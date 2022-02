Sicherheit der Kombination der Impfstoffe von AstraZeneca und Sputnik Light wurde durch Studien in Russland und Aserbaidschan bestätigt

MOSKAU, 14. Februar 2022 /PRNewswire/ -- Der Russian Direct Investment Fund (RDIF, russischer Staatsfonds), Unternehmen AstraZeneca und R-Pharm geben die Zwischenergebnisse einer klinischen Studie der Phase II bekannt, in der die Sicherheit der Kombination von AstraZenecas Impfstoff und der ersten Komponente des Coronavirus-Impfstoffs Sputnik V (Sputnik Light, basierend auf dem humanen Adenovirus-Serotyp 26) untersucht wurde.

In Studien mit 100 Freiwilligen in Russland und 100 Freiwilligen in Aserbaidschan zeigte die Medikamentenkombination ein optimales Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil, das mit den Ergebnissen früherer klinischer Studien zur Sicherheit der Impfstoffe AstraZeneca, Sputnik V und Sputnik Light korreliert.

Die Freiwilligen wurden nach der ersten Impfung 57 Tage lang beobachtet, und der kombinierte Einsatz der Impfstoffe erwies sich als sehr sicher. Es wurden keine schwerwiegenden unerwünschten Ereignisse im Zusammenhang mit der Impfung beobachtet.

RDIF, das Gamaleya-Zentrum, AstraZeneca und R-Pharm sind die ersten Unternehmen weltweit, die ein klinisches Forschungsprogramm zur Bewertung des kombinierten Einsatzes verschiedener Adenovirus-Impfstoffe zur Vorbeugung von Coronavirus-Infektionen gestartet haben. Im Dezember 2021 empfahl die Weltgesundheitsorganisation (WHO) einen ähnlichen Ansatz, der auch als heterologe Primärauffrischungsimpfung bezeichnet wird, für den Einsatz in konkreten klinischen Situationen[i]. Nach Einschätzung der WHO werden heterologe Impfschemata mit unterschiedlichen Impfstoffen eine größere Flexibilität bei den Impfprogrammen ermöglichen und sie für die Bevölkerung leichter zugänglich machen sowie die Wirksamkeit der Impfung erhöhen.

Eine gemeinsame klinische Phase-II-Studie zur Bewertung der Sicherheit und Immunogenität einer Kombination aus dem Impfstoff von AstraZeneca und der ersten Komponente des Sputnik-V-Impfstoffs wird im Rahmen eines im Dezember 2020 unterzeichneten vierseitigen Memorandums zwischen dem russischen Direktinvestitionsfonds, dem Gamaleya-Zentrum und R-Pharm durchgeführt. Gamaleya, AstraZeneca und R-Pharm. Die Studie findet in Aserbaidschan, Russland und den Vereinigten Arabischen Emiraten statt. Freiwillige erhalten intramuskuläre Injektionen des AstraZeneca-Impfstoffs und der Ad26-S-Komponente des Sputnik V-Impfstoffs im Abstand von 28 Tagen in unterschiedlicher Reihenfolge.

Kirill Dmitriev, CEO des Russischen Direktinvestitionsfonds (RDIF), erklärte:

"Vorläufige Daten aus dem kombinierten Einsatz der Impfstoffe von Sputnik Light und AstraZeneca bestätigen, dass die Verwendung verschiedener Impfstoffe bei der Auffrischungsimpfung richtig ist. Angesichts des Auftretens gefährlicher neuer Coronavirenstämme kann diese Art von Ansatz einen sicheren, wirksamen und dauerhaften Schutz bieten."

Irina Panarina, CEO von AstraZeneca, Russland und Eurasien, sagte:

"Die in der Studie erzielten Ergebnisse zeigen, dass die kombinierte Verwendung von Impfstoffen sicher ist. Die Verwendung von „Impfstoffcocktails" kann unter den Bedingungen des anhaltenden Bedarfs der Gesundheitssysteme in aller Welt, die Bevölkerung mit Auffrischungsimpfungen zu versorgen, ein Ausweg sein."

Vasily Ignatiev, CEO der R-Pharm Gruppe, kommentierte:

"Die Daten zum Sicherheitsprofil ergänzen die bereits früher berichtete hohe Immunogenität der Impfstoffkombination. Wir sind dem Abschluss der Forschungsarbeiten einen weiteren Schritt näher gemacht. Die Auswertung der Daten ist wird fortgesetzt."

Impfstoff Sputnik Light

Der Impfstoff Sputnik Light ist die erste Komponente (rekombinantes humanes Adenovirus vom Serotyp 26 (rAd26)) des Impfstoffs Sputnik V. Das Einkomponenten-Impfschema von Sputnik Light hat eine Reihe von Schlüsselvorteilen, darunter ein einfaches Impfverfahren und das Potenzial für eine erhöhte Wirksamkeit und Wirkdauer anderer Impfstoffe, wenn sie als Auffrischungsinjektion verabreicht werden.

Der Impfstoff Sputnik Light erhöht als Auffrischungsimpfung die virale Neutralisierungsaktivität gegen den Omicron-Stamm deutlich auf Werte, die mit den Titern vergleichbar sind, die Sputnik V gegen den ursprünglichen Stamm erzeugt. Sputnik Light ist in mehr als 30 Ländern mit einer Gesamtbevölkerung von über 2,5 Milliarden Menschen zugelassen. Auch als universeller Booster ist das Medikament bereits in einer Reihe von Ländern zugelassen, unter anderem in Argentinien, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten, San Marino, auf den Philippinen u.a.m.

Impfstoff von AstraZeneca

Der Impfstoff wurde von der University of Oxford in Zusammenarbeit mit Vaccitech entwickelt. Dabei wird ein viraler Schimpansen-Vektor mit Replikationsdefekt verwendet, der auf einer abgeschwächten Version des Erkältungsvirus (Adenovirus) basiert, das bei Schimpansen Infektionen verursacht und das genetische Material des Spike-Proteins SARS-CoV-2 (Schweres Akutes Respiratorisches Syndrom Coronavirus Typ 2) enthält. Nach der Impfung kommt es zur Synthese von Oberflächen-Spike-Proteinen, die bei einer möglichen späteren Infektion mit diesem Virus zur Bildung einer Immunantwort gegen SARS-CoV-2 führen.

[i] Vorläufiger Leitfaden des WHO-Regionalbüros für Europa. Vorläufige Empfehlungen für heterologe Impfschemata gegen COVID-19 vom 16. Dezember 2021

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1698158/Russian_Direct_Invest_Fund_Logo.jpg

SOURCE The Russian Direct Invest Fund (RDIF)