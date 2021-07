Si usted compró cereales Raisin Bran, Smart Start o Frosted Mini-Wheats de Kellogg's entre el 29 de agosto de 2012 y el 1 de mayo de 2020, puede verse alcanzado por una Propuesta de Acuerdo de Demanda Colectiva.

SAN FRANCISCO, 6 de julio de 2021 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La siguiente notificación es emitida por el Administrador del Colectivo aprobado por el Tribunal y ha sido autorizada por el Tribunal de Justicia de EE. UU. para el Distrito Norte de California, en Hadley y otros contra Kellogg Sales Co., caso n.° 16-cv-4955-LHK.

Se ha llegado a una propuesta de acuerdo contra Kellogg Sales Co. ("Kellogg") alegando que ciertas representaciones de salud y bienestar en los cereales Kellogg eran engañosas a la luz de su alto contenido de azúcar añadido, o de alguna manera ilegales. Kellogg niega las acusaciones.

Este es solo un resumen de los términos claves del Acuerdo. Una copia completa del Acuerdo de Conciliación y la Notificación colectiva está disponible en www.CerealClaims.com, o llamando al (844) 907-1160.

¿Quién está incluido?

El Acuerdo Colectivo incluye a todas las personas de los Estados Unidos que, entre el 29 de agosto de 2012 y el 1 de mayo de 2020 (el "Período de la Demanda Colectiva"), hayan comprado en los Estados Unidos para uso doméstico y no para reventa o distribución, ciertos cereales de Raisin Bran, Smart Start, y Frosted Mini-Wheats. Consulte el sitio web del acuerdo, www.CerealClaims.com, para los cereales específicos incluidos en el Acuerdo.

¿Qué ofrece el acuerdo?

El acuerdo propuesto proporcionará al Colectivo $13,000,000 en beneficios monetarios (el "Fondo del Acuerdo"); con medidas cautelares en forma de cambios de etiquetado que Kellogg ha acordado hacer.

¿Quién puede recibir un pago?

Los Miembros del Colectivo que presenten de forma oportuna una reclamación válida aprobada tienen derecho a recibir una indemnización. Cada demandante que haya realizado un reclamo válido y de forma oportuna recibirá un pago según el tipo y el monto aproximado de los Productos de la Demanda comprados durante el Período de la Demanda Colectiva. El importe de la compensación en efectivo que reciba cada persona dependerá tanto del número de solicitudes presentadas como del historial de compras de cada solicitante.

Los formularios de reclamación y más información sobre el proceso de reclamación están disponibles en el sitio web del acuerdo, www.CerealClaims.com. La fecha límite para presentar una reclamación es el 7 de septiembre de 2021.

¿Cuáles son las otras opciones de los Miembros del Coletivo?

Los Miembros del Colectivo pueden optar por no participar en este Acuerdo. Un Miembro del Colectivo que opte por no participar conservará los derechos de demandar a Kellogg por separado, pero no será elegible para recibir ninguna compensación bajo el Acuerdo. Para optar por no participar, un Miembro del Colectivo debe enviar un Formulario de Exclusión en el Sitio Web del Acuerdo, www.CerealClaims.com. Alternativamente, los formularios de exclusión se pueden descargar, completar y enviar por correo al Administrador del Colectivo a: Postlethwaite & Netterville, P.O. Box 5098, Baton Rouge, LA 70821-5098. Los formularios de exclusión deben presentarse en línea o llevar el sello postal a más tardar el 7 de septiembre de 2021.

Los Miembros del Colectivo también pueden objetar cualquier parte de este Acuerdo al enviar por correo una Objeción al Administrador del Colectivo en Postlethwaite & Netterville, P.O. Box 5098, Baton Rouge, LA 70821-5098. Alternativamente, los Miembros del Colectivo pueden presentar una Objeción ante el Tribunal. Más detalles sobre los procedimientos para objetar están disponibles en www.CerealClaims.com. Las objeciones deben tener el sello postal o presentarse antes del 7 de septiembre de 2021.

¿El Tribunal aprobó el Acuerdo?

El Tribunal aún no ha aprobado el Acuerdo, pero ha fijado una Audiencia de Aprobación Final para el 18 de noviembre de 2021, para determinar si el Acuerdo es justo, razonable y adecuado para el Colectivo. El Tribunal también considerará durante esa audiencia si otorgar los honorarios y gastos de los abogados a los Abogados del Colectivo, y en qué monto, y las adjudicaciones de servicio a los Representantes del Colectivo, que provendrán del Fondo del Acuerdo, junto con los gastos de Notificación y Administración actualmente estimados en $630,045. Antes de tomar esa determinación, el Tribunal establecerá una fecha límite para que los Abogados del Colectivo hagan una moción, la moción se publicará en el Sitio Web del Acuerdo, www.CerealClaims.com, y los Miembros del Colectivo tendrán la oportunidad de responder y oponerse.

Como se describe más adelante en el sitio web del Acuerdo, los Abogados del Colectivo tienen la intención de buscar una indemnización de honorarios de hasta el treinta por ciento del Fondo del Acuerdo (o $3.9 millones), y el reembolso de los gastos del caso de aproximadamente $1,180,923, junto con premios de incentivos para los Representantes del Colectivo por la cantidad de $10,000 para el Representante del Colectivo, Stephen Hadley, y $5,000 para cada uno de los Representantes del Colectivo: Melody DiGregorio, Eric Fishon, Kerry Austin y Nafeesha Madyun.

No es necesario que comparezca a la Audiencia de Aprobación Definitiva, pero puede acudir por su cuenta. El Tribunal ha designado a The Law Office de Jack Fitzgerald, PC, y a Jackson & Foster LLC como Abogados del Colectivo. Los abogados que lo representen serán pagados, solo con la aprobación del Tribunal, con el Fondo del Acuerdo. Si usted quiere que lo represente su propio abogado, deberá contratarlo por cuenta propia. Para obtener más información, o para ver la moción de honorarios de abogados, gastos y premios de servicio después de que se presente en o antes del 3 de agosto de 2021, visite el Sitio web del Acuerdo, www.CerealClaims.com.

NO LLAME O ESCRIBA AL TRIBUNAL PARA OBTENER INFORMACIÓN O ASESORAMIENTO.

FUENTE Kellogg Class Administrator

