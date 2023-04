Si su información personal se vio afectada por un Incidente de Datos en 2021 en Sound Generations, es posible que le corresponda recibir un pago y/o servicios de monitoreo de crédito en virtud de un acuerdo conciliatorio de demanda colectiva.

SEATTLE, 12 de abril de 2023 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- El siguiente aviso ha sido emitido conjuntamente por el bufete de abogados Barnow and Associates, P.C. y Ahdoot & Wolfson, PC y ha sido autorizado por el Tribunal Superior del estado de Washington con sede y competencia en el condado de King, en el caso Easter v. Sound Generations (N.° 21-2-16953-4 SEA).

Se ha llegado a un acuerdo en una demanda colectiva contra Sound Generations (la "Demandada") relacionada con un ciberataque contra los sistemas informáticos de la Demandada y que la Demandada hizo público el 7 de diciembre de 2021 o alrededor de esa fecha (el "Incidente de Datos"). Los sistemas informáticos que pudieron verse afectados por el Incidente de Datos contenían potencialmente información personal e información de salud protegida de ciertas personas. Los Demandantes alegan que la Demandada fue responsable por no prevenir el Incidente de Datos y reclaman que hubo negligencia, negligencia per se, incumplimiento de deber fiduciario, incumplimiento de contrato implícito, enriquecimiento sin causa y violación de la Ley de Protección al Consumidor de Washington. La Demandada niega todos los reclamos.

¿Quién está incluido? Usted es parte de este Acuerdo conciliatorio como Miembro del Colectivo del Acuerdo si su información personal se vio potencialmente comprometida en el Incidente de Datos o si con anterioridad recibió una notificación de la Demandada relativa al Incidente de Datos.

Beneficios del Acuerdo. El Acuerdo ofrece lo siguiente: un reembolso de hasta $130,00 por Pérdida Económica Documentada; dos (2) horas de tiempo perdido como consecuencia del Incidente de Datos si usted también sufrió una Pérdida Económica Documentada; y hasta dos (2) años de servicios de monitoreo de crédito y protección de identidad. Como alternativa, puede presentar un Reclamo para recibir un pago en efectivo de aproximadamente $25,00, sujeto a prorrateo. El Acuerdo exige además que la Demandada implemente mejoras en la seguridad de los datos.

La única forma de recibir un beneficio monetario o servicios de monitoreo de crédito es mediante la presentación de un Reclamo. Para obtener un Formulario de Reclamo, visite el sitio web www.SGDataSettlement.com, o llame al 1-844-510-2004. La fecha límite para presentar reclamos es el 11 de julio de 2023.

Otras opciones. Si no hace nada, usted permanecerá en el Colectivo de Demandantes, no tendrá derecho a recibir beneficios y quedará sujeto a las decisiones del Tribunal; además, renunciará a sus derechos a entablar acciones legales contra la Demandada por los reclamos resueltos mediante este Acuerdo. Si no desea quedar legalmente obligado por el Acuerdo, debe excluirse antes del 29 de mayo de 2023. Si continúa formando parte del Acuerdo, puede oponerse al mismo antes del 29 de mayo de 2023. Existe un Aviso más detallado en el que se explica cómo excluirse u oponerse al Acuerdo. Visite el sitio web o llame al 1-844-510-2004 para obtener una copia del Aviso más detallado. El 14 de julio de 2023, el Tribunal celebrará una Audiencia de Aprobación Definitiva para resolver si aprueba el Acuerdo, la solicitud de los Abogados del Colectivo de Demandantes a fin de que los honorarios de abogados de hasta $345.000,00 incluyan las costas y los gastos razonables del litigio, así como una compensación por servicios de $2.500,00 a favor de cada uno de los dos Demandantes Representantes. La Moción relativa a los honorarios de abogados se publicará en el sitio web una vez presentada. Usted o su propio abogado, si lo tiene, pueden solicitar comparecer e intervenir en la audiencia a su propio costo, pero no están obligados a hacerlo.

Este es solo un resumen. Para obtener más información, llame al 1-844-510-2004 o visite www.SGDataSettlement.com.

FUENTE Sound Generations Data Incident Claims Administrator

