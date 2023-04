SI USTED, UN NIÑO BAJO SU CUIDADO U OTRO SER QUERIDO FUE PERJUDICADO POR ENDO O UNA COMPAÑÍA RELACIONADA, COMO PAR O AMS, O POR SUS PRODUCTOS (OPIOIDES, RANITIDINA O MALLA TRANSVAGINAL), SUS DERECHOS PUEDEN VERSE AFECTADOS POR LOS PLAZOS DE LA QUIEBRA DE ENDO.

La fecha límite para presentar una reclamación en la quiebra es el 7 de julio de 2023 a las 5:00 p. m. (hora actual en el este).

La fecha límite para objetar la venta de Endo es el 7 de julio de 2023 a las 4:00 p. m. (hora actual en el este).

¿DE QUÉ SE TRATA?

El 16 de agosto de 2022, Endo International plc y algunas de sus filiales se acogieron al capítulo 11 de la Ley de Quiebras en el Tribunal de Quiebras de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Algunas filiales de Endo fabricaron o vendieron, entre otras cosas, medicamentos opioides de marca (como OPANA® (clorhidrato de oximorfona), OPANA® ER (liberación prolongada de clorhidrato de oximorfona) y PERCOCET® (tabletas de oxicodona y acetaminofeno)), medicamentos opioides genéricos, medicamentos genéricos de ranitidina y malla transvaginal. Este aviso tiene como objetivo informarle de sus derechos en esta quiebra en relación con la fecha límite y el proceso de prueba de reclamación, así como la venta propuesta por Endo de básicamente todos sus activos.

¿QUÉ ES UNA RECLAMACIÓN?

Una "reclamación" refiere al derecho a solicitar un pago u otra indemnización. Si usted, un niño bajo su cuidado u otro ser querido fue perjudicado por Endo o una compañía relacionada, como Par o American Medical Systems (AMS), o por sus productos (opioides, ranitidina o malla transvaginal), es posible que tenga derecho a reclamar contra una o más de estas entidades. Para hacer una reclamación, deberá presentar una prueba de reclamación en el caso de quiebra. Puede presentar una reclamación en nombre propio, de un niño bajo su cuidado (incluido un niño expuesto a opioides durante la gestación) o de un familiar fallecido o discapacitado. Algunos ejemplos de reclamaciones que pueden presentarse en la quiebra de Endo son los siguientes:

Reclamaciones por opioides : reclamaciones por muerte, adicción o dependencia, pérdida de salario, pérdida de consorcio o síndrome de abstinencia neonatal (a veces denominado "NAS"), entre otros.

Reclamaciones por ranitidina : reclamaciones por cáncer de vejiga, esófago, páncreas, estómago e hígado, entre otros.

Reclamaciones por malla transvaginal : reclamaciones por dolor, infección o sangrado pélvico, entre otros.

¿QUÉ NECESITA SABER SOBRE LA FECHA LÍMITE Y EL PROCESO DE PRUEBA DE RECLAMACIÓN?

El plazo máximo para enviar su prueba de reclamación se denomina fecha límite. La fecha límite, o el plazo máximo para presentar su prueba de reclamación, es el7 de julio de 2023 a las 5:00 p. m. (hora actual del este). Si no presenta una prueba de reclamación antes de la fecha límite, perderá cualquier derecho que haya tenido para solicitar un pago o indemnización. Debe presentar un formulario de prueba de reclamación que se reciba efectivamente antes de la fecha límite. Usted, un tutor legal, supérstites o familiares de personas que hayan fallecido o estén discapacitadas pueden presentar un formulario de prueba de reclamación. No necesita un abogado para presentar una prueba de reclamación por usted.

Para obtener una lista más completa de las empresas y productos relevantes fabricados o vendidos por Endo y sus compañías relacionadas, incluida la información completa de prescripción y las ADVERTENCIAS en recuadro para OPANA® (clorhidrato de oximorfona), OPANA® ER (liberación prolongada de clorhidrato de oximorfona) y PERCOCET® (tabletas de oxicodona y acetaminofeno), y para obtener más detalles sobre la fecha límite y las instrucciones sobre cómo presentar una reclamación confidencial por lesiones personales, visite EndoClaims.com o llame al 877.542.1878 (número gratuito) o al 929.284.1688 (internacional).

¿QUÉ NECESITA SABER SOBRE LA VENTA?

Endo pretende vender básicamente todos sus activos en un proceso de subasta y venta en el caso de quiebra y sujeto a la aprobación del Tribunal de Quiebras. Endo pretende ampararse en que la venta esté totalmente libre de reclamaciones, gravámenes y cargas.

Si no está de acuerdo con la venta propuesta, debe objetarla por escrito, de manera que su objeción se reciba a más tardar el 7 de julio de 2023 a las 4:00 p. m. (hora actual del este). Cualquier parte interesada que no presente y notifique debidamente su objeción dentro de la fecha límite correspondiente puede perder su derecho a reclamación contra los activos de Endo si se aprueba la venta. Es posible que las objeciones no presentadas o notificadas de manera errónea no sean consideradas por el Tribunal de Quiebras.

Los detalles completos sobre la venta propuesta, incluida cualquier subasta de los activos de Endo, la fecha de la audiencia para considerar la venta y las instrucciones sobre cómo presentar una objeción, están disponibles en EndoClaims.com o llamando al 877.542.1878 (línea gratuita) o al 929.284.1688 (internacional).

SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL:

Llame al: 877.542.1878 (línea gratuita)

929.284.1688 (internacional) Escriba a: Endo International plc Claims Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration LLC

Grand Central Station, PO Box 4850

New York, NY 10163-4850 Visite: EndoClaims.com Correo electrónico: [email protected]

FUENTE Kroll Restructuring Administration LLC

