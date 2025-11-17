Si fuese un comerciante que contrajo un contracargo por transferencia de responsabilidad por fraude de EMV/chip no reembolsado en una operación con tarjeta de crédito o débito de Visa, Mastercard, American Express o Discover, que ocurrió entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2017, sus derechos podrían estar afectados por Acuerdos con los Demandados

NEW YORK, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Se han alcanzado los Acuerdos con los Demandados Mastercard International, Incorporated ("Mastercard"), Visa Inc. y Visa U.S.A. Inc. ("Visa"), Discover Financial Services ("Discover") y American Express Company ("Amex") (en conjunto, los "Demandados") en una demanda colectiva denominada B & R Supermarket, Inc., et al. v. Visa, Inc. et al., causa n.º 1:17-cv-02738-BMC-JAM (E.D.N.Y.). La demanda alega que los Demandados infringieron las leyes antimonopolio al participar en una conspiración para adoptar la misma política mediante reglas casi idénticas para transferir miles de millones de dólares en responsabilidad legal por cargos fraudulentos o "contracargos", desde los bancos a los comerciantes (la "Transferencia de responsabilidad por fraude"), cuando una tarjeta de crédito o débito se habilitaba con la tecnología EMV/chip y la terminal del comerciante no estaba habilitada para la tecnología EMV/chip y hacía que la transferencia de responsabilidad tuviera vigor el mismo día y de la misma manera para la totalidad de las cuatro redes. Los Demandados niegan los reclamos legales, así como también niegan cualquier infracción o responsabilidad legal.

¿Quiénes están incluidos? El Grupo de la demanda colectiva incluye a los siguientes: todos los comerciantes que contrajeron uno o más contracargos no reembolsados entre el 1 de octubre de 2015 y el 30 de septiembre de 2017 inclusive, en virtud de la Transferencia de responsabilidad por fraude para la evaluación de los contracargos en tarjetas de pago de Mastercard, Visa, Discover o Amex. Quedan excluidos del Grupo de la demanda colectiva los miembros del poder judicial y las entidades o agencias gubernamentales. Los miembros de la demanda colectiva que previamente se hubieran excluido de la acción judicial mediante la presentación de una solicitud de exclusión, de conformidad con los requisitos establecidos en la orden que concede la petición no impugnada para la aprobación del aviso de demanda colectiva y el plan de notificación propuestos, fechada el 3 de junio de 2022, ya no están incluidos en el Grupo de la demanda colectiva y no podrán presentar el formulario de reclamo en el futuro para los Acuerdos.

¿Qué establecen los Acuerdos? Cada uno de los Demandados ha alcanzado acuerdos que totalizan una cifra combinada de USD 231.7 millones.

¿Puedo obtener un pago? No, no habrá ningún pago a los miembros del Grupo de la demanda colectiva en este momento. Se notificará a los miembros del Grupo de la demanda colectiva más adelante acerca de la oportunidad para presentar un formulario de reclamos a partir de los Acuerdos.

Otras opciones. Puede objetar los Acuerdos o la solicitud de los Abogados del grupo de la demanda colectiva para cobrar honorarios y gastos de los abogados, antes del 26 de enero de 2026. El Aviso en formulario detallado que consta en el sitio web del Acuerdo explica cómo hacer una objeción.

El Tribunal realizará una Audiencia de imparcialidad definitiva el 27 de abril de 2026, para considerar las objeciones y si aprobará los Acuerdos y las solicitudes de los abogados del Grupo de la demanda colectiva acerca de sus honorarios profesionales del 33.3 % del cobro de USD 32.2 millones por la demanda colectiva para los Acuerdos con Discover y Amex y 27.5 % del cobro de USD 199.5 millones por la demanda colectiva para el Acuerdo con Visa y Mastercard, más el intereses aplicables otorgados por el Tribunal y devengado sobre esos honorarios, si correspondiera. Los Abogados del grupo de la demanda colectiva también solicitan el reembolso de sus gastos de litigio (independientes de los costos administrativos por los acuerdos o las notificaciones), que no excedan los USD 5 millones y el otorgamiento de una compensación por servicios a cada uno de los tres Representantes del grupo de la demanda colectiva hasta una suma de USD 50,000 por su representación de los comerciantes.

Usted o su abogado podrá asistir y pedir la palabra en la audiencia si tuviera alguna objeción y presentase un Aviso de intención para comparecer ante el Tribunal, pero no tiene obligación de hacerlo. Todas las órdenes y sentencias del Tribunal le serán aplicables y lo vincularán legalmente.

Este aviso es un resumen. Puede consultar los Acuerdos de conciliación y más información acerca de la demanda y los Acuerdos en www.FraudLiabilityShiftLitigation.com o llamando a la línea gratuita 1-855-662-0073.

URL: www.FraudLiabilityShiftLitigation.com

FUENTE: Tribunal de distrito de los Estados Unidos de Norteamérica para el distrito este de Nueva York