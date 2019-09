Si tuvo una cuenta de Yahoo en cualquier momento entre 2012 y 2016, puede verse afectado por un acuerdo de demanda colectiva pendiente

NUEVA YORK, 3 de septiembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Morgan & Morgan realiza la siguiente declaración sobre el acuerdo por la violación de la seguridad de los datos de Yahoo.

Se realizó una propuesta de acuerdo de conciliación en una demanda colectiva contra Yahoo! Inc. ("Yahoo") y Aabaco Small Business, LLC (conjuntamente, los "demandados" en este aviso), relacionada con violaciones de la seguridad de los datos (actores maliciosos ingresaron al sistema y extrajeron datos personales) que tuvieron lugar entre 2013 y 2016, y otras intrusiones de seguridad de los datos (actores maliciosos ingresaron al sistema pero aparentemente no hubo ninguna extracción de datos) que ocurrieron a principios de 2012 (conjuntamente, las "violaciones de la seguridad de los datos").

Intrusiones de seguridad de los datos en 2012: Desde al menos enero hasta abril de 2012 al menos dos actores maliciosos diferentes tuvieron acceso a los sistemas internos de Yahoo. Sin embargo, la evidencia disponible no revela que se hayan extraído credenciales de usuarios, cuentas de correo electrónico ni contenidos de correos electrónicos de los sistemas de Yahoo.

Violación de la seguridad de los datos en 2013: En agosto de 2013, actores maliciosos tuvieron acceso a la base de datos de usuarios de Yahoo y tomaron registros de todas las cuentas de Yahoo existentes, unas tres mil millones de cuentas en todo el mundo. Los registros tomados incluían los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y preguntas y respuestas de seguridad de los titulares de cuentas de Yahoo. Por lo tanto, los actores también pueden haber obtenido acceso a los contenidos de las cuentas de Yahoo objeto de la violación de seguridad y, por ende, a toda información privada contenida en los correos electrónicos, calendarios y contactos de los usuarios.

Violación de la seguridad de los datos en 2014: En noviembre de 2014, actores maliciosos tuvieron acceso a la base de datos de usuarios de Yahoo y tomaron registros de aproximadamente 500 millones de cuentas de usuarios en todo el mundo. Los registros tomados incluían los nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono, fechas de nacimiento, contraseñas y preguntas y respuestas de seguridad de titulares de cuentas de Yahoo y, por lo tanto, los actores también pueden haber obtenido acceso a los contenidos de las cuentas de Yahoo objeto de la violación de seguridad y, por ende, a toda información privada contenida en los correos electrónicos, calendarios y contactos de los usuarios.

Violaciones de la seguridad de los datos en 2015 y 2016: De 2015 a septiembre de 2016, actores maliciosos usaron cookies en lugar de contraseñas para obtener acceso a aproximadamente 32 millones de cuentas de correo electrónico de Yahoo.

Los demandantes sostienen que los demandados no protegieron en forma adecuada su información personal y que por esa razón resultaron damnificados. Los demandados niegan haber cometido algún acto ilícito y ningún tribunal dictó ningún fallo sobre este tema.

¿A quiénes abarca este acuerdo? Si recibió un Aviso de Yahoo sobre las violaciones de la seguridad de los datos, o si tuvo una cuenta de Yahoo en cualquier momento entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de diciembre de 2016, y es residente de los Estados Unidos o de Israel, usted es "miembro de la demanda colectiva".

¿Qué se establece en el acuerdo? Yahoo aceptó hacer cambios para mejorar la seguridad de la información personal de sus clientes almacenada en sus bases de datos. Los demandados también pagarán para establecer un fondo del acuerdo de $117,500,000. El fondo del acuerdo ofrecerá: un mínimo de dos años de servicios de monitoreo de crédito para proteger a los miembros de la demanda colectiva contra futuros daños, o compensación alternativa en lugar de monitoreo de crédito para los miembros de la demanda colectiva que ya cuentan con servicios de monitoreo de crédito (sujeto a verificación y documentación); costos de bolsillo por las pérdidas relacionadas con las violaciones de la seguridad de los datos y el reembolso de algunos costos para aquellos que pagaron servicios premium o para pequeñas empresas ofrecidos por Yahoo. El fondo del acuerdo también se usará para pagar los honorarios de abogados, costos judiciales y gastos y los laudos para los demandantes que representan al grupo dentro de la demanda colectiva. Este es solo un resumen de los beneficios. Para obtener más información, fechas y detalles completos sobre los beneficios, visite el sitio web del acuerdo.

¿Qué opciones tengo? Para recibir algún beneficio, debe presentar una reclamación en línea o enviarla por correo postal hasta el 20 de julio de 2020. Si desea conservar su derecho a demandar usted mismo a los demandados, debe excluirse del acuerdo hasta el 6 de marzo del 2020. Si se excluye, no recibirá ningún servicio de monitoreo de crédito ni compensación monetaria conforme al acuerdo. Si permanece dentro del acuerdo, puede objetar el acuerdo en sí y/o el monto correspondiente a los honorarios de abogados, costos judiciales y gastos y/o el monto de los laudos para los demandantes que representan al grupo dentro de la demanda colectiva hasta el 6 de marzo de 2020. Si no hace nada, no recibirá ningún servicio de monitoreo de crédito ni beneficios monetarios pero sí deberá respetar las decisiones de los tribunales. Puede encontrar información completa e instrucciones para presentar una reclamación, excluirse o presentar una objeción en el sitio web del acuerdo en www.YahooDataBreachSettlement.com.

Los tribunales programaron una audiencia en este caso a celebrarse el 2 de abril de 2020 a la 1:30 p. m., en la sala 8 del Palacio de Justicia de los Estados Unidos, ubicado en 280 South 1st Street, 4th Floor, San Jose, CA 95113, para determinar si se aprueba el acuerdo, cualquier objeción presentada, una solicitud para los laudos para los demandantes que representan al grupo dentro de la demanda colectiva y los honorarios de abogados, costos judiciales y gastos por investigar los hechos, litigar el caso y negociar el acuerdo. La moción para los honorarios de abogados, costos judiciales y gastos se publicará en el sitio web en la fecha en que se presente o lo antes posible después de esa fecha. Puede solicitar asistir a la audiencia pero no tiene obligación de hacerlo.

Esto es sólo un resumen. Para obtener información completa y presentar una reclamación de beneficios, visite el sitio web del acuerdo, www.YahooDataBreachSettlement.com, envíe un correo electrónico a info@YahooDataBreachSettlement.com o llame al 844-702-2788.

