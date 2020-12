Si usted compró un producto KeVita Master Brew Kombucha en cualquier momento antes del 16 de septiembre de 2020, es posible que tenga derecho a recibir dinero por un acuerdo de demanda judicial colectiva

WESTLAKE VILLAGE, California, 17 de diciembre de 2020 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Bradley/Grombacher LLP emite la siguiente información con respecto al acuerdo por productos KeVita Master Brew Kombucha.

Existe una propuesta de acuerdo en la demanda judicial colectiva que acusa a KeVita, Inc. ("Acusado") de haber violado leyes estatales referentes al etiquetado y el marketing de los productos KeVita Master Brew Kombucha. El acusado niega haber hecho algo mal y rechaza todas las acusaciones de esta demanda. Si usted compró KeVita Masterbrew Kombucha en cualquier momento antes del 16 de septiembre de 2020, es posible que tenga derecho a recibir compensación en efectivo como parte del acuerdo, por un monto de hasta $60 si cuenta con prueba de compra o hasta $9 si no la tiene.

Para recibir el pago monetario usted debe enviar un formulario de reclamación antes del 14 de enero de 2021. Los formularios de reclamación están disponibles en http://www.masterbrewsettlement.com/ y también se pueden solicitar al teléfono 1-844-702-2784.

La información aquí presentada es solo un resumen del acuerdo, sus términos y obligaciones. Para obtener los detalles completos, incluido el Formulario de Reclamación, los documentos de la corte y otra información, por favor visite http://www.masterbrewsettlement.com/ o comuníquese con el administrador del acuerdo llamando al teléfono 1-844-702-2784.

¿A QUIÉN INCLUYE LA PROPUESTA DE ACUERDO?

Cualquier persona en los Estados Unidos o en sus territorios que haya comprado productos KeVita Master Brew Kombucha antes del 16 de septiembre de 2020 dentro de los Estados Unidos o en sus territorios se considera miembro potencial de la demanda judicial colectiva y tiene el derecho de interponer una reclamación. Un listado completo de los productos que cubre la propuesta de acuerdo está disponible en el sitio web www.MasterBrewSettlement.com o llamando al teléfono (844) 702-2784.

¿QUÉ OFRECE ESTA PROPUESTA DE ACUERDO?

Si la propuesta de acuerdo se aprueba y resulta definitiva, los miembros de la demanda recibirán beneficios. El acusado realizará pagos a aquellos miembros de la demanda que presenten reclamaciones válidas enviando el formulario de reclamación en la fecha prevista y además financiará los costos asociados a la notificación y administración del acuerdo, los honorarios y gastos de los abogados demandantes, así como también la adjudicación de incentivos a los demandantes nombrados.

Además, el acusado acordó modificar en adelante las etiquetas de los productos, de tal forma que, en la medida en que el acusado siga indicando que los productos contienen "PROBIÓTICOS VIVOS", también mostrará, a su discreción, una de las siguientes indicaciones en algún lugar de la etiqueta de sus productos: "mejorado con probióticos vivos", "potenciado con probióticos vivos" o "probióticos vivos agregados; y, en la medida en que el acusado siga utilizando la pasteurización durante el proceso de fabricación de los productos, deberá hacer referencia a la pasteurización en algún lugar de la etiqueta del producto, determinado a su discreción. Los detalles propuestos completos se encuentran en la Propuesta de Acuerdo (llamada el "Acuerdo") y están disponibles en www.MasterBrewSettlement.com).

¿CÓMO PUEDO RECIBIR UN PAGO?

Si usted es miembro de la demanda, puede enviar su Formulario de Reclamación en línea a www.MasterBrewSettlement.com o por correo postal, antes del 14 de enero de 2021. Los pagos para quienes envíen reclamaciones válidas y oportunas podrían ser de $0.30 por hasta 200 productos (con prueba de compra) o hasta 30 productos (sin prueba de compra), dependiendo del número de productos que usted haya comprado.

¿CUÁLES SON SUS OPCIONES?

Si usted es miembro de la demanda, puede (1) hacer nada; (2) excluirse de la propuesta de acuerdo; (3) enviar un formulario de reclamación; o bien (4) objetar la propuesta de acuerdo y, si lo desea, participar en la audiencia acerca de la legitimidad de esta propuesta de acuerdo. Si usted no desea quedar vinculado a esta propuesta de acuerdo, deberá excluirse explícitamente por medio de una carta con matasellos con fecha máxima del 15 de diciembre de 2020. Si opta por excluirse, no podrá recibir pago alguno de este acuerdo. Sin embargo, esto no le impedirá entablar otra demanda en contra del acusado sobre las mismas reclamaciones de este caso.

Si decide continuar como miembro de la demanda colectiva, puede enviar un formulario de reclamación y/u objetar la propuesta del acuerdo. Todos los formularios de reclamación deben ser enviados antes del 14 de enero de 2021. Las objeciones deben ser registradas ante la corte y enviadas por correo postal al administrador del acuerdo, a los abogados demandantes y a los abogados defensores, antes del 30 de diciembre de 2020.

POR FAVOR, CONSULTE EL AVISO DETALLADOen www.MasterBrewSettlement.com o llame al (844) 702-2784 para obtener instrucciones completas sobre cómo interponer una reclamación, objetar, excluirse u otra información importante. La corte ha programado una audiencia para este caso el 20 de enero de 2021 a las 8:20 a. m. en el Departamento 4 de la Corte Suprema de California para el condado de Ventura, en la dirección 800 South Victoria Avenue, Ventura, California 93009, para considerar la aprobación de la propuesta de acuerdo, de un pago total de hasta $835,000 para los abogados de la demanda (Bradley/Grombacher LLP) por honorarios y gastos, y de un pago de hasta $150,000 para los 19 demandantes nombrados por adjudicación de servicio y otros asuntos. La(s) petición(es) por parte de los abogados demandantes de honorarios, costos y adjudicación de servicio estarán disponibles en el sitio web del acuerdo una vez se hayan registrado y antes de la audiencia el 20 de enero de 2021.

Usted puede comparecer en la audiencia, mas no es requisito hacerlo.

¿CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN?

Visite www.MasterBrewSettlement.com o comuníquese telefónicamente al (844) 702-2784 o escriba a KeVita Settlement, c/o Settlement Administrator, PO Box 41920, Philadelphia PA 19101-1920.

FUENTE Bradley/Grombacher LLP

