Si compró ciertos productos Weed & Grass Killer de Roundup®, HDX®, or Ace®, usted puede tener derecho al pago en efectivo de un Acuerdo Propuesto de la Demanda Colectiva.

San Francisco, CA, 6 de julio de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente aviso está siendo emitido conjuntamente por Milstein, Jackson, Fairchild & Wade, LLP, The Law Offices of Howard Rubinstein y Winston & Strawn LLP y ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, en Gilmore et al. v. Monsanto Company, et al. (No. 3:21-cv-8159).

LOS MIEMBROS DEL COLECTIVO MANTENDRÁN SU DERECHO A DEMANDAR SI ACTUALMENTE TIENEN, O DESARROLLAN POSTERIORMENTE, CÁNCER O CUALQUIER OTRA ENFERMEDAD O LESIÓN POR LA EXPOSICIÓN A LOS PRODUCTOS.

La demanda alega que Monsanto, fabricante de ciertos productos herbicidas Roundup®, Ace® y HDX® (los "Productos"), anunció y promocionó falsamente los Productos al no revelar que estos, y su ingrediente activo, el glifosato, podrían causar cáncer u otros efectos adversos para la salud. Monsanto niega estos alegatos y cualquier delito. El Acuerdo evita los costes y los riesgos de continuar con el pleito, proporciona alivio a los compradores de los Productos durante el período de tiempo pertinente, y libera a Monsanto y a otros de la responsabilidad de las reclamaciones relacionadas.

¿Quién está incluido?

Usted puede ser un Miembro de la Clase del Acuerdo con derecho a un pago en efectivo si compró ciertos productos herbicidas y herbicidas de la marca Roundup®, HDX® o Ace® que contienen glifosato vendidos por minoristas de consumo durante el período de tiempo relevante. Este caso no es un caso de lesiones personales. Los demandantes no alegan que se lesionaron o se enfermaron por la exposición a los Productos. No necesita haber sufrido lesiones personales para ser miembro del colectivo o para presentar un reclamo. Si compró cualquiera de los Productos durante el Período de la Clase para fines distintos de la reventa o distribución, usted está en el Colectivo y puede hacer un reclamo.

El período de tiempo durante el cual se incluyen las compras en este Acuerdo varía de estado a estado, en función de las leyes de prescripción de cada estado. Visite el sitio web del acuerdo en www.WeedKillerAdSettlement.com para obtener una lista completa de los Productos elegibles y para determinar si su(s) compra(s) son elegible(s) para una compensación.

¿Qué brinda el Acuerdo?

El Acuerdo de Conciliación de Demanda Colectiva propuesto ("Acuerdo" o "Acuerdo") proporcionará al Colectivo un alivio monetario en un monto no inferior a $23 millones (el "Importe mínimo") y no superior a $45 millones (el "Monto Máximo") para pagar todos los aspectos del Acuerdo. Los Miembros del Colectivo podrán reclamar pagos por los Productos que cumplan los requisitos que compraron durante el Periodo de la Demanda Colectiva, equivalentes a, aproximadamente, el 20 % de su precio medio ponderado de venta al público durante el Periodo de la Demanda Colectiva correspondiente. Los pagos por unidad oscilan entre $0.50 y $33.00, por entre 2 y 11 unidades sin comprobante de compra, dependiendo del estado de compra (podría excederse del límite aplicable sin el comprobante de compra). Si el Tribunal aprueba el Acuerdo y usted no se ha excluido como se describe a continuación, estará sujeto al Acuerdo y se le prohibirá demandar a Monsanto y entidades relacionadas por las reclamaciones eximidas en el Acuerdo. Las Reclamaciones Eximidas se describen en detalle en www.WeedKillerAdSettlement.com.

¿Cuáles son mis derechos y opciones?

Presentar una reclamación. Debe presentar una reclamación entrando en www.WeedKillerAdSettlement.com y presentando (o enviando) un formulario de reclamación. Los Miembros del Colectivo pueden presentar una reclamación mediante una afirmación de la identidad y la cantidad comprada o presentando la(s) prueba(s) de compra. El plazo para la fecha en el sello postal o para presentar su reclamación en línea es el 19 de octubre de 2022.

Otras opciones. El propósito de este Aviso es informarle sobre esta demanda para que pueda tomar una decisión informada sobre si debe permanecer u optar por no participar en este Acuerdo. Sus derechos legales se ven afectados, y debe elegir ya. Si no quiere estar legalmente vinculado con este Acuerdo, puede excluirse hasta el 19 de octubre de 2022. Si no se excluye, renunciará a cualquier reclamación que pudiese tener, tal como se describe con más detalle en el Acuerdo, que se encuentra disponible en el sitio web www.WeedKillerAdSettlement.com. Puede seguir siendo un Miembro del Colectivo del Acuerdo y objetarlo antes del 5 de diciembre de 2022. Puede elegir pagar para ser representado por un abogado que pueda enviar la objeción por usted. En el sitio web se explica cómo puede excluirse u objetar.

El Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Final el 12 de enero de 2023, a las 2:30 p.m. para considerar si aprueba el Acuerdo, los honorarios y gastos de los abogados y los premios de servicio del Representante de clase. Puede pedirle a la Corte que comparezca en la Audiencia de Aprobación Final, pero no tiene que comparecer en la audiencia.

¿Cómo puedo obtener más información?

En este aviso se resume el Acuerdo propuesto. Para obtener información detallada, visite el sitio web del Acuerdo, póngase en contacto con el Administrador de Reclamaciones llamando al (833) 749-1489, póngase en contacto con los Abogados del Grupo llamando al (310) 396-9600, o acceda al expediente del Tribunal en este caso, pagando una tasa, a través del sistema de Acceso Público a los Registros Electrónicos del Tribunal (PACER) en https://ecf.cand.uscourts.gov o visitando la oficina del Secretario del Tribunal del Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, entre las 9:00 a.m. y las 4:00 p.m., de lunes a viernes, excluyendo los días festivos del Tribunal.

NO LLAME O ESCRIBA AL TRIBUNAL PARA OBTENER INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO.

FUENTE Class Administrator

SOURCE Class Administrator