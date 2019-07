SI Group anuncia venda focada de suas unidades de resina industrial à ASK Chemicals

SCHENECTADY, Nova York, 10 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- O SI Group, grande desenvolvedor e fabricante global de aditivos de desempenho, soluções de processos, produtos farmacêuticos e produtos químicos intermediários, anunciou hoje um acordo para vender a maioria de seus negócios globais de resina industrial e sua unidade de especialidades no Brasil à ASK Chemicals, empresa de portfólio da firma de participações privadas Rhône Group, LLC.

A transação inclui os produtos de resinas industriais do SI Group e unidades de fabricação associadas em Rio Claro, no Brasil, Ranjangaon, na Índia, e Joanesburgo e Durban, na África do Sul, bem como tecnologia licenciada e múltiplos contratos de suprimento de matéria-prima globalmente. A ASK Chemicals, sediada em Hilden, Alemanha, é líder de mercado no setor de materiais de fundição, aglutinantes de fabricantes, revestimentos, alimentadores, filtros e agentes de liberação, bem como de produtos metalúrgicos, incluindo inoculantes, fios de inoculação e ligas-mãe de fundição de ferro. A transação deverá ser fechada no final deste ano.

"Embora os negócios de resina industrial têm sido, por muito tempo, parte do portfólio do SI Group, a decisão de vender essa porção dos negócios nos dá a oportunidade de reformular nosso portfólio", disse o presidente e presidente-executivo do SI Group. David Bradley. "A venda dessas unidades de negócios fornece tecnologia e know-how patenteados nas atividades de resinas industriais à ASK, ao mesmo tempo que realinha nosso foco nos aditivos de desempenho".

O SI Group irá desenvolver negócios relacionados nessas quatro unidades, incluindo a fabricação global de produtos de borracha, adesivos ou para campos petrolíferos, bem como produtos de fundição no Brasil, e irá operar contratos de suprimento de matérias-primas com a ASK.

SOBRE O SI GROUP

O SI Group é um grande desenvolvedor e fabricante global de aditivos de desempenho, soluções de processos, produtos farmacêuticos e produtos químicos intermediários, com forte posições nas indústrias de plástico, campos petrolíferos, borracha, combustíveis, lubrificantes, ingredientes farmacêuticos ativos e resinas industriais. As soluções do SI Group são fundamentais para a qualidade e desempenho de inúmeros produtos industriais e bens de consumo. Com sede em Schenectady, Nova York, o SI Group opera mais de 30 unidades de fabricação em cinco continentes, com aproximadamente $ 2 bilhões em vendas anuais e mais de 3.000 empregados no mundo. O SI Group é uma empresa de portfólio da SK Capital Partners. Em 2018, o SI Group recebeu da EcoVadis seu terceiro prêmio de prata por responsabilidade social corporativa e está classificado entre as melhores 7% de mais de 45.000 empresas no mundo. O SI Group é The Substance Inside (a substância interna). Para obter mais informações, visite www.siigroup.com.

Contato com a mídia:

Joseph Grande

telefone: + 1.413.684.2463

joe@jgrandecommunications.com

FONTE SI Group

