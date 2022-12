SI GROUP LANÇA PORTAL DIGITAL PARA PORTFÓLIO GLOBAL DE ADITIVOS DE DESEMPENHO

A empresa busca melhorar a jornada do cliente e expandir o acesso às informações do produto

THE WOODLANDS, Texas, 20 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- O SI Group, empresa líder global em aditivos de desempenho, lançou um portal para melhorar e maximizar a experiência de seleção de produtos de seus clientes. A nova solução on-line transformará a jornada do cliente, simplificando a identificação do produto e permitindo o acesso mais rápido às principais informações. O novo portal digital está disponível em https://portal.siigroup.com/.

O portal de produtos contém as principais ofertas do SI Group em uma ampla gama dos mercados finais que ele atende. incluindo combustíveis e lubrificantes, poliolefinas, elastômeros e revestimentos. Os clientes podem visualizar o portfólio, filtrar por indústria, aplicação ou função do SI Group para identificar rapidamente os produtos que precisam. Os principais recursos, como folhas de dados técnicos, características típicas e folhas de dados de segurança, estão prontamente disponíveis para uma experiência simplificada de seleção de produtos e integração. O portal também tem funcionalidade para a solicitação de uma amostra ou de um orçamento de acordo com seus requisitos de tamanho e volume da embalagem.

A adoção desta plataforma de ponta reflete o impulso do SI Group de satisfazer a dinâmica de mercado em constante mudança. Ao atender às demandas por canais digitais para o mercado atendendo ao setor de produtos químicos, o SI Group está aprimorando a jornada do cliente e conectando-os aos produtos que eles precisam para resolver os desafios globais.

"Com o novo portal, será mais fácil do que nunca para os clientes fazerem negócios com o SI Group e identificarem rapidamente as soluções que precisam", disse Joey Gullion, diretor comercial do SI Group. "A adoção do portal on-line pelo SI Group reflete nosso compromisso contínuo de entender e atender diretamente às demandas dos clientes, bem como oferecer aditivos de desempenho de alta qualidade".

Este lançamento representa a jornada contínua do SI Group de se consolidar como potência global de aditivos de desempenho, expandindo sua presença no mercado digital e atendendo às necessidades crescentes dos clientes em todo o setor químico.

Sobre o SI Group

O SI Group é líder mundial em tecnologias inovadoras de aditivos de alto desempenho, soluções de processos, ingredientes farmacêuticos ativos e intermediários químicos. As soluções do SI Group são essenciais para aprimorar a qualidade e o desempenho de inúmeros bens industriais e de consumo nos setores de plásticos, borracha e adesivos, combustíveis e lubrificantes, campos petrolíferos e indústrias farmacêuticas. A área de produção global do SI Group inclui 20 instalações em três continentes, atendendo clientes em 80 países, com aproximadamente dois mil funcionários em todo o mundo. Em 2021, o SI Group recebeu da EcoVadis o prêmio de ouro por responsabilidade social corporativa e está classificado dentro das cinco por cento melhores entre mais de 50 mil empresas mundiais. O SI Group inova e impulsiona mudanças para gerar valor com paixão por segurança, química, sustentabilidade e resultados extraordinários. Saiba mais em: www.siigroup.com.

Contato para a imprensa: Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

FONTE SI Group

