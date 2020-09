Si compró productos por peso en Walmart en los Estados Unidos entre el 13 de febrero de 2015 y el 26 de agosto de 2020 y el precio de venta por unidad no se reflejó en el precio final, podría recibir un pago gracias a un acuerdo de demanda colectiva

MIAMI, 25 de septiembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

¿De qué se trata esta demanda? En la demanda se reclama que en ocasiones Walmart etiquetó incorrectamente "productos por peso" cuando bajó el precio de estos artículos porque se acercaba su fecha de expiración, lo que pudo haber causado que se cobrara de más a los clientes por ciertos artículos perecederos rebajados y que no recibieran el valor completo correspondiente de los productos comprados. Walmart niega estas denuncias y toda responsabilidad con respecto a las reclamaciones incluidas en la demanda. Ni la Corte ni ningún jurado han considerado o decidido los fundamentos de las reclamaciones en la demanda. Las partes han negociado y han entablado las conciliaciones propuestas para evitar el riesgo, los resultados inciertos, los gastos y las inconveniencias que supone un litigio en el tiempo.

¿A quiénes incluye la demanda? La Corte decidió que se considere miembro de la demanda colectiva a toda persona que haya comprado productos por peso en Walmart en los Estados Unidos entre el 13 de febrero de 2015 y el 26 de agosto de 2020 y a quien no se le haya reflejado correctamente el precio por unidad de los productos por peso en el precio final. "Productos por peso" hace referencia a carne vacuna, carne porcina, aves, pescados y otro tipo de productos que se etiquetan con un precio unitario y se venden de acuerdo con ese precio.

¿Qué ofrece la demanda colectiva? La demanda colectiva ofrece la siguiente reparación:

A. Walmart financiará un fondo calificado de conciliación (FCC) de entre USD 4.000.000 y USD 9.500.000 como máximo, según el número de reclamaciones válidas presentadas. El FCC se utilizará para pagar a los miembros de la demanda colectiva que presenten una reclamación y paguen el costo de notificación y administración de la demanda, los costos de abogados y litigios, y los honorarios por servicios prestados al representante del grupo.

B. A cambio del pago, el representante del grupo y cada miembro que no haya solicitado exclusión de la demanda en tiempo y forma, habrán renunciado por completo, finalmente y para siempre, a cualquier reclamación contra Walmart relacionada con la naturaleza de la demanda.

¿Cuáles son sus opciones? Cada miembro de la demanda colectiva tiene derecho a un pago monetario bajo las condiciones de la demanda. Sin embargo, el monto total no se conocerá hasta que se hayan procesado todas las reclamaciones. Para acceder al pago por la demanda, debe enviar un formulario de reclamación antes del 8 de enero de 2021. Si no quiere recibir un pago y no quiere estar obligado legalmente por la demanda, debe excluirse mediante una carta de exclusión voluntaria presentada en tiempo y forma, con sello postal no posterior al 4 de noviembre de 2020. A menos que se excluya por cuenta propia, usted renuncia al derecho de demandar a Walmart por las mismas reclamaciones que resuelva esta demanda. Para seguir adelante con una demanda a título personal, debe excluirse de esta demanda colectiva. Si usted es miembro de la demanda colectiva y no se ha excluido de la demanda, podrá objetar la demanda si no está de acuerdo con alguna parte de esta. Esta objeción debe tener un sello postal no posterior al 4 de noviembre de 2020. La Corte celebrará una audiencia de equidad el 26 de febrero de 2021 para evaluar si la demanda es justa, razonable y adecuada, y para determinar que los costos de abogados no excedan los USD 2.375.000 y los costos de litigio no excedan los USD 100.000, ambos provenientes del FCC. Usted podrá asistir a la audiencia de equidad, pero no es obligación hacerlo. También puede contratar a su propio abogado, pagado por usted, para que se presente o hable a su nombre en la audiencia. En el anuncio de demanda colectiva disponible en el sitio web se explica cómo solicitar a la Corte una autorización para hacer uso de la palabra en la audiencia. Para mayor información comuníquese al teléfono 1-855-424-1334 o visite www.WalmartWeightedGoodsSettlement.com.

