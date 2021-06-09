Си Цзиньпин осматривает провинцию Цинхай в северо-западной части Китая

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CCTV+

Jun 09, 2021, 09:54 ET

ПЕКИН, 9 июня, 2021 г. /PRNewswire/ -- Информационное сообщение канала CCTV+:

В понедельник председатель КНР и Центрального комитета Коммунистической партии Китая Си Цзиньпин (Xi Jinping) начал инспекционную поездку в провинцию Цинхай в северо-западной части Китая.

В столице провинции Синин Си Цзиньпин посетил компанию, производящую ковры, и задал вопрос о том, как она задействует преимущества местных ресурсов и использует новые проектные решения для повышения конкурентоспособности своей продукции, создания рабочих мест и увеличения доходов местных жителей.

Г-н Цзиньпин также посетил жилой район в Синине, чтобы узнать об усилиях его жителей по укреплению партийного строительства, совершенствованию управления на уровне районов и укреплению этнического единства и прогресса.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=1zcgV-xCyyg 

SOURCE CCTV+

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