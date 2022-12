Si compró una bebida o una bebida en polvo Celsius entre el 1 de enero de 2015 y el 23 de noviembre de 2022, entonces podría tener derecho al dinero proveniente de Un Acuerdo de Demanda Colectiva

NUEVA YORK, 14 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente aviso es emitido por Clarkson Law Firm, P.C. y ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, en Hezi v. Celsius Holdings, Inc. (n.º 1:21-cv-9892-VM).

¿De qué trata este aviso?

Sus derechos se pueden ver afectados por una demanda pendiente en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York ("Litigio"). El Litigio reclama que Celsius Holdings, Inc. ("Demandada") etiquetó engañosamente sus productos con contenido "Sin conservantes", cuando contienen ácido cítrico, la Demandada sostiene que incorporó ácido cítrico a sus productos solo para agregar sabor y no como conservante. El Tribunal no resolvió a favor de los Demandantes o la Demandada. En cambio, las partes resolvieron llegar a un acuerdo.

¿Soy Miembro del Colectivo?

Usted es Miembro del Colectivo si es residente de los Estados Unidos y compró cualquier bebida Celsius, para consumo personal o familiar y no para reventa o distribución, incluidas las bebidas Celsius originales (a veces etiquetadas como "Celsius Live Fit", Celsius Heat, Celsius BCAA+Energy y Celsius con Stevia), así como las bebidas en polvo Celsius On-The-Go y Flo Fusion ("Producto"), entre el 1 de enero de 2015 y el 23 de noviembre de 2022.

¿Qué brinda el Acuerdo?

Con la aprobación del Tribunal, el Acuerdo proporciona una compensación en efectivo a los Miembros del Colectivo que presenten un Formulario de reclamo válido y oportuno. Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente una lata de Producto durante el Período de la Demanda Colectiva, podrán presentar un reclamo para recibir un dólar ($1,00) por cada lata de Producto. Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente bebidas en polvo Celsius On-The-Go o Flo Fusion, que generalmente se venden en paquetes de 14, pueden presentar un reclamo para recibir $5.00 por paquete de 14. Los Miembros del Colectivo que presenten reclamos aprobados con comprobantes tendrán un límite de recompensa en efectivo de doscientos cincuenta dólares ($250.00) por hogar. Los Miembros del Colectivo que hayan comprado previamente un Producto pero que no pueden presentar un comprobante, podrán presentar un reclamo para recibir hasta veinte dólares ($20.00) por hogar.

Si el valor total de todos los Reclamos aprobados excede los fondos disponibles o es inferior a dichos fondos para su distribución a los Miembros del Colectivo, se reducirán o aumentarán proporcionalmente los montos de los pagos en efectivo, según sea necesario, para utilizar todos los fondos disponibles para su distribución a los Miembros del Colectivo. Los ajustes prorrateados de este tipo se calcularán antes de la distribución de fondos (es decir, se realizarán en una sola distribución). Todo ajuste prorrateado al alza se limitará al doble de la cantidad reclamada. Todos los fondos que permanezcan sin reclamar o que no se utilicen después de la distribución del Fondo del Acuerdo se entregarán a una organización benéfica aprobada por el Tribunal. El Acuerdo también prevé la modificación de la publicidad y el etiquetado de los Productos de la Demandada, incluida la eliminación de la mención "Sin conservantes" de la etiqueta.

¿Cuáles son mis derechos y opciones?

Tienes tres opciones:

Puede hacer un reclamo . Los Miembros del Colectivo que deseen recibir una compensación en efectivo deben presentar un Formulario de reclamo mediante el sitio web del Acuerdo, www.CelsiusClassActionSettlement.com, o imprimir y enviar por correo el Formulario de reclamo. La fecha límite para enviar por correo o presentar su reclamo en línea es el 13 de febrero de 2023.

Puede objetar el Acuerdo . También puede objetar alguna parte del presente Acuerdo. Se deben enviar las objeciones por correo al Administrador del Colectivo con sello postal a más tardar el 13 de febrero de 2023.

Puede "optar por no participar" del Acuerdo . Puede excluirse ("optar por no participar") del Acuerdo mediante el envío de una solicitud de exclusión al Administrador del Colectivo con sello postal a más tardar el 13 de febrero de 2023. Esta es la única opción que le permite ser parte de cualquier otra acción judicial contra la Demandada por los reclamos legales que se plantean en este caso.

En el sitio web del Acuerdo encontrará los detalles sobre cómo excluirse, objetar y enviar por correo su Formulario de reclamo.

La Audiencia de Imparcialidad

En 31 de marzo de 2023 a las 11:00 a. m., el Tribunal celebrará una audiencia en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, 500 Pearl Street, Nueva York, NY 10007 para aprobar: (1) el Acuerdo como justo, razonable y adecuado y (2) la solicitud de honorarios de abogados de los Demandantes de $2,600,000 y el reembolso de gastos de litigio de hasta $300,000, y el pago de hasta $20,000 en total a los Representantes del Colectivo. Los Miembros del Colectivo que apoyan el acuerdo propuesto no necesitan comparecer en la audiencia ni adoptar ninguna otra medida para indicar su aprobación.

¿Cómo puedo obtener más información?

Este es solo un resumen del Acuerdo. Si desea realizar consultas o ver el aviso detallado u otros documentos sobre el Litigio, incluido el Acuerdo de Conciliación, visite www.CelsiusClassActionSettlement.com, póngase en contacto con el Abogado de la Demanda Colectiva en [email protected] , o llame al Administrador del Colectivo al 1-855-737-1258.

Fuente: Clarkson Law Firm, P.C.

FUENTE Celsius Class Administrator

