Si recientemente compró como consumidor un producto de sidra de 2 Towns Ciderhouse, una demanda colectiva puede afectar sus derechos

SAN DIEGO, 12 de octubre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El Bufete de Todd M. Friedman, P.C., ha sido autorizado por el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de California del Sur, sobre el caso Richard Winters y Jake Gruber, individualmente y en nombre de todos los demás en situación similar, contra Two Towns Ciderhouse, Inc. (No. 3:20-cv-0468-BAS-BGS), a emitir el siguiente aviso.

Los consumidores presentaron una demanda colectiva contra 2 Towns Ciderhouse, alegando que fabricaba, comercializaba, anunciaba y vendía productos de sidra de manzana que contenían "Ningún componente artificial: sin concentrados ni azúcares artificiales; sin velcorina ni sorbato", cuando de hecho, en algunos de los productos de sidra de manzana de 2 Towns, se empleaba ácido DL-málico, una versión sintética del ácido málico que se encuentra en la fruta y que se usa comúnmente para ajustar la acidez en los jugos de frutas.

2 Towns Ciderhouse niega todos los reclamos en la demanda al igual que cualquier irregularidad, y niega que todos sus productos contengan ácido DL-málico o que se haya agregado ácido DL-málico a cualquiera de sus productos como sabor artificial. Las Partes han llegado a un acuerdo a nivel nacional. Sin embargo, el Tribunal no se ha pronunciado sobre el fondo de la demanda y las Partes han acordado llegar a un acuerdo para evitar los costos y la incertidumbre del litigio.

¿Usted está incluido en la demanda?

Usted está incluido en el Grupo si compró como consumidor ciertos productos de sidra de 2 Towns Ciderhouse entre el 12 de marzo de 2016 y el 11 de octubre de 2020 y en la etiqueta del producto decía: "Ningún componente artificial: Sin concentrados ni azúcares refinados; Sin esencias ni sabores artificiales; Sin velcorina ni sorbato".

¿Qué ofrece la demanda colectiva?

El Demandado acordó establecer un Fondo de conciliación de $985.000 para pagar a los Miembros del Grupo del Acuerdo que presenten reclamaciones válidas y oportunas; pagar los honorarios de los Abogados del Grupo hasta el 25 % del Fondo de conciliación; pagar los costos reales de los Abogados del Grupo hasta $20.000; pagar un premio de servicio a los Representantes del Grupo de Winters y Gruber de hasta $7.500 y $5.000, respectivamente; y pagar los costos y gastos del Administrador de Reclamaciones.

Después de que el Tribunal otorgue la aprobación final del Acuerdo de conciliación, cada Miembro del Grupo del Acuerdo que presentó un Formulario de Reclamación válido recibirá un cheque por correo, o mediante pago electrónico, por la parte prorrateada del Fondo de conciliación. Para obtener más detalles sobre cómo se calculan los valores prorrateados y ver una copia del Acuerdo de conciliación, visite el sitio web de dicho Acuerdo: www.CiderSettlement.com.

¿Cuáles son mis derechos y opciones?

Presentar una reclamación: Para recibir los beneficios del Acuerdo de conciliación, debe completar y enviar un Formulario de reclamación válido, ya sea en línea en www.CiderSettlement.com o por correo a 2 Towns Ciderhouse Claims Administrator, P.O. Box 1228, Baton Rouge, LA 70821. Se debe enviar un formulario de reclamación válido en línea o con matasellos hasta el 9 de enero de 2021 inclusive. Si no envía a tiempo un Formulario de reclamación válido, perderá su derecho a recibir su parte del Fondo de conciliación.

No hacer nada: Si no hace nada, estará sujeto a los términos del Acuerdo de conciliación y del Fallo final.

Excluirse: Puede excluirse ("optar por no participar") del acuerdo de conciliación mediante la presentación de una Solicitud de exclusión válida al Administrador de reclamaciones a más tardar el 28 de diciembre de 2020. Si lo hace, no será elegible para recibir un pago de conciliación. Sin embargo, conservará el derecho de demandar por su cuenta con respecto a cualquier reclamación que forme parte del acuerdo de conciliación. Los detalles sobre cómo optar por no participar están disponibles en www.CiderSettlement.com.

Objetar: También puede objetar cualquier parte de este Acuerdo de conciliación. Las objeciones deben enviarse por correo al Secretario del Tribunal y deben tener el matasellos del 26 de marzo de 2021 o antes. Los detalles sobre cómo objetar están disponibles en www.CiderSettlement.com.

¿El Tribunal ha aprobado el Acuerdo de conciliación?

No, el Tribunal ha programado una audiencia para el 10 de mayo de 2021 para determinar si aprueba el acuerdo y qué honorarios de abogados, gastos y pagos de incentivos otorgar.

¿Quién me representa?

El Tribunal designó las Oficinas legales de Todd M. Friedman, P.C. para representarlo a usted y a otros Miembros del Grupo como Abogados del Grupo. No tiene que pagar a los Abogados del Grupo ni a nadie más para participar. Si el Tribunal aprueba el acuerdo del Grupo a nivel nacional que acordaron las Partes, los Abogados del Grupo solicitarán al Tribunal los honorarios y costos de abogados, que se pagarían con el dinero recuperado para el Grupo. Puede contratar a su propio abogado para que lo represente por su cuenta. Richard Winters y Jake Gruber son miembros del Grupo, como usted, y el Tribunal los ha designado para actuar como "Representantes del Grupo".

¿Quiere obtener más información?

Si quiere obtener más información detallada u otros documentos sobre esta demanda y sus derechos, visite el sitio web: www.CiderSettlement.com, 1-833-343-1076, escriba a 2 Towns Ciderhouse, Class Action Administrator, P.O. Box 1228, Baton Rouge, LA 70821, o llame a los Abogados del Grupo al 1-877-619-8966

