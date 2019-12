Si usted era miembro del programa de recompensas de AutoZone en California y se le venció una recompensa y/o un crédito de recompensa por valor de $20 por una compra de más de $20, un acuerdo de conciliación de demanda colectiva pudiera afectar sus derechos

LOS ÁNGELES, 2 de diciembre de 2019 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Waskowski Johnson Yohalem LLP y Rosenfeld, Meyer & Susman LLP han emitido conjuntamente la siguiente notificación, la cual ha sido autorizada por el Tribunal Superior de California, condado de Los Ángeles, en Hughes et al. vs. AutoZone Parts, Inc. et al., Caso No. BC631080.

¿De qué se trata el presente?

Esta demanda alega que AutoZone incumplió sus obligaciones contractuales respecto a los miembros del grupo que efectuaron compras antes de la Conversión del Plan Nacional y que violó la Ley de Competencia Desleal de California al hacer que los créditos de recompensa y las recompensas de $20 vencieran. Esta demanda ha solicitado indemnización y medidas cautelares. AutoZone rechaza las imputaciones y la comisión de todo ilícito, y ha planteado numerosas defensas en cuanto a procedimiento, responsabilidad y daños y perjuicios.

¿Quién está incluido?

Las personas que estaban inscritas en la versión 5/20/20 del programa de recompensas de AutoZone en California al momento de la Conversión del Plan Nacional de AutoZone y que perdieron recompensa(s) y/o crédito(s) de recompensa por valor de $20 que habían ganado mediante compras de más de $20 de AutoZone, porque se consideró que la recompensa y/o el crédito de recompensa habían vencido. Antes de la Conversión del Plan Nacional, las recompensas y los créditos de recompensa no vencían para los miembros inscritos en la versión 5/20/20 de las recompensas de AutoZone. Tras la Conversión del Plan Nacional, las recompensas vencían a los 3 meses y los créditos vencían a los 12 meses.

Para conocer más sobre el acuerdo de conciliación, los subgrupos certificados previamente, o para verificar con seguridad si usted es miembro del grupo mediante su identificación de miembro del programa de recompensas (Rewards Member I.D.), visite www.AZRewardsLitigation.com.

¿Cómo me afectará el acuerdo de conciliación?

AutoZone ha acordado restablecer todas las recompensas de $20 vencidas de los miembros del grupo y emitir recompensas de $5 a los miembros a quienes les consideraron vencidos entre 1 y 2 créditos de recompensa, recompensas de $10 a los miembros a quienes les consideraron vencidos entre 3 y 4 créditos de recompensa y recompensas de $15 a los miembros a quienes les consideraron vencidos 5 o más créditos de recompensa. El valor nominal acumulado total de las recompensas que se restablecerán y/o emitirán será superior a $48 millones.

Las recompensas restablecidas o recién emitidas aparecerán automáticamente en las cuentas de recompensas de AutoZone de los miembros del grupo en menos de 30 días de la aprobación final de un acuerdo de conciliación, sin que los miembros del grupo tomen ninguna otra medida. Todas las recompensas emitidas como parte de este acuerdo de conciliación serán válidas por 12 meses, después de lo cual vencerán y se tratarán como otras recompensas en el programa de recompensas de AutoZone en todos los demás respectos. A cambio, los miembros del grupo renunciarán a sus derechos a presentar las reclamaciones que el tribunal certificó previamente para el tratamiento de la clase.

¿Cuáles son sus opciones?

Si el tribunal aprueba el acuerdo de conciliación, los miembros del grupo no necesitan hacer nada para recibir las recompensas que se les debe de conformidad con el acuerdo. Si usted es miembro del grupo, tiene el derecho de objetar el acuerdo. Las objeciones por escrito deben enviarse por correo con fecha de matasellos anterior al 23 de enero de 2020. Los detalles sobre cómo objetar se pueden obtener en el sitio web del acuerdo de conciliación. Si usted no hace nada, y el tribunal aprueba el acuerdo de conciliación, usted recibirá la(s) recompensa(s) descritas anteriormente, pero liberará todos los derechos a presentar las reclamaciones que el tribunal certificó previamente para el tratamiento de la clase.

¿El tribunal ha aprobado el acuerdo de conciliación?

No. El tribunal ha fijado una audiencia para el 21 de febrero de 2020 a las 9:00 a. m. para determinar si aprueba el acuerdo de conciliación y cuáles son los honorarios de abogado, las costas procesales y los pagos de incentivo que se deben otorgar.

AutoZone ha acordado reembolsar a los abogados del grupo sus costas procesales y honorarios de abogado razonables, calculados a partir de la metodología Lodestar conforme se utiliza en los pleitos por demandas colectivas (es decir, la tasa de mercado prevalente en Los Ángeles por servicios similares multiplicada por las horas trabajadas, ajustada al alza o a la baja por un multiplicador positivo o negativo a criterio del tribunal). AutoZone también acordó pagarles a los demandantes nombrados pagos de incentivo razonables, y pagar por los costos de enviar la notificación al grupo, que se han estimado en $192,597, pero pueden variar. Ninguno de estos ítems se pagará con fondos procedentes de los beneficios del grupo ni de otra manera afectará el valor del acuerdo de conciliación del grupo.

Las partes no han acordado los montos que AutoZone pagará a los abogados del grupo ni a los representantes del grupo. Los abogados del grupo solicitarán que el tribunal les otorgue no más de $125,000 por costas procesales, no más de $6,625,000 por honorarios, y no más de $60,000 por pagos de incentivo para los representantes del grupo. Todo otorgamiento de honorarios de abogados, costas procesales o pagos de incentivo debe ser aprobado por el tribunal.

El presente es solamente un resumen de los principales términos del acuerdo de conciliación. Se puede revisar una copia íntegra del acuerdo de conciliación en www.AZRewardsLitigation.com.

¿Cómo obtener más información?

Esta notificación solamente es un resumen. Para obtener una notificación detallada del acuerdo de conciliación de demanda colectiva, inclusive las definiciones formales de los subgrupos, y el acuerdo de conciliación, detalles sobre cómo presentar una objeción e información adicional, visite www.AZRewardsLitigation.com. Para mas información, visite www.AZRewardsLitigation.com/ESP.

NO LLAME AL TRIBUNAL.

