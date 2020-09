Si compró electrónicos como computadoras, herramientas, cámaras o celulares de batería de iones de Litio o baterías extra, entre enero 1 de 2000 y mayo 3 de 2011, su pago por la demanda de USD 113,45 millones pudo cambiar y afectar sus derechos.

OAKLAND, California, 24 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hagens Berman Sobol Shapiro LLP hace público el siguiente anuncio sobre el In re Litigio antimonopolio de baterías de iones de litio.

Este aviso fue autorizado por un Tribunal Federal. Esto no constituye requerimiento alguno por parte de un abogado.

¿Cuáles son los acuerdos?

Varios fabricantes de baterías de iones de litio1 han acordado pagar USD 113,45 millones en acuerdos para subsanar reclamaciones recibidas con respecto a que habrían fijado el precio de las baterías de iones de litio, lo que causó que personas y empresas tuvieran que pagar en exceso por productos como computadoras portátiles, herramientas eléctricas, cámaras, teléfonos celulares o baterías de reemplazo para cualquiera de estos productos. Un tribunal federal aprobó con antelación los acuerdos, pero ahora está considerando si aprueba un plan corregido de distribución de acuerdos.

Puede encontrar un aviso más detallado, con información adicional acerca de los acuerdos, en el sitio web de la demanda (www.reversethecharge.com) o llamando al número 1-855-730-8645.

¿De qué se trata este aviso?

Usted recibe este correo electrónico porque es posible que sea miembro de la demanda colectiva, y el plan de distribución de fondos de los acuerdos que se había propuesto ha cambiado. Existe una fecha límite para presentar objeciones antes de que el tribunal decida si aprueba el plan corregido de distribución de acuerdos.

¿Estoy incluido?

Si usted compró indirectamente una batería o paquete de baterías de iones de litio, fabricado por los demandados, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2000 y el 31 de mayo de 2011, es posible que usted resulte afectado por el cambio en el plan de distribución. Esto incluye productos terminados que contienen tales baterías, entre otros: (i) computadoras portátiles; (ii) herramientas eléctricas; (iii) cámaras de video; (iv) teléfonos celulares, computadoras tipo tableta, cámaras y reproductores de audio digitales; o (iv) baterías de repuesto para cualquiera de estos productos. Quienes compraron productos terminados de la categoría (iv) o productos no especificados, solo podrán presentar reclamaciones para lo recaudado a partir del acuerdo de Sony. "Indirectamente" quiere decir haber comprado el producto de un tercero diferente del fabricante de la batería, por ejemplo, una tienda minorista.

¿Cuál es el plan corregido de distribución de acuerdos?

El fondo del acuerdo es de USD 113,45 millones. Después de deducir los costos de abogados, honorarios por prestación de servicios, costos de notificación y administración, y gastos de litigio aprobados por el tribunal, el fondo del acuerdo restante neto se dividirá en dos fondos. El 90 % del fondo del acuerdo restante neto quedará disponible para distribuir entre los miembros de la demanda que sean residentes de los siguientes estados derogadores: Alabama, Arizona, Arkansas, California, Distrito de Columbia, Florida, Hawái, Illinois, Iowa, Kansas, Maine, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Misuri, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Utah, Vermont, West Virginia y Wisconsin. Todos los demás estados y/o jurisdicciones son estados "No derogadores". El restante (10 % del fondo del acuerdo neto) quedará disponible para ser distribuido a miembros de la demanda residentes en otros estados. Sin embargo, el plan de distribución de los fondos del acuerdo no es definitivo, y el tribunal podría cambiarlo después de considerar cualesquiera y todas las objeciones presentadas por los miembros de la demanda. Si el tribunal llegara a determinar que es apropiado hacer cambios a la asignación de fondos del acuerdo, tales cambios se publicarán en el sitio web de la demanda ( www.reversethecharge.com ) , donde también se podrán encontrar más detalles acerca de los acuerdos. El tribunal podrá determinar, a su criterio, que no se pague cualquier acuerdo "de minimis" en el que el valor demandado no justifique el costo de distribución.

¿Cómo cambió el plan de distribución?

Anteriormente, lo recaudado a partir del acuerdo de Sony iba a distribuirse sin importar el estado de residencia del miembro de la demanda. Los demás acuerdos serían distribuidos en formas diferentes según el estado de residencia, como se describió anteriormente. Según el nuevo plan, lo recaudado a partir del acuerdo de Sony se distribuirá de la misma forma que para los demás acuerdos, según el estado de residencia.

¿Cómo puedo recibir un pago y cuánto dinero recibiré?

En esta oportunidad, el dinero de todos los acuerdos se distribuirá conjuntamente en función de cada dispositivo en cuestión, pero el monto que reciba de cada acuerdo dependerá del plan corregido de distribución de acuerdos aprobado por el tribunal que se indicó anteriormente. Si se le concede aprobación final al plan corregido de distribución de acuerdos, los miembros de la demanda que ya hayan diligenciado una demanda legítima y oportuna recibirán pagos en efectivo una vez que los acuerdos sean definitivos, lo cual aún puede tomar un tiempo. La fecha límite para presentar las demandas ya caducó. La fecha era el 19 de julio de 2019. Si usted no presentó ya una demanda, entonces no recibirá pago en efectivo alguno por los acuerdos.

¿Cuáles son mis derechos?

Usted puede presentar objeciones al plan corregido de distribución de acuerdos, por escrito, antes del 16 de noviembre de 2020. Los acuerdos, al igual que más detalles sobre cómo presentar objeciones al plan corregido de distribución de acuerdos, están disponibles en el sitio web de la demanda ( www.reversethecharge.com ) .

El tribunal llevará a cabo una audiencia de equidad final el 8 de diciembre de 2020, a las 2:00 p. m., para considerar si aprueba o modifica el plan corregido de distribución de acuerdos. La audiencia se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom, el enlace estará publicado en el sitio web PACER del tribunal y en el sitio web de la demanda (www.reversethecharge.com). Si tiene objeciones, usted o su abogado propio podrán presentarse ante el tribunal en la audiencia para exponer comentarios con respecto al plan corregido de distribución de acuerdos, pero presentarse no es obligatorio. Es posible que la audiencia se reprograme a una fecha u hora diferentes sin notificaciones adicionales, por lo tanto, es buena idea revisar el sitio web para obtener cualquier información adicional. Por favor, no contacte al tribunal con respecto a este caso. Puede encontrar información detallada en el sitio web de la demanda ( www.reversethecharge.com ) o llamando al número 1-855-730-8645.

Fuente: Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito del Norte de California

1 Los "demandados" son Sony Corporation, Sony Energy Devices Corporation y Sony Electronics Inc. (en conjunto "Sony"); LG Chem, Ltd. y LG Chem America, Inc. ("LG Chem"); Hitachi Maxell Ltd. y Maxell Corporation of America ("Hitachi Maxell"); NEC Corporation ("NEC"); Samsung SDI Co., Ltd. y Samsung SDI America, Inc. ("SDI"); TOKIN Corporation ("TOKIN"); Toshiba Corporation ("Toshiba"); y Panasonic Corporation, Panasonic Corporation of North America, SANYO Electric Co., Ltd. y SANYO North America Corporation ("Panasonic").

