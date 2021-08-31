Си Цзиньпин подчеркивает важность укрепления чувства общности для китайской нации

По словам Си Цзиньпина, только путем формирования у китайской нации и всех этнических групп сильного чувства общности, обеспечивающего солидарную защиту национальной безопасности и социальной стабильности, можно противостоять проникновению и подрывному действию экстремистских и сепаратистских идей и реализовать стремления народов всех этнических групп к лучшей жизни.

Только при этом могут быть обеспечены эффективные идеологические гарантии процветания и надежной стабильности Партии и страны, заявил он, настоятельно призвав к созданию сообщества единой судьбы для китайской нации с повышенным чувством национальной самобытности и более прочными связями между людьми.

По словам Си Цзиньпина, все этнические группы всегда должны ставить интересы китайской нации выше всего остального, поскольку их осознание различными этническими группами служит чувству общности для китайской нации в целом.

Он также заявил о необходимости прилагать усилия для того, чтобы в процессе реализации общих интересов китайской нации были реализованы интересы всех этнических групп.

Он подчеркнул, что ни ханьский, ни местный этнический шовинизм не способствуют развитию общности для китайской нации.

Си Цзиньпин призвал поощрять использование традиционного разговорного и письменного китайского языка, защищая разговорные и письменные языки всех этнических групп, а также уважая и защищая стремление к изучению и использованию разговорных и письменных языков этнических меньшинств.

Си Цзиньпин заострил внимание на необходимости облегчить продвижение всех этнических групп по пути социалистической модернизации. Он также особо выделил важность поощрения обменов и взаимодействия между различными этническими группами.

Си Цзиньпин подчеркнул необходимость модернизации китайской системы государственного управления и развития потенциала страны в области этнических отношений, призвав преумножить усилия для решительного предотвращения серьезных рисков и скрытых опасностей в этой сфере.

Следует неуклонно искоренять этнический сепаратизм и религиозный экстремизм, заявил товарищ Си, подчеркнув при этом необходимость укрепления международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=IA2C588d_ZM

Видео — https://www.youtube.com/watch?v=IA2C588d_ZM

SOURCE CCTV+