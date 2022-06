Si compró ciertos lentes de contacto desechables para su propio uso entre el 1 de junio de 2013 y el 4 de diciembre de 2018, este litigio y dos acuerdos de demanda colectiva podrían afectar sus derechos.

JACKSONVILLE, Florida, 23 de junio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se emite la siguiente declaración con relación al litigio antimonopolio en lentes de contacto desechables in re.

Ya se llegó a dos acuerdos de demanda colectiva con Alcon Vision LLC f/k/a Alcon Laboratories, Inc. ("Alcon") y Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ("JJVCI"), o "Vistakon". La demanda alega políticas ilegales de precios minoristas mínimos por parte de los fabricantes denominadas "Políticas unilaterales de precios" o "UPP" para la distribución y venta de ciertos lentes de contacto desechables. La seguridad y eficacia de los lentes de contacto no están en entredicho en esta demanda. Los acusados niegan haber hecho algo mal. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón.

En 2019, se envió una notificación con relación a los acuerdos con Bausch & Lomb, Inc. ("B&L") y Cooper Vision, Inc. ("CVI") y la certificación del litigio colectivo. En 2020, se envió una notificación con relación al acuerdo con ABB Optical Group LLC ("ABB"). Desde entonces, Alcon y JJVCI han acordado separar los acuerdos. Si usted es miembro de la(s) demanda(s) colectiva(s), puede participar en los acuerdos de Alcon y JJVCI, independientemente de si participó en el(los) acuerdo(s) de ABB, B&L y/o CVI.

¿Quién está incluido?

La(s) demanda(s) colectiva(s) de Alcon y JJVCI incluye(n) a ciertas personas y entidades residentes en los Estados Unidos que realizaron compras minoristas de lentes de contacto desechables sujetos a una UPP. Para obtener una lista de los lentes de contacto desechables sujetos a una UPP y las fechas de compra incluidas en los acuerdos, visite el sitio web a continuación.

¿Cómo puedo recibir un pago?

Los acuerdos de Alcon y JJVCI establecerán fondos del acuerdo por un valor de USD 20 millones y 55 millones, respectivamente. Si ya presentó una reclamación oportuna y válida para los acuerdos de ABB, B&L y/o CVI, no necesita presentar otra reclamación. Se le incluirá automáticamente en los acuerdos de Alcon y JJVCI. Si no presentó una reclamación en los acuerdos anteriores, debe presentar una reclamación para los acuerdos de Alcon y JJVCI a fin de recibir una compensación. La reclamación la puede presentar en el sitio web. La fecha límite para presentar una reclamación es el 22 de agosto de 2022. No tendrá participación en los acuerdos anteriores si no presentó un comprobante de reclamo válido y oportuno para dichos acuerdos. Los fondos netos del acuerdo se distribuirán una vez que el Tribunal conceda la aprobación final y los acuerdos lleguen a ser definitivos. En ese momento, si presentó una reclamación válida, recibirá un correo electrónico pidiéndole que seleccione cómo desea que se le pague. Puede recibir su pago a través de una variedad de opciones digitales, o puede optar por recibir un cheque. Por favor, tenga paciencia.

Otras opciones para usted.

Si no desea estar legalmente obligado por los acuerdos, debe excluirse a más tardar el 22 de agosto de 2022. Usted puede objetar los acuerdos a más tardar el 22 de agosto de 2022. La notificación detallada disponible en el sitio web explica cómo excluirse u objetar. El Tribunal aún no ha fijado una fecha y hora para la audiencia de imparcialidad con ocasión de la aprobación definitiva del acuerdo y de otras mociones de honorarios y costos. En cuanto el Tribunal programe la audiencia de imparcialidad, el sitio web se actualizará con la fecha, hora, ubicación y medios de asistencia. Puede comparecer en la audiencia, ya sea usted mismo o a través de un abogado contratado por usted, pero no está en obligación de hacerlo. Para obtener más información, llame al número gratuito 1-877-253-3649 o visite www.ContactLensSettlement.com.

Contactos:

Nathaniel C. Giddings, HAUSFELD LLP, 202-540-7200.

Joseph P. Guglielmo, SCOTT+SCOTT ATTORNEYS AT LAW LLP, 212-223-6444.

Benjamin Steinberg, ROBINS KAPLAN LLP, 212-980-7400.

FUENTE United States District Court for the Middle District of Florida

