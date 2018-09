Si usted compró gasolina en una estación Valero en el estado de California y pagó con tarjeta de débito, una demanda judicial colectiva puede afectar sus derechos

BOCA RATÓN, Florida y LOS ANGELES, 30 de agosto de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente es una declaración conjunta de Robbins Geller Rudman & Dowd LLP y Hobson Bernardino + Davis LLP en relación con la demanda judicial Bautista v. Valero Marketing and Supply Company.

Una demanda pendiente contra Valero Marketing and Supply Company ("Valero") alega que Valero incurrió en una conducta engañosa y malintencionada que viola la ley de California al no asegurarse de notificar a sus clientes que las compras de gasolina con tarjeta de débito pagan un precio de "crédito" más alto que el precio disponible "en efectivo", que es inferior, y, de ser así, si se adeuda dinero a los compradores con tarjeta de débito. La demanda es conocida como Bautista v. Valero Marketing and Supply Company, caso No. 15-cv-05557-RS. Valero niega esas acusaciones. El tribunal no ha decidido aún si Valero hizo algo mal. No hay dinero ni otros beneficios disponibles actualmente, ni garantía alguna de que los haya en el futuro. No obstante, aunque usted no actúe, sus derechos legales se verán afectados.

QUIÉNES ESTÁN INCLUIDOS EN LA DEMANDA COLECTIVA

Usted debe decidir si se ve afectado por esta demanda. La clase certificada por el tribunal incluye a "todas las personas que, entre el 3 de diciembre de 2011 y la disposición final de esta acción, hayan adquirido gasolina usando una tarjeta de débito en una estación de marca Valero en California que no anuncie cómo se compone el precio de la gasolina adquirida con tarjeta de débito y si se cobró más por galón que el precio 'en efectivo' anunciado". Hay una lista de todas las estaciones Valero afectadas disponible en http://gcginc.com/cases/bav/index.php. Si usted compró gasolina con tarjeta de débito en una de las estaciones incluidas en esta lista, puede ser parte de la demanda colectiva. Para establecer si usted puede ser parte de la demanda, debe revisar sus registros financieros para verificar si compró gasolina con tarjeta de débito en una de las estaciones Valero de esta lista.

SUS DERECHOS Y OPCIONES

Usted tiene derechos y opciones legales que puede ejercer antes de que el tribunal celebre el juicio, cuyo comienzo está previsto para el 28 de enero de 2019. El juicio decidirá si las acusaciones contra Valero, en su representación, son correctas. Usted debe decidir si desea estar incluido en la demanda o pedir que se lo excluya antes del juicio. Sus derechos legales se ven afectados aunque usted no adopte acción alguna, y debe tomar ahora una decisión:

No hacer nada

Al no hacer nada, usted conserva la posibilidad de recibir dinero o beneficios que pueden proceder de la demanda si se mantiene en ella. Si usted se mantiene en la demanda y la parte demandante resulta ganadora, se le notificará cómo pedir el dinero y otros beneficios, pero usted no podrá demandar o seguir demandando a Valero --como parte de cualquier otra demanda-- por las afirmaciones sostenidas en esta demanda. Usted estará también legalmente obligado por todas las órdenes y sentencias del tribunal.

Pedir ser excluido

Si solicita su exclusión y más adelante se otorga dinero o algún beneficio, usted no participará de ese dinero o beneficio, pero conservará su derecho a demandar a Valero separadamente por las mismas acusaciones hechas en esta demanda.

Para solicitar su exclusión, debe enviar por correo una "Solicitud de exclusión" en forma de carta en la que afirme que quiere ser excluido. Asegúrese de incluir su nombre y dirección y de firmar la carta. Debe enviar su Solicitud de Exclusión, con sello del correo a más tardar el 28 de noviembre de 2018, a: Bautista v. Valero Marketing and Supply Company, c/o GCG, P.O. Box 9349, Dublin, OH 43017-4249. También puede obtener un formulario de Solicitud de Exclusión en http://gcginc.com/cases/bav/index.php.

¿Debo contratar un abogado?

Usted no necesita contratar su propio abogado, porque los abogados de la demanda ya están trabajando en su representación. Puede comunicarse con los abogados de la demanda en el (800) 449-4900. Si usted conserva un abogado individual, puede tener que pagar por sus servicios.

¿CÓMO PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Este es solo un resumen. Si desea más información acerca del caso, visite el sitio web mencionado arriba. POR FAVOR, NO LLAME NI ESCRIBA AL TRIBUNAL PARA SOLICITAR INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO.

