Si usted compró helado Breyers® Natural Vanilla como consumidor en los Estados Unidos desde el 21 de abril de 2016 hasta el 14 de agosto de 2024, es posible que cumpla con los requisitos para recibir un pago en efectivo de una Conciliación de demanda colectiva

Un tribunal autorizó este Aviso. No se trata del Ofrecimiento de un abogado.

Se ha llegado a una conciliación de $8.85 millones en una demanda colectiva presentada contra Conopco, Inc. y Unilever United States, Inc. (en conjunto, los "Demandados"). La Conciliación ofrece pagos en efectivo a los miembros del Grupo de Demandantes de la Conciliación.

¿De qué trata esta demanda? Los Demandantes entablaron esta demanda contra las Demandadas en la que alegan que las etiquetas que usaron los Demandados para el helado Breyers® Natural Vanilla daban a los consumidores la impresión de que el helado contenía sabor de vainilla obtenido solamente de la planta de vainilla y no de fuentes vegetales distintas de la vainilla, y alegan que contenía saborizantes de vainilla de vegetales distintos de la vainilla. Los Demandados niegan todas estas acusaciones y cualquier acto ilícito. El Tribunal no ha decidido quién tiene la razón.

¿Quiénes están incluidos en la Conciliación? Usted puede estar incluido en la Conciliación si compró el Producto (helado Breyers® Natural Vanilla) de cualquier tamaño en los Estados Unidos desde el 21 de abril de 2016 hasta el 14 de agosto de 2024. Puede encontrar una lista completa de los Productos en www.VanillaIceCreamSettlement.com.

¿Cuáles son los beneficios de la Conciliación? Como resultado de la Conciliación, los Demandados han acordado crear un Fondo de la Conciliación de $8,850,000. Los pagos en efectivo del Fondo de la Conciliación se pagarán a cada uno de los Miembros del Grupo de Demandantes de la Conciliación que presenten reclamaciones oportunas y válidas.

Beneficios monetarios: Los Miembros del Grupo de Demandantes de la Conciliación que presenten un Formulario de reclamación válido y oportuno antes del 19 de febrero de 2025 reúnen los requisitos para recibir un pago en efectivo. Las Reclamaciones válidas acompañadas de un Comprobante de compra recibirán $1.00 por cada Producto, sin límite en lo que se refiere a la cantidad de Productos. Las Reclamaciones válidas sin un Comprobante de compra recibirán $1.00 por cada Producto, hasta un máximo de 8 Productos. Si usted es un Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación y presenta una Reclamación válida por Productos con Comprobante de compra y sin Comprobante de Compra, se combinarán los beneficios de pago en efectivo. Cada Hogar está limitado y solo puede presentar un único Formulario de reclamación.

¿Cómo puedo obtener un pago? Si usted cree que es Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación y desea obtener un pago en efectivo de la Conciliación, deberá completar y enviar un Formulario de reclamación válido y oportuno. Los Formularios de reclamación y la información sobre cómo presentarlos están disponibles en el sitio web de la Conciliación en www.VanillaIceCreamSettlement.com. Los Formularios de reclamación deben tener fecha de sello postal (si se envían por correo postal) o deben recibirse (si se envían en línea) antes del 19 de febrero de 2025.

¿Cuáles son sus opciones? Si desea conservar el derecho de demandar o seguir adelante con una demanda contra las Partes exoneradas con respecto a las reclamaciones legales de esta demanda y no desea recibir un pago en efectivo de esta Conciliación, usted debe tomar las medidas necesarias para excluirse de la Conciliación. Para excluirse de la Conciliación, debe completar el Formulario de exclusión que se encuentra en el Sitio web de la Conciliación en www.VanillaIceCreamSettlement.com o puede enviar una solicitud de exclusión por escrito y enviarla por correo postal/correo electrónico antes del 31 de octubre de 2024 dirigida al Administrador de reclamaciones. Si decide excluirse de la Conciliación, usted no estará obligado por la Conciliación ni por ninguna sentencia en esta demanda. La información sobre cómo enviar por correo postal/correo electrónico su solicitud de exclusión puede encontrarse en el Sitio web de la Conciliación o llamando al 1-888-603-5137. Si usted es un Miembro del Grupo de Demandantes de la Conciliación y no se ha excluido de la Conciliación, puede objetar la Conciliación si no le gusta alguna parte de ella. La fecha límite para objetar es el 31 de octubre de 2024.

¿Qué sucede luego? El Tribunal llevará a cabo una Audiencia de imparcialidad el 21 de noviembre de 2024 para considerar si la Conciliación es justa, razonable y adecuada. Si existen objeciones, el Tribunal las evaluará. Usted puede asistir a la Audiencia de aprobación definitiva, pero no está obligado a hacerlo. También puede pagar a su propio abogado para que asista y hable en la audiencia, aunque no es necesario. El Tribunal puede cambiar estos plazos o la fecha (y hora) de la audiencia. Consulte el sitio web a continuación para obtener actualizaciones. No llame al Tribunal ni al secretario del Tribunal para obtener información sobre la Conciliación.

Para más información, llame al 1-888-603-5137 o visite www.VanillaIceCreamSettlement.com.

