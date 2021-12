Sichuan, China: Água verde e colinas verdes trazem de volta o menino "casado estrangeiro"

Localizado na extremidade sul do Parque Nacional do Panda Gigante, Fuxing Village é cercado por montanhas em três lados e leva quase duas horas de carro até a cidade do condado. No ano passado, a renda per capita de Fuxing Village chegou a 21.300 yuan, maior do que a renda per capita dos residentes rurais do município. Cada família da aldeia tem uma casa, cada casa tem um carro, e muitas pessoas até compraram casas na cidade.

Wang Chengxiang, o antigo secretário da aldeia, disse que nas décadas de 1980 e 1990, havia muitas montanhas estéreis e terras devolutas em Fuxing Village, e a renda dos aldeões dependia principalmente do plantio de milho e da escavação de rebentos de bambu nas montanhas, "Minha família de cinco só comprou um gatinho de carne um ano novo". Foi somente mais tarde que o povo da aldeia encontrou a maneira certa de comer das montanhas em reflorestamento e ecologização.

Desde 1998, o projeto de proteção das florestas naturais e o projeto de devolução de terras agrícolas às florestas têm sido implementados um após o outro. A aldeia de Fuxing levou em conta as condições locais e deixou claro que a aldeia é proprietária coletiva das colinas e encostas estéreis e se beneficia de quem quer que faça as florestas.

Em 2001, o primeiro grupo de "estrangeiros" Mao Taichang voltou à vila de Fuxing, contratando mais de 100 acres de colinas estéreis para plantar florestas de madeira, e agora a renda anual da família ultrapassa 100.000 yuan. Liu Gongtian, que foi "casado" com o Condado de Danling em 1997, também voltou à sua cidade natal em 2002 para montar uma equipe de florestamento e proteção, e três anos mais tarde construiu uma pequena casa. Por muitos anos seguidos, Fuxing Village tem sido uma vila avançada de reflorestamento no condado de Hongya. No final do ano passado, a cobertura florestal de Fuxing Village atingiu 96,5%.

"Em 2009, Fuxing Village foi nomeada uma das primeiras aldeias eco-culturais nacionais. Em 2009, Fuxing Village foi nomeada uma das primeiras aldeias eco-culturais nacionais.

Nos últimos anos, com a construção do Parque Nacional do Panda Gigante, Fuxing Village tem explorado novas maneiras de transformar colinas verdes e verdes em montanhas douradas. A aparência de aldeia de planejamento unificado, abre as caravanas agrícolas. Atualmente, a vila tem 63 caravanas agrícolas, recebendo mais de 60.000 visitantes anualmente.

Não são apenas os caras "estrangeiros" que querem vir para a aldeia de Fuxing, nos últimos anos houve quatro caras estrangeiros "casados" na aldeia de Fuxing, cidade de Suining Shehong, Gao Bing é um deles. No ano passado, Gao Bing ganhou quase 200.000 yuan com a operação de uma fazenda. Agora prestes a entrar no período de prevenção de incêndios florestais, Gao Bing está planejando doar uma série de ferramentas de combate a incêndios para os guardas florestais da aldeia, "guardem a floresta, os dias podem ser melhores".

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1702284/Sichuan_Daily.jpg

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1693931/Sichuan_Daily_Logo.jpg

Pessoa de Contato: Zhang Peng

Contato: 008628-86968621

E-mail: [email protected]

FONTE Sichuan Daily

SOURCE Sichuan Daily