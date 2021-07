SIA Scotch Whisky se une a Wilmer Valderrama para lanzar un nuevo programa innovador de apoyo a los emprendimientos

"SIA Scotch Whisky nació de la pasión, la determinación y la perseverancia, las mismas características que impulsan a muchos otros emprendedores. Como cubanoamericana, experimenté muchas batallas cuesta arriba, desde obtener fondos hasta lidiar con las regulaciones y asegurar a los inversionistas", dijo Carin Luna-Ostaseski. "Pero, finalmente, después de obtener financiación colectiva en Kickstarter y ver esas primeras botellas en los estantes, supe que mi propósito era ayudar a inspirar a que otros emprendedores subrepresentados también logren sus sueños. Estoy muy orgullosa de The Entrepreneurial Spirit Fund y su misión de acoger la diversidad cultural que ayuda a definir nuestro país".

"A lo largo de mi carrera, siempre he luchado por la inclusión y la diversidad en todo lo que hago", dijo Wilmer Valderrama, quien ha trabajado incansablemente durante años para impulsar esta misión. "Es increíblemente importante para mí apoyar el progreso y la perseverancia de los emprendedores multiculturales que están tratando de lograr sus sueños y cambiar la situación actual. Me siento muy honrado de asociarme con SIA Scotch Whisky para su The Entrepreneurial Spirit Fund y creo que su trabajo tendrá un gran impacto, especialmente durante estos tiempos difíciles".

The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch se lanza en asociación con Hello Alice, una plataforma en línea gratuita que guía a los propietarios de negocios a través del crecimiento de su empresa y une a las personas con los recursos para hacer sus sueños realidad.

"Ahora, más que nunca, es importante reconocer el impacto que las pequeñas empresas multiculturales tienen en sus comunidades", dijo Elizabeth Gore, presidenta y cofundadora de Hello Alice. "En los últimos 10 años, los emprendedores multiculturales han representado más del 50% de los nuevos negocios iniciados y creado 4.7 millones de nuevos puestos de trabajo, sin embargo, muchas veces se los excluye de la financiación[2]. Estamos encantados de continuar con nuestro apoyo a esta comunidad en asociación con SIA Scotch Whisky."

The Entrepreneurial Spirit Fund by SIA Scotch otorgará subvenciones de $10,000 a 25 emprendedores calificados que se identifiquen a sí mismas como personas de color, por un total de $250,000. Para solicitar, visita siascotchfund.helloalice.com. Para ser elegible, el propietario de la empresa debe ser ciudadano o residente legal permanente de los Estados Unidos, tener 25 años o más y operar en al menos uno de los siguientes estados donde se vende SIA: California, Florida, Illinois, Nevada, Nueva York y/o Texas. Para conocer los criterios de elegibilidad completos y restricciones importantes, visita el sitio para aplicaciones. Las solicitudes están abiertas desde ahora hasta el 10 de agosto de 2021, los beneficiarios de las subvenciones se anunciarán antes del 14 de septiembre de 2021 y los fondos se distribuirán antes del 8 de octubre de 2021.

SIA Scotch Whisky es una marca ganadora de múltiples premios, que obtuvo 96 puntos impresionantes en el Ultimate Spirits Challenge (2016) y un Doble Oro en el prestigioso San Francisco World Spirits Competition (2014), gracias a su inesperada mezcla para el paladar moderno. Ya sea que tengas un espíritu emprendedor o quieras degustar bebidas con alcohol, SIA anima a los consumidores mayores de edad a beber de forma responsable.

Acerca de SIA Scotch Whisky:

SIA es una mezcla inesperada para el paladar moderno y todo lo que nunca esperarías de un whisky escocés. Desde su lanzamiento en el sitio de financiación colectiva kickstarter.com en el 2012 y su aparición en los estantes en el 2013, SIA Scotch Whisky ha desafiado las convenciones y a inspirado a otros a lograr lo inesperado. Como una de las primeras marcas de whisky escocés en la historia lanzada por una emprendedora hispana, SIA tiene un perfil de sabor accesible con una pizca sutil de vainilla, caramelo dulce y salado, cítricos refrescantes, miel de trébol, toffee mantecoso y toque ahumado. Destilado, mezclado, añejado y embotellado en Escocia, SIA Scotch Whisky es una marca ganadora de múltiples premios, que obtuvo 96 puntos en el Ultimate Spirits Challenge (2016) y un Doble Oro en el prestigioso San Francisco World Spirits Competition (2014). - y calificado como "uno de los mejores en su estilo" por la revista Whiskey Advocate (2015). SIA es delicioso en cócteles, solo o con hielo, y se sirve mejor en lugares y espacios donde se celebre con amistades. Busca SIA Scotch Whisky en ReserveBar.com, en sus licorerías, restaurantes y bares locales. Para obtener más información, síguenos en Instagram @SiaScotchWhisky o visita nuestro sitio web. siascotchwhisky.com.

Acerca de Carin Luna-Ostaseski:

En un fantástico giro del destino, la cubanoamericana de primera generación Carin Luna-Ostaseski se propuso crear una marca de whisky escocés que cambiaría la forma en que la gente piensa sobre la categoría. Decidió buscar estos nuevos horizontes haciendo un recorrido por su proveedor de whisky local y 300 botellas de whisky e innumerables eventos de degustación más tarde, se convirtió en una estudiante dedicada a este alcohol sublime. Carin finalmente dejó su carrera de 17 años como directora creativa y financió con éxito SIA Scotch Whisky en kickstarter.com, persiguiendo su sueño de convertirse en una emprendedora exitosa y una de las primeras personas hispanas en la historia en crear una compañía de whisky escocés.

Acerca de Diageo:

Diageo es un líder mundial en bebidas alcohólicas con una destacada colección de marcas que incluyen los whiskies Johnnie Walker, Crown Royal, Bulleit y Buchanan's, los vodkas Smirnoff, Cîroc y Ketel One, los tequilas Casamigos, DeLeon y Don Julio, Captain Morgan, Baileys, Tanqueray y Guinness. Diageo cotiza tanto en la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE: DEO) como en la Bolsa de Valores de Londres (LSE: DGE) y sus productos se venden en más de 180 países alrededor del mundo. Para obtener más información sobre Diageo, su gente, sus marcas y su desempeño, visita http://www.diageo.com. Visita el recurso global de consumo responsable de Diageo, www.DRINKiQ.com, para obtener información, iniciativas y formas de compartir las mejores prácticas. Síguenos en Twitter e Instagram para obtener noticias e información sobre Diageo North America: @Diageo_NA.

Acerca de Wilmer Valderrama:

El actor, productor y activista Wilmer Valderrama ha estado haciendo reír, escuchar y pensar al público durante casi dos décadas. Quizás más reconocido por su papel como estudiante de intercambio Fez en la serie nominada al Emmy That 70s Show, el papel lo catapultó al estrellato y obtuvo numerosos premios Teen Choice Awards. Valderrama protagoniza actualmente el drama televisivo número 1 NCIS en CBS y luego se verá en el drama independiente Blast Beat, que se estrenó en el Festival de Cine de Sundance 2020. En el frente de la animación, Valderrama será la voz de Thurman Sánchez en la próxima película animada de Netflix Trouble, en la cual también fue productor ejecutivo. Antes de eso, prestó su voz a Gaxton en la película de Disney nominada al Premio de la Academia Onward, así como el primer príncipe azul latino en la película animada Charming para Netflix, y el personaje principal del popular programa infantil animado de Disney Handy Manny, el cual introdujo a los niños preescolares al español. Otros créditos televisivos incluyen apariciones en The Ranch de Netflix, Grey's Anatomy de ABC y la serie de televisión From Dusk Till Dawn de Robert Rodríguez y Quentin Tarantino. Detrás de la cámara, Valderrama creó y produjo la serie de MTV Yo Momma, también fue presentador de las tres temporadas, además de producir otras series de MTV como Punk'd, Blowin 'Up y Trippin'. Su compañía de producción, WV Entertainment, tiene múltiples proyectos en desarrollo que se lanzarán, incluyendo The Turner's para ABC y el drama televisivo The Trail para CBS. Al comienzo de la pandemia del 2020, Valderrama se inspiró para centrar la atención en los trabajadores de primera línea después de un encuentro en un supermercado y usó su plataforma para dar voz a los afectados directamente por el COVID-19 con su serie de IGTV 6 Feet Apart. Valderrama participa activamente en varias agencias filantrópicas. Valderrama, junto con América Ferrera y Ryan Piers William, cofundó HARNESS, un grupo dedicado a conectar comunidades a través de conversaciones para inspirar la acción y el cambio de poder. Además, Valderrama forma parte de la junta de Voto Latino y es copresidente de su coalición de artistas. También es el portavoz de CHCI, el Instituto del Caucus Hispano del Congreso, y es el fundador de su programa Ready 2 Lead, que educa y empodera a los jóvenes latinos. En el 2013, Valderrama fue honrado con un Premio ALMA al Activismo Social Destacado. Nacido en Miami y criado en Venezuela desde los 3 a 13 años, Valderrama habla español e inglés con fluidez. Su familia se mudó a Los Ángeles, donde reside actualmente.

Acerca de Hello Alice:

Hello Alice es una plataforma multicanal gratuita que ayuda a las empresas a lanzarse y crecer. Con una comunidad de más de 500,000 propietarios de empresas en los 50 estados y en todo el mundo, Hello Alice está construyendo la red de propietarios más grande del país mientras realiza un seguimiento de datos y tendencias para aumentar la tasa de éxito de los emprendedores. Nuestros socios incluyen servicios comerciales empresariales, agencias gubernamentales e instituciones que buscan servir a los propietarios de pequeñas y medianas empresas para garantizar mayores ingresos y porcentaje de éxito. Fundada y de propiedad de una Latina Carolyn Rodz y Elizabeth Gore, creemos en los negocios para todos al brindar acceso a todos los propietarios, incluyendo mujeres, personas de color, veteranos y todas las personas con espíritu emprendedor. Para obtener más información, visita helloalice.com, así como Twitter, LinkedIn, Instagram y Facebook.

