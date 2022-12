Si usted se vio afectado por el derrame de petróleo en el condado de Orange en 2021, es posible que califique para recibir un pago por un acuerdo de demanda colectiva

SEATTLE, 20 de diciembre de 2022 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- JND Legal Administration

Se ha llegado a un acuerdo en la demanda colectiva interpuesta por Gutierrez, et al. contra Amplify Energy Corp., et al., caso nro. SA 21-CV-1628-DOC-JDE (C.D. Cal.).

¿En qué consiste?

Los demandantes alegan que Amplify Energy Corp., Beta Operating Company, LLC y San Pedro Bay Pipeline Company ("Amplify") son responsables del derrame de petróleo ocurrido en octubre de 2021 frente a la costa del condado de Orange cerca de Huntington Beach (el "Derrame de petróleo"), que causó daños a los pescadores comerciales y las empresas transformadoras, a los inmuebles costeros y a las empresas de turismo costero. Amplify niega esas acusaciones y afirma que dos buques portacontenedores golpearon y dañaron el oleoducto, lo que produjo el derrame de petróleo, y no alertaron a la empresa sobre el incidente. El tribunal no ha decidido quién tiene razón. En su lugar, Amplify y los demandantes convinieron en llegar a un acuerdo. El acuerdo se alcanzó únicamente con Amplify y no incluye las reclamaciones de los demandantes ni las de Amplify contra los dos buques portacontenedores involucrados en el derrame de petróleo. Las causas están caratuladas como: En el asunto de la demanda de Dordellas Finance Corp. Propietario y MSC Mediterranean Shipping Company S.A., propietario pro hac vice, N. 2:22-cv-02153-DOC-JDE, o la "Acción limitativa". Las reclamaciones contra los buques continúan y no se ven afectadas por este acuerdo con Amplify.

¿Quiénes son los afectados?

Usted es demandante colectivo de los pescadores si es (1) una persona o empresa que fue propietaria o trabajó en una pesquera o embarcación comercial atracada en Newport Harbor o Dana Point Harbor al 2 de octubre de 2021, o descargó frutos de mar dentro de los bloques de pesca 718-720, 737-741, 756-761, 801-806 y 821-827 del Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California entre el 2 de octubre de 2016 y el 2 de octubre de 2021, y estuvo en operaciones al 2 de octubre de 2021; o (2) una persona o empresa que compró y revendió frutos del mar comerciales descargados en los términos descritos, a escala minorista o mayorista, que estuvo en operaciones al 2 de octubre de 2021.

Usted es demandante colectivo de los propietarios de inmuebles si fue propietario o arrendó, entre el 2 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, inmuebles o residencias frente al mar o inmuebles residenciales con una servidumbre privada a la costa ubicada entre el río San Gabriel y el arroyo San Juan en Dana Point, California.

Usted es demandante colectivo de empresas de turismo costero si es una persona o entidad en operación entre el 2 de octubre de 2021 y el 31 de diciembre de 2021, que: a) fue propietaria o trabajó en un buque marítimo dedicado a actividades de turismo en aguas oceánicas (incluida la pesca deportiva, la observación de la vida marina y los cruceros recreativos) y navegó en las aguas situadas entre el río San Gabriel y el arroyo San Juan en Dana Point; o b) fue propietaria de empresas que ofrecían clases o actividades de surf, surf de remo o pesca recreativa, o el alquiler de equipo de playa o mar relacionados con estos deportes; vendía alimentos o bebidas; vendía cebo o equipo de pesca, ropa de baño o de surf, u otros artículos al por menor; u ofrecía alojamiento para visitantes al sur del río San Gabriel, al norte del arroyo San Juan y al oeste de: 1) la autopista 1 en Seal Beach; 2) Orange Avenue y Pacific View Avenue en Huntington Beach; y (3) la autopista 1 al sur de Huntington Beach.

¿Qué establece el Acuerdo?

El acuerdo pagará $50 millones para crear los fondos del acuerdo, de los cuales, $34 millones se utilizarán para el fondo del acuerdo de la demanda colectiva de los pescadores, $9 millones para el fondo del acuerdo de la demanda colectiva de los propietarios de inmuebles y $7 millones para el fondo del acuerdo de la demanda colectiva de empresas de turismo costero. Junto con cualquier interés, los fondos se utilizarán para pagar a los integrantes elegibles de la demanda colectiva, así como los honorarios y costos de abogados, costos administrativos de notificaciones y acuerdos, adjudicaciones por años de servicio a los representantes de la demanda y otros honorarios y costos aprobados por el tribunal. Si se aprueba el acuerdo, se realizarán pagos a los integrantes elegibles de la demanda colectiva según un plan de asignación aprobado por el tribunal. Además de los beneficios monetarios, el acuerdo establece que Amplify tomará medidas para ayudar a prevenir futuros derrames de petróleo.

Si el acuerdo con Amplify es aprobado por el tribunal, todos los integrantes de la demanda colectiva estarán obligados por dicho acuerdo y se considerará que han liberado completamente a los demandados de Amplify y a las partes relacionadas de todas las reclamaciones asociadas al derrame de petróleo, incluidas las reclamaciones al amparo de la Ley de contaminación por petróleo (OPA).

¿Qué opciones tengo?

Recibir un pago . A menos que usted sea un restaurante, una tienda minorista, una escuela de surf o un negocio de equipos de pesca y cebo comprendido en la demanda colectiva de empresas de turismo costero, se le enviará un cheque automáticamente.

Si usted es un restaurante, una tienda minorista, una escuela de surf, o un negocio de equipos de pesca y cebo comprendido en la demanda colectiva de empresas de turismo costero, debe presentar un reclamo para recibir el pago. Los formularios de reclamación se pueden enviar en línea en www.OCOilSpillSettlement.com utilizando la información enviada por correo a los integrantes de la demanda colectiva de empresas de turismo costero. Los formularios de reclamación se deben presentar o matasellar en una fecha por determinar. Si recibe un pago, quedará obligado por el acuerdo.

Si cree que integra alguna de las demandas colectivas anteriores pero no recibió una notificación por correo postal, envíe un correo electrónico a [email protected] o llame al 1-877-917-0133.

Exclusión : Si se excluye o se retira del grupo, no recibirá ningún pago. Conservará su derecho a demandar o seguir demandando a Amplify por las reclamaciones resueltas por el acuerdo.

Objeción . Si no se excluye del acuerdo, puede oponerse al mismo o informarle al tribunal lo que no le parece correcto.

Las exclusiones y objeciones deben estar mataselladas, notificadas o presentadas antes del 14 de febrero de 2023. Para obtener información sobre sus derechos y opciones, y sobre cómo excluirse u objetar, visite www.OCOilSpillSettlement.com.

¿Qué sucederá a continuación?

El tribunal celebrará una audiencia de aprobación final el 24 de abril de 2023, en un horario por especificar para (a) determinar si otorga la aprobación final del acuerdo; b) considerar cualquier objeción oportuna; c) dictaminar sobre los honorarios y costos de los abogados (que no excedan el 25 % del monto del acuerdo total); d) decidir sobre las adjudicaciones por años de servicio (hasta $10,000 cada uno a los 17 representantes de la demanda colectiva); y e) determinar si adopta o no los planes de distribución. El tribunal nombró a Lieff Cabraser Heimann Bernstein LLP, Aitken, Aitken, Cohn y Larson, LLP como abogados en representación de los integrantes de las demandas. Si desea ser representado por su propio abogado, puede contratar a uno con los gastos por su cuenta.

¿Cómo puedo obtener más información?

Para obtener más información y ver la notificación completa, visite www.OCOilSpillSettlement.com o póngase en contacto con el Administrador del Acuerdo escribiendo a OC Oil Spill Settlement, c/o JND Legal Administration, P.O. Box 91202, Seattle, WA 98111, enviando un correo electrónico a [email protected] o llamando al 1-877-917-0133.

