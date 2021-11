SI Group conclui a venda dos negócios de resinas industriais para a ASK Chemicals

SCHENECTADY, Nova York, 1 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O SI Group, empresa líder em aditivos de desempenho, anunciou a conclusão da venda da maior parte de seus negócios globais de resinas industriais para a ASK Chemicals, empresa de portfólio da empresa de capital privado, Rhône Group, LLC. A transação inclui os produtos de resinas industriais do SI Group e fábricas associadas em Rio Claro, no Brasil; Ranjangaon, na Índia; e Joanesburgo, na África do Sul, bem como tecnologia licenciada e vários contratos de terceirização de serviços em todo o mundo.

O SI Group está retendo negócios relacionados em Rio Claro, Brasil e continuará atendendo clientes nos mercados de borracha e adesivos, campos petrolíferos, surfactantes e fundição. O SI Group também manterá os negócios de resinas industriais nos EUA e na China.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologia inovadora de aditivos de desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A área de produção global do SI Group inclui 21 instalações em quatro continentes, atendendo clientes em 90 países com 2aproximadamente 2.300 funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu um prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa pela EcoVadis e está classificado entre as cinco 5% melhores entre as mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para criar valor com paixão por segurança, química e resultados extraordinários. Saiba mais em www.siigroup.com.

Contato para a imprensa:

Joseph Grande

tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group

SOURCE SI Group