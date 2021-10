SI Group annonce une surtaxe mondiale sur l'énergie pour compenser la hausse des coûts

Le plan d'action de l'entreprise répond aux défis énergétiques mondiaux

SCHENECTADY, N.Y., Oct. 29, 2021 /PRNewswire/ -- SI Group, une société leader dans le domaine des additifs de performance, a annoncé aujourd'hui une surtaxe énergétique appliquée aux produits mondiaux, notamment le gaz naturel, l'énergie du charbon et le pétrole brut, en réponse à l'augmentation des coûts de l'énergie. SI Group appliquera des surtaxes variées par région de fabrication, à compter du dimanche 7 novembre 2021, sous réserve des conditions applicables. Le montant est basé sur le lieu de fabrication du produit, comme suit :

Amériques : 205 $/T Inde 205 $/T APAC 205 $/T EMEA 335 €/T

« En ces temps dynamiques, SI Group continue de travailler avec diligence pour atténuer et absorber les coûts énergétiques considérablement élevés. Cependant, comme les augmentations se poursuivent, il est nécessaire de mettre en place une surtaxe énergétique afin de maintenir notre engagement à fournir des produits et des services de pointe à nos précieux clients », a déclaré Joey Gullion, Sr. Vice-président et directeur commercial de SI Group. Il a ajouté : « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients internationaux pour communiquer en temps utile sur nos plans d'action et fournir une visibilité sur les augmentations supplémentaires. »

SI Group continuera à surveiller les conditions du marché et à communiquer régulièrement avec ses clients partenaires. Les clients concernés seront contactés directement par leur gestionnaire de compte SI Group.

À propos de SI Group

SI Group est un leader mondial dans la technologie innovante des additifs de performance, des solutions de processus, des ingrédients pharmaceutiques actifs et des intermédiaires chimiques. Les solutions de SI Group sont essentielles pour améliorer la qualité et la performance d'innombrables biens industriels et de consommation dans les industries du plastique, du caoutchouc et des adhésifs, des carburants et des lubrifiants, du pétrole et l'industrie pharmaceutique. Basé à Schenectady, à New York, SI Group dispose de 21 sites de production sur les cinq continents dans le secteur manufacturier, servant des clients dans 90 pays avec environ 2 300 employés dans le monde entier. En 2021, SI Group a reçu un prix d'or pour la responsabilité sociale des entreprises par EcoVadis et est classé parmi les cinq premiers pour cent de plus de 50 000 entreprises mondiales. SI Group innove et conduit le changement pour créer de la valeur avec une passion pour la sécurité, la chimie et les résultats extraordinaires. Pour en savoir plus, consultez le site : www.siigroup.com.

