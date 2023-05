Si compró un vuelo en Turkish Airlines programado para volar hacia o desde los Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 y su vuelo fue cancelado por Turkish Airlines, puede ser elegible para beneficios de un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 19 de mayo de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Un tribunal federal autorizó este aviso. No se trata de una solicitud de un abogado.

Se ha llegado a un Acuerdo en una demanda colectiva. En la demanda, los Demandantes alegan que Turk Hava Yollari A.O. (d/b/a Turkish Airlines) ("Turkish Airlines") incumplió sus Condiciones Generales de Transporte (General Conditions of Carriage, "GCC") al no reembolsar los vuelos cancelados en absoluto o dentro de un plazo razonable. Turkish Airlines sostiene que no violó las GCC, que proporcionó reembolsos dentro de un plazo razonable, en particular dado el impacto de la Covid-19 en las operaciones de Turkish Airlines y en la industria aérea en general, y niega que haya hecho algo malo. El Tribunal no ha decidido quién tiene razón. En cambio, las partes acordaron llegar a un Acuerdo. Los términos definidos (con iniciales en mayúscula) utilizados en el presente documento y no definidos de otra manera tienen el mismo significado que se establece en el Acuerdo de Conciliación.

¿Quién está incluido? La Demanda Colectiva del Acuerdo incluye a todos los residentes de los Estados Unidos que compraron boletos para viajar en un vuelo de Turkish Airlines programado para operar desde o dentro de los Estados Unidos entre el 1 de marzo de 2020 y el 31 de diciembre de 2021, cuyos vuelos fueron cancelados por Turkish Airlines.

¿Cuáles son los términos del Acuerdo? En virtud del Acuerdo, los Miembros de la Demanda Colectiva que ya hayan recibido un reembolso de Turkish Airlines y presenten un Formulario de Reclamación tendrán la opción de elegir (1) la Opción de Efectivo: USD $10.00 por persona, o (2) la Opción del Cupón: un cupón para viajes futuros en Turkish Airlines por un monto de USD $45.00. Los Miembros de la Demanda Colectiva del Acuerdo que no hayan, hasta la fecha, recibido un reembolso (pero que tengan derecho a uno) pueden solicitar un reembolso en el Formulario de Reclamación y, al presentar una Reclamación Válida, Turkish Airlines pagará (i) el monto total del reembolso y (ii) un Pago de Intereses adicional del uno por ciento (1%) del precio del boleto no utilizado, o en el caso de boletos parcialmente usados, el uno por ciento (1%) del precio del segmento de vuelo no utilizado (es decir, un reembolso del 101%). Los Miembros de la Demanda Colectiva del Acuerdo pueden enviar un Formulario de Reclamación por correo postal o en www.TASettlement.com. La fecha límite para presentar un Formulario de Reclamación es el 18 de agosto de 2023.

Otras opciones para usted. Si no desea estar legalmente obligado por el Acuerdo, debe excluirse a más tardar el 17 de julio de 2023. Si no se excluye, será parte de las Reclamaciones que se hayan emitido o puedan haberse emitido contra Turkish Airlines en relación con este caso. Si permanece en el Acuerdo, puede objetarlo antes del 17 de julio de 2023. El Aviso de Formulario Largo en el sitio web explica cómo excluirse u objetar. El Tribunal ha programado una audiencia para el 24 de agosto de 2023 con el objetivo de considerar si aprueba el Acuerdo. Usted puede comparecer en la audiencia, pero no está en obligación de hacerlo.

Para obtener más información, incluyendo el Aviso de Formulario Largo y la información sobre los honorarios de los abogados a los que se aspira, visite www.TASettlement.com o llame al número gratuito 1-855-678-0528.

FUENTE JND Legal Administration

