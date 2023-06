Sicredi Dexis inaugura sede icônica em Maringá

Projeto executado pela Plaenge incorpora visão internacional, design sofisticado e soluções sustentáveis

SÃO PAULO, 6 de junho de 2023 /PRNewswire/ -- A nova sede da Sicredi Dexis, recém-inaugurada em Maringá, promete ser o novo ícone arquitetônico na cidade. O edifício composto por duas torres divididas por um átrio central, localizado na esquina das avenidas Paraná e Carneiro Leão, se destaca pela beleza e pela tecnologia embarcada desde a execução da obra até os níveis de automação implementados.

A obra foi executada pela Plaenge, maior construtora de capital fechado do Brasil e referência no segmento imobiliário de alto padrão. O projeto arquitetônico, assinado pelo arquiteto Edson Yabiku - maringaense radicado em Londres, incorpora a visão internacional do profissional ao apresentar inovações de design e no uso de materiais. Construída a partir dos conceitos de green building, a nova sede do Sicredi busca a conquista da certificação Leed Platinum concedida pela GBC (Green Building Council), o mais alto grau de sustentabilidade no mundo.

Executado em terreno de 4.174 m², o edifício tem aproximadamente 20 mil m² de área construída, distribuídos por dez pavimentos, incluindo dois subsolos para estacionamento e áreas técnicas. A nova sede do Sicredi contempla o conceito de gentileza urbana ao se abrir para o entorno sem muros nem áreas de bloqueio.

O edifício foi projetado para ser um novo centro cultural em Maringá, por isso, oferece auditório para 388 pessoas, entregue com sonorização, iluminação cênica e cortinas automatizadas.

Além da agência de relacionamento, há ainda salão de beleza, espaços coworking e um café para uso da comunidade. Para o público interno, a nova sede terá um estúdio, espaço do conhecimento, refeitório com área gourmet e "espaço família" para os filhos dos colaboradores. No subsolo, foram instaladas vagas exclusivas para veículos elétricos e carona solidária, bicicletários, área para patinetes elétricos e vestiários.

Conforto térmico

Ednelson Ivantes, Diretor da Plaenge, destaca inovações no design e na escolha dos materiais que conferem à obra um caráter inédito. A posição do imóvel, com um bloco ao fundo que bloqueia o sol poente, já traz importantes ganhos na manutenção da temperatura interna mais amena.

Soma-se a esse conceito a utilização de um sistema de fachada ventilada com porcelanato no bloco oeste do prédio, e fachada unitizada em vidro com brises em alumínio composto e em concreto reforçado com fibras de vidro (GRC), que amenizam a incidência solar. A incorporação desta proposta da arquitetura foi um desafio para a execução, visto que há poucos fornecedores do material no Brasil. Por fim, a estrutura contempla dois sistemas de captação fotovoltaica, sendo um deles mais comum, em placas fotovoltaicas, e outro sistema produzido em vidro com películas solares integradas.

"A obra apresenta um sistema estrutural complexo, com pé direito triplo, grandes vãos e um átrio central generoso. Para a Plaenge, foi uma oportunidade de desenvolver expertise para o uso de novos materiais e incorporar soluções que existem em outros lugares do mundo, mas são poucos difundidos no Brasil", exemplifica Ivantes.

Ele lembra que, em linha com as práticas ESG e a governança da Plaenge e da Sicredi Dexis, foram desenvolvidos fornecedores locais e as empresas de Maringá e região foram privilegiadas. Um dos fornecedores locais, inclusive, desenvolveu as portas em ACM, com dobra especial sem saliências.

Certificação Leed Platinum

Para alcançar o Leed Platinum, foram adotadas soluções sustentáveis desde o projeto até a execução da obra. O controle de erosão e sedimentação, por exemplo, é feito pela lavagem de pneus dos veículos que transitam pelo terreno antes de voltar à rua e por controles internos da construção, garantindo que a execução da obra não traga impactos para o entorno.

Além da tecnologia usada na fachada, que garante baixo índice de transmissão de calor, outra proteção térmica será a área verde na cobertura do prédio, com um sistema executado com baixas espessuras de substrato vegetal. O edifício terá ainda sistemas de racionalização do uso da água e instalação elétrica e de ar-condicionado dimensionados de forma a minimizar o consumo de energia.

Automação

Modelo de sustentabilidade e funcionalidade, o edifício foi projetado com um completo sistema de automação, o Building Management System (BMS), desenhado para centralizar o monitoramento e controle de sistemas de ar-condicionado, energia, consumo de água, concentração de CO2 nos ambientes, dimerização de luminárias e irrigação, entre outros.

No topo do prédio de seis andares da nova sede da Sicredi Dexis, uma estação meteorológica vai medir a incidência de sol e chuva e, assim, controlar automaticamente a abertura e fechamento das persianas.

Diante de tantas inovações, a sede da Sicredi Dexis já é um novo ícone de Maringá, enriquecendo o patrimônio arquitetônico da região.

Grupo Plaenge

A Plaenge é movida por tradição, eficiência e sonhos. Fundada por um jovem engenheiro há 53 anos, os alicerces da empresa sustentam valores que ainda se mantem vivos com o passar dos anos. Atualmente, é a maior construtora do sul do Brasil, referência no ramo imobiliário de alto padrão em seis estados brasileiros e também no Chile, está presente nos segmentos industrial e de desenvolvimento urbano. Ao longo destes anos, somam seis milhões de metros quadrados construídos e o marco de 445 empreendimentos residenciais entregues, conquistando a credibilidade de mais de 100 mil clientes.

Saiba mais sobre o Grupo Plaenge: www.plaenge.com.br

Instagram: @plaenge

Planin – Assessoria de Imprensa do Grupo Plaenge

Angélica Consiglio, Beatriz Imenes, Duda Lopes e equipe – www.planin.com

[email protected] - Tel.: (11) 2138-8940

FONTE Plaenge

SOURCE Plaenge