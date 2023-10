SIBIONICS fera ses débuts à la 59ème réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD)

SIBIONICS at the European Association for the Study of Diabetes (EASD)

SIBIO CKM

SIBIONICS CGM

SHENZHEN, Chine, 2 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La 59ème réunion annuelle de l'Association européenne pour l'étude du diabète (EASD) devrait avoir lieu du 2 au 6 octobre 2023 à Hambourg, en Allemagne. Faisant ses débuts lors de cet événement prestigieux, Shenzhen Sibionics Technology Co., Ltd. (ci-après dénommé « SIBIONICS ») dévoilera son produit phare, le système de surveillance continue du glucose SIBIONICS GS1 (ci-après dénommé « SIBIONICS GS1 CGM »), tout en partageant sa richesse d'expertise et sa technologie de pointe en matière de surveillance de la glycémie avec la communauté mondiale.

Fondée en 2015, SIBIONICS est une entreprise de haute technologie spécialisée dans l'intégration de technologies de matériel médical implantable et d'algorithmes d'intelligence artificielle. Grâce à sa qualité de produit exceptionnelle et à sa philosophie de service centrée sur l'utilisateur, SIBIONICS CGM a conquis une part de marché impressionnante, atteignant près de 20 % au cours de sa première année de lancement en Chine, ce qui en fait le premier CGM produit dans le pays. SIBIONICS GS1 CGM est le deuxième produit CGM au monde à adopter une technologie de capteur de deuxième génération, offrant des fonctionnalités sans étalonnage et sans numérisation, ainsi que 14 jours de surveillance continue en temps réel. Il se distingue par sa facilité d'utilisation, sa mesure précise des niveaux de glucose et sa connectivité complète dans divers scénarios. Le produit est sur le point d'obtenir la certification CE de l'Union européenne, promettant une approche plus scientifique et personnalisée de la gestion du diabète pour les utilisateurs du monde entier.

De plus, SIBIONICS présentera le système de surveillance continue des cétones (CKM) SiBio KS1, un bio-portable pour la gestion métabolique. Alimenté par la technologie SIBIONICS CGM, le KS1 est le pionnier mondial dans la combinaison des fonctions de capteur et de transmetteur, offrant une surveillance continue en temps réel des niveaux de cétone jusqu'à 14 jours.

Ce qui distingue KS1, c'est sa capacité à calculer les taux de combustion des graisses en temps réel en fonction des niveaux de cétones, aidant ainsi les personnes ayant des objectifs de gestion du poids à évaluer leur état optimal de combustion des graisses. Il s'agit d'un produit innovant et révolutionnaire qui révolutionne complètement l'application du CKM dans la vie quotidienne, en réalisant la visualisation et l'intelligence du processus de gestion, rendant le CKM encore plus important dans la gestion métabolique.

En tant qu'entreprise innovante de haute technologie innovante qui combine la technologie de l'intelligence artificielle médicale avec des produits médicaux novateurs, SIBIONICS élargit son portefeuille pour inclure des produits médicaux plus innovants dotés d'attributs de connectivité de données, tels que le CLM, les systèmes de capteurs multifonctionnels, les systèmes d'endoscopie par capsule, et les systèmes en boucle fermée de pompe à insuline. Nous invitons sincèrement les experts, les médecins et les patients à explorer nos produits et à échanger leurs expériences.

SIBIONICS GS1 : https://www.sibionicscgm.com/

SiBio KS1 : https://www.sibiosensor.com/

Contact : [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235604/SIBIONICS_AT_EASD.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235605/SIBIO_CKM.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2235606/SIBIONICS_CGM.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2102982/4312933/logo_Logo.jpg

SOURCE SIBIONICS