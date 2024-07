Si usted compró, pagó o proporcionó un reembolso por una parte o la totalidad del precio de Lipitor® de marca o su equivalente genérico, atorvastatina cálcica, usted podría obtener dinero de una conciliación

TRENTON, N.J., 3 de julio de 2024 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ --

SUS DERECHOS LEGALES PUEDEN VERSE AFECTADOS

Existe una conciliación propuesta en una demanda colectiva presentada contra Pfizer Inc., Pfizer Ireland Pharmaceuticals, Warner-Lambert Company y Warner-Lambert Company LLC (en conjunto, "Pfizer") y Ranbaxy Inc., Ranbaxy Laboratories Limited y Ranbaxy Pharmaceuticals, Inc. (en conjunto, "Ranbaxy"). La demanda alega que Pfizer y Ranbaxy mantuvieron ilegalmente versiones genéricas de Lipitor fuera del mercado, por lo que los consumidores y terceros pagadores pagaron más por Lipitor genérico y de marca de lo que deberían haber pagado. Pfizer y Ranbaxy niegan haber hecho algo mal. Ha habido una conciliación con Pfizer; la demanda contra Ranbaxy está en curso. Nadie afirma que Lipitor no es seguro.

¿Quiénes están incluidos en la conciliación? Usted puede estar incluido en la Conciliación si compró, pagó o proporcionó un reembolso por Lipitor de marca o atorvastatina cálcica genérica y se encuentra dentro de alguna de las siguientes definiciones:

Grupo de pagadores externos ("Grupo GPE")

Todas las entidades que, para el consumo por parte de sus miembros, empleados, asegurados, participantes o beneficiarios, compraron, pagaron o proporcionaron un reembolso por una parte o la totalidad del precio de compra de Lipitor de marca o atorvastatina cálcica genérica en Arizona, California, Washington, D.C., Florida, Iowa, Kansas, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Misisipi, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo Hampshire, Nuevo México, Nueva York, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Oregón, Dakota del Sur, Tennessee, Virginia Occidental o Wisconsin (los "Estados del Grupo"), que no sea para reventa, en cualquier momento durante el período del 28 de junio de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Grupo de consumidores

Todas las personas que compraron, pagaron o proporcionaron un reembolso por una parte o la totalidad del precio de compra de Lipitor de marca, en los Estados del Grupo, sin el uso de una tarjeta de copago de Pfizer, desde el 28 de junio de 2011 hasta el 29 de noviembre de 2011.

Todas las personas que compraron, pagaron o proporcionaron un reembolso por una parte o la totalidad del precio de compra de atorvastatina cálcica genérica, en los Estados del Grupo, desde el 30 de noviembre de 2011 hasta el 31 de diciembre de 2012.

Un aviso más detallado, incluidas las definiciones completas del grupo, y quién no está incluido, está disponible en www.LipitorAntitrustSettlement.com.

¿Qué establece la Conciliación? Pfizer pagará $35 millones en un Fondo de Conciliación que pagará (1) dinero a los Miembros del grupo de demandantes elegibles; (2) costos de notificación y administración; (3) compensaciones por servicios a los representantes del grupo de demandantes que entablaron la demanda; y (4) honorarios, costos y gastos de abogados. El texto completo del Acuerdo de conciliación propuesto está disponible en www.LipitorAntitrustSettlement.com.

¿Cómo puedo obtener un pago? Si usted cree que es Miembro del grupo de demandantes y desea obtener una parte del Fondo de conciliación, deberá completar y enviar un Formulario de reclamación. El monto de su pago dependerá del monto de Lipitor o de las versiones genéricas con calificación AB que haya comprado y de la cantidad de reclamaciones que se presenten. Los Formularios de reclamación y la información sobre cómo presentarlos están disponibles en el sitio web de la Conciliación en www.LipitorAntitrustSettlement.com. Los Formularios de reclamación deben tener sello postal (si se envían por correo postal) o deben recibirse (si se envían en línea) a más tardar el 29 de noviembre de 2024.

¿Cuáles son mis derechos? Incluso si usted no hace nada, quedará obligado por las decisiones del Tribunal. Si desea conservar su derecho a demandar a Pfizer por sí mismo, debe excluirse del Grupo de demandantes a más tardar el 16 de agosto de 2024. Si no se excluye, puede objetar la conciliación propuesta a más tardar el 16 de agosto de 2024.

El Tribunal celebrará una audiencia el 1 de octubre de 2024 para decidir si aprueba o no la Conciliación, el plan para asignar el Fondo de Conciliación a los Miembros del grupo de demandantes, una solicitud de pago de honorarios de abogados de hasta el 34 % del Fondo de Conciliación, más costos y gastos, y compensaciones por servicios a los representantes del grupo de demandantes. Usted o su propio abogado pueden comparecer y hablar en la audiencia por cuenta y gasto propios. El Tribunal puede cambiar estos plazos o la fecha (y hora) de la audiencia. Consulte el sitio web a continuación para obtener actualizaciones. No llame al Tribunal ni al secretario del Tribunal para obtener información sobre la Conciliación.

¿Desea obtener información adicional?

Visite www.LipitorAntitrustSettlement.com, llame al 1-888-831-7612, envíe un correo electrónico a [email protected] o escriba a Claims Administrator 54388, P.O. Box 2694, Portland, OR 97208-2694. Los plazos contenidos en este Aviso pueden ser modificados por una Orden del Tribunal, por lo que debe consultar el sitio web de la Conciliación para conocer las actualizaciones. No llame al Tribunal ni al secretario del Tribunal para obtener información sobre la Conciliación.

FUENTE Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Nueva Jersey