demanda Colectiva.

SAN FRANCISCO, 5 de agosto de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente aviso es emitido por el Administrador del Colectivo aprobado por el Tribunal y ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en el caso Milan v. Clif Bar & Co., Nro. 18-cv-2354-JD.

¿De qué se trata esta demanda? La demanda sostiene que Clif Bar & Company ("Clif Bar") realizó ciertas afirmaciones en las etiquetas de varias barras Clif originales y Clif Kid ZBars ("Productos de la Demanda Colectiva") que supuestamente son engañosas porque las afirmaciones sugerían que las barras son saludables, mientras que los Demandantes alegan que las barras no son saludables debido a su azúcar agregado. Clif Bar sostiene que estos productos no son poco saludables debido a la presencia de azúcares agregados, y que las afirmaciones que figuran en sus barritas son ciertas y no engañosas. El Tribunal no ha resuelto si los Demandantes o Clif Bar tienen razón.

¿Quiénes están incluidos? Usted es Miembro del Colectivo de Demandantes si compró alguno de los Productos de la Demanda Colectiva para uso doméstico, y no para reventa o distribución, entre abril de 2014 y marzo de 2023 en California o Nueva York, o entre marzo de 2019 y marzo de 2023 en cualquier otro estado. Los Productos de la Demanda Colectiva incluyen barritas Clif Bars Originales en cuyo envase diga "Nutrition for Sustained Energy" ("Nutrición para una energía sostenida") y barritas Clif Kid ZBars en cuyo envase diga "No High Fructose Corn Syrup ("Sin jarabe de maíz con alto contenido de fructosa"); "Nourishing Kids in Motion" ("Nutriendo a los niños en movimiento"); "In raising our family, finding nutritious on-the-go snacks for our kids wasn't easy. That's why we created Clif Kid – wholesome, delicious snacks made with organic ingredients to help keep kids going, growing, and exploring" ("Durante la crianza de nuestra familia, no fue fácil encontrar tentempiés nutritivos para nuestros hijos. Por eso creamos Clif Kid, unos tentempiés sanos y deliciosos elaborados con ingredientes orgánicos para ayudar a los niños a mantenerse en movimiento, crecer y explorar"); "Blend of carbs, fiber, protein, and fat gives kids energy so they can keep Zipping and Zooming along" ("La mezcla de carbohidratos, fibra, proteínas y grasas aporta energía a los niños para que puedan seguir haciendo zipping y zooming"), y Afirmaciones Impugnadas similares (que se identifican en la Demanda de la Acción).

¿Qué ofrece el acuerdo? Clif Bar ha acordado establecer un "Fondo del Acuerdo" de $12.000.000 para pagar todos los gastos del Acuerdo de conciliación, incluidos los costos de notificación y administración del colectivo, honorarios de abogados y costas judiciales, pagos en concepto de retribución por servicios para los Demandantes y pagos en efectivo para los Miembros del Colectivo de Demandantes que presenten Reclamos válidos. Sus derechos legales se verán afectados si es Miembro del Colectivo de Demandantes y no se excluye.

¿Cuáles son sus opciones?

Presentar un Reclamo: Para recibir beneficios del Acuerdo, debe completar y presentar un Formulario de Reclamo. Los Formularios de Reclamo están disponibles en el Sitio Web del Acuerdo, www.BarsClassAction.com, y pueden presentarse por vía electrónica o enviarse por correo postal al Administrador del Colectivo. El Formulario de Reclamo deberá presentarse en línea o llevar el sello postal fechado a más tardar el 25 de noviembre de 2024.

Excluirse voluntariamente u oponer objeciones: Si se excluye voluntariamente o solicita su exclusión, conservará sus derechos a demandar a Clif Bar por separado; sin embargo, no podrá recibir ningún beneficio. Debe enviar una Solicitud de Exclusión, disponible en el Sitio Web del Acuerdo, www.BarsClassAction.com. La Solicitud de Exclusión debe llevar el sello postal fechado a más tardar el 22 de octubre de 2024. En el Sitio Web del Acuerdo, encontrará instrucciones detalladas. También puede objetar alguna parte del presente Acuerdo. En el Sitio Web del Acuerdo, podrá consultar detalles sobre cómo oponer objeciones. Las objeciones deben enviarse por correo al Administrador del Colectivo y llevar el sello postal fechado a más tardar el 22 de octubre de 2024.

No hacer nada: Si no hace nada, no tendrá derecho a recibir ningún beneficio y quedará obligado por los términos del Acuerdo de Conciliación y la Sentencia Definitiva.

¿El Tribunal ha aprobado el Acuerdo? No. El Tribunal ha fijado una audiencia para el 14 de noviembre de 2024, a las 10:00 a. m., hora de California, para decidir si aprueba el Acuerdo y fijar los honorarios de abogados, gastos y pagos en concepto de retribución por servicios que otorgará. Los Abogados del Colectivo de Demandantes presentarán un escrito solicitando el pago de hasta un tercio del Fondo del Acuerdo en concepto de honorarios, y el reembolso de los gastos del proceso por un total de hasta $917.584,35, más los gastos incurridos con posterioridad al dictado de la Orden de Aprobación Preliminar. Los Abogados del Colectivo de Demandantes también solicitarán, en nombre de los Representantes del Colectivo, pagos en concepto de Retribución por Servicios a favor de Ralph Milan y Elizabeth Arnold por $5.000 a cada uno. El Tribunal determinará el monto de los honorarios, los gastos y los pagos en concepto de retribución por servicios prestados que se pagarán con cargo al Fondo del Acuerdo.

Una vez que se presente la solicitud de los Abogados del Colectivo de Demandantes relativa a los honorarios de abogados, gastos y pagos en concepto de retribución por servicios a más tardar el 9 de septiembre de 2024, se publicará en el Sitio Web del Acuerdo y usted tendrá la oportunidad de revisar y comentar la solicitud mediante una objeción.

No es necesario que comparezca a la Audiencia de Aprobación Definitiva, pero puede asistir a su costo. El Tribunal ha nombrado a Fitzgerald Monroe Flynn PC como Abogados del Colectivo de Demandantes. Si usted quiere que lo represente su propio abogado, deberá contratarlo a su propio costo.

Este es solo un resumen de los términos clave del Acuerdo. Puede obtener una copia completa del Acuerdo de Conciliación en el Sitio Web del Acuerdo o llamando al (844) 537-1156.

