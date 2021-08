SI Group rangiert unter den Top 5 Prozent für globale soziale Verantwortung von Unternehmen

SI Group ist ständig bestrebt, nachhaltige Lösungen bei der Entwicklung, Herstellung und Anwendung ihrer chemischen Produkte zu finden. „Unser EcoVadis-Rating spiegelt unser Engagement für Nachhaltigkeit und soziale Unternehmensverantwortung wider. Wir haben erkannt, dass wir die Möglichkeit haben, durch innovative Chemikalien und unser Handeln als Unternehmen weitreichende Auswirkungen zu erzielen", sagte David Bradley, Präsident und CEO von SI Group. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit unseren führenden Kunden, um nicht nur die Leistung, sondern auch die Nachhaltigkeit unserer Produkte in den Mittelpunkt zu stellen."

Zu Beginn dieses Jahres hat SI Group die Rolle von Mike Farnell, SVP, General Counsel, zum Chief Sustainability Officer erweitert, um auf dem Fundament der Nachhaltigkeit von SI Group aufzubauen und sich als führendes Unternehmen im Bereich Nachhaltigkeit in der chemischen Industrie weiterzuentwickeln.

Informationen zu EcoVadis

EcoVadis ist der weltweit vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen, Informationen und Tools zur gemeinsamen Leistungsverbesserung für globale Lieferketten. Unterstützt durch eine leistungsstarke Technologieplattform und ein globales Team von Fachexperten bieten die benutzerfreundlichen und umsetzbaren Nachhaltigkeits-Scorecards von EcoVadis einen detaillierten Einblick in ökologische, soziale und ethische Risiken in 190 Einkaufskategorien und 150 Ländern.

Informationen zur SI Group

SI Group ist weltweit führend in der innovativen Technologie von Leistungszusätzen, Prozesslösungen, pharmazeutischen Wirkstoffen und chemischen Zwischenprodukten. Die Lösungen der SI Group sind unerlässlich, um die Qualität und Leistung unzähliger Industrie- und Konsumgüter in den Bereichen Kunststoffe, Gummi & Klebstoffe, Kraftstoffe & Schmiermittel, Ölfelder, Pharmazeutika und Industrieharze zu verbessern. SI Group hat seinen Hauptsitz in Schenectady, New York, und verfügt über 24 Produktionsstätten auf fünf Kontinenten, die Kunden in 90 Ländern mit 2.800 Mitarbeitern weltweit beliefern. SI Group ist innovativ und treibt Veränderungen voran, um Werte zu schaffen, mit einer Leidenschaft für Sicherheit, Chemie und außergewöhnliche Ergebnisse. Weitere Informationen finden Sie unter: www.siigroup.com .

Kontakt:

Pressekontakt:

Joseph Grande

Tel.: + 1.413.684.2463

[email protected]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1586214/Ecovadis_gold_2021.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/95496/si_group__inc__logo.jpg

Related Links

http://www.siigroup.com



SOURCE SI Group