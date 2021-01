Si compró ciertos lentes de contacto desechables para uso personal entre el 1 de junio de 2013 y el 4 de diciembre de 2018, este litigio y un acuerdo de demanda colectiva podrían afectar sus derechos.

JACKSONVILLE, Florida, 12 de enero de 2021 /PR Newswire/ -- Se está emitiendo la siguiente declaración con respecto a litigios antimonopolio en los lentes de contacto desechables.

Se ha llegado a un acuerdo de demanda colectiva con ABB Optical Group LLC ("ABB"), un distribuidor de lentes de contacto desechables fabricados por Alcon Vision LCC, anteriormente llamado Alcon Laboratories, Inc. ("Alcon"); Bausch & Lomb, Inc. ("B&L"); Johnson & Johnson Vision Care, Inc. ("JJVC"); y Cooper Vision, Inc. ("CVI").

La demanda alega políticas ilegales de fijación de precios minoristas mínimos adoptadas por los fabricantes de lentes de contacto, denominadas "Políticas unilaterales de fijación de precios" (o "UPP", por sus siglas en inglés), para la distribución y venta de determinados lentes de contacto desechables. La seguridad y la eficacia de los lentes de contacto no están en discusión en esta demanda. Para obtener más información, visite el sitio web que figura más abajo. Los acusados niegan haber hecho algo ilícito. El tribunal no ha decidido quién tiene razón.

Anteriormente, se envió una declaración sobre los acuerdos con B&L y CVI, y sobre la constitución de "demandas colectivas" Desde entonces, ABB acordó llegar a un acuerdo y el tribunal otorgó a quienes compraron únicamente lentes de contacto fabricados por B&L una oportunidad adicional de excluirse de las demandas colectivas. Si usted es miembro de la demanda colectiva, puede participar en el acuerdo de ABB independientemente de si participó en los acuerdos anteriores.

¿Quién está incluido?

El acuerdo de demanda colectiva de ABB incluye a determinadas personas y entidades residentes en los Estados Unidos que realizaron compras minoristas de lentes de contacto desechables sujetos a una UPP. Para obtener una lista de los lentes de contacto que están sujetos a una UPP y las fechas de compra incluidas en el acuerdo, por favor visite el sitio web a continuación.

¿Cómo puedo recibir un pago?

El acuerdo de ABB estipulará un fondo del acuerdo de $ 30.2 millones. Si ya presentó un reclamo oportuno y válido para los acuerdos de B&L y/o CVI, no es necesario que presente otro reclamo. Usted será incluido automáticamente en el acuerdo de ABB. Si usted no presentó un reclamo en ninguno de los acuerdos anteriores, debe presentar un reclamo para el acuerdo de ABB a fin de recibir una compensación. Usted no podrá recibir pagos por los acuerdos de B&L o CVI si no presenta un comprobante de reclamo válido realizado en forma oportuna para esos acuerdos. Puede presentar un reclamo en el sitio web. La fecha límite para presentar un reclamo es el 10 de marzo de 2021. El fondo neto del acuerdo se distribuirá en una etapa posterior de esta demanda colectiva. Le rogamos que sea paciente y visite regularmente el sitio web para conocer las novedades.

Sus otras opciones

Si no desea estar legalmente obligado por el acuerdo de ABB, debe excluirse antes del 10 de marzo de 2021. Además, los consumidores que compraron solamente lentes de contacto fabricados por B&L tienen tiempo hasta el 10 de marzo de 2021 para solicitar su exclusión de las demandas colectivas. Usted puede presentar una objeción al acuerdo de ABB antes del 10 de marzo de 2021. En la notificación detallada se explica cómo excluirse o presentar una objeción. El tribunal aún no ha fijado la fecha y la hora de la audiencia de imparcialidad con ocasión de la aprobación definitiva del acuerdo y de las mociones de honorarios y gastos. Tan pronto como el tribunal programe la audiencia imparcial, en el sitio web se actualizará la fecha, hora, ubicación y los medios de asistencia. En el momento de la audiencia, el abogado principal solicitará al tribunal los honorarios de los abogados por hasta un tercio (33.3 %) del fondo del acuerdo de ABB, B&L, y CVI, después de que se realice el pago de los costos y gastos aprobados por el tribunal. Además, el abogado principal solicitará al tribunal el reembolso de los costos y gastos por su trabajo en esta demanda colectiva, y también podría solicitar adjudicaciones de servicio para los representantes de la demanda colectiva, todo sujeto a la aprobación del tribunal. Usted puede comparecer en la audiencia, en persona o a través de su abogado, pero no es obligatorio hacerlo. Para obtener más información, llame o visite el sitio web.

www.ContactLensSettlement.com 1-877-253-3649

FUENTE United States District Court for the Middle District of Florida

